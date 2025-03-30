Devises / GAU
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
GAU: Galiano Gold Inc
2.49 USD 0.12 (5.06%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GAU a changé de 5.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.33 et à un maximum de 2.50.
Suivez la dynamique Galiano Gold Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GAU Nouvelles
- Is Galiano Gold (GAU) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- Is Galiano Gold (GAU) a Great Value Stock Right Now?
- Galiano Gold Inc (GAU) Announces New Drilling Results from Abore Project
- Galiano Gold Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:GAU)
- Galiano Gold Inc. (GAU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Galiano Gold Q2 2025 beats expectations, stock surges
- Galiano Gold stock price target raised to $3.20 at H.C. Wainwright
- Galiano Gold Q2 2025 presentation: production jumps 46%, free cash flow surges 700%
- Galiano Gold earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Cisco, Brinker, Performance Food to report earnings Wednesday
- Galiano Gold: When Drill Core Makes You Drool, That's Abore (NYSE:GAU)
- Is the Options Market Predicting a Spike in Galiano Gold Stock?
- Galiano Gold reports positive deep drilling results at Abore deposit
- New Gold: About To Become A Free Cash Flow Machine (NYSE:NGD)
- Galiano Gold Stock: On The Verge Of A Production Breakout (NYSE:GAU)
- Galiano Gold Stock: An Organically Funded Growth Story In Ghana (NYSE:GAU)
- GALIANO GOLD ANNOUNCES ANNUAL GENERAL MEETING VOTING RESULTS
- LEADING INDEPENDENT PROXY ADVISORY FIRMS RECOMMEND GALIANO GOLD’S SHAREHOLDERS VOTE FOR ALL PROPOSED RESOLUTIONS
- Galiano Gold Q1 2025 slides: Production set to increase 75% as exploration yields high-grade results
- Galiano Gold earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- GALIANO GOLD REPORTS Q1 PRODUCTION AND FINANCIAL RESULTS
- Galiano Gold: Production Poised To Join Gold Price (Rating Upgrade) (NYSE:GAU)
Range quotidien
2.33 2.50
Range Annuel
1.00 2.72
- Clôture Précédente
- 2.37
- Ouverture
- 2.37
- Bid
- 2.49
- Ask
- 2.79
- Plus Bas
- 2.33
- Plus Haut
- 2.50
- Volume
- 2.209 K
- Changement quotidien
- 5.06%
- Changement Mensuel
- 13.18%
- Changement à 6 Mois
- 102.44%
- Changement Annuel
- 75.35%
20 septembre, samedi