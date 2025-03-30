Valute / GAU
GAU: Galiano Gold Inc
2.49 USD 0.12 (5.06%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GAU ha avuto una variazione del 5.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.33 e ad un massimo di 2.50.
Segui le dinamiche di Galiano Gold Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.33 2.50
Intervallo Annuale
1.00 2.72
- Chiusura Precedente
- 2.37
- Apertura
- 2.37
- Bid
- 2.49
- Ask
- 2.79
- Minimo
- 2.33
- Massimo
- 2.50
- Volume
- 2.209 K
- Variazione giornaliera
- 5.06%
- Variazione Mensile
- 13.18%
- Variazione Semestrale
- 102.44%
- Variazione Annuale
- 75.35%
