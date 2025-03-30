QuotazioniSezioni
GAU: Galiano Gold Inc

2.49 USD 0.12 (5.06%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GAU ha avuto una variazione del 5.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.33 e ad un massimo di 2.50.

Segui le dinamiche di Galiano Gold Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

GAU News

Intervallo Giornaliero
2.33 2.50
Intervallo Annuale
1.00 2.72
Chiusura Precedente
2.37
Apertura
2.37
Bid
2.49
Ask
2.79
Minimo
2.33
Massimo
2.50
Volume
2.209 K
Variazione giornaliera
5.06%
Variazione Mensile
13.18%
Variazione Semestrale
102.44%
Variazione Annuale
75.35%
20 settembre, sabato