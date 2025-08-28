クォートセクション
通貨 / BOUT
株に戻る

BOUT: Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

39.50 USD 0.73 (1.88%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BOUTの今日の為替レートは、1.88%変化しました。日中、通貨は1あたり39.07の安値と39.50の高値で取引されました。

Innovator IBD Breakout Opportunities ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BOUT News

1日のレンジ
39.07 39.50
1年のレンジ
31.08 42.39
以前の終値
38.77
始値
39.07
買値
39.50
買値
39.80
安値
39.07
高値
39.50
出来高
4
1日の変化
1.88%
1ヶ月の変化
5.33%
6ヶ月の変化
9.66%
1年の変化
8.70%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K