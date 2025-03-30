Moedas / GAU
GAU: Galiano Gold Inc
2.38 USD 0.04 (1.65%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GAU para hoje mudou para -1.65%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.37 e o mais alto foi 2.42.
Veja a dinâmica do par de moedas Galiano Gold Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
2.37 2.42
Faixa anual
1.00 2.72
- Fechamento anterior
- 2.42
- Open
- 2.40
- Bid
- 2.38
- Ask
- 2.68
- Low
- 2.37
- High
- 2.42
- Volume
- 280
- Mudança diária
- -1.65%
- Mudança mensal
- 8.18%
- Mudança de 6 meses
- 93.50%
- Mudança anual
- 67.61%
