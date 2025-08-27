КотировкиРазделы
BOUT: Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

38.83 USD 0.25 (0.65%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BOUT за сегодня изменился на 0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.51, а максимальная — 38.83.

Следите за динамикой Innovator IBD Breakout Opportunities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
38.51 38.83
Годовой диапазон
31.08 42.39
Предыдущее закрытие
38.58
Open
38.51
Bid
38.83
Ask
39.13
Low
38.51
High
38.83
Объем
2
Дневное изменение
0.65%
Месячное изменение
3.55%
6-месячное изменение
7.80%
Годовое изменение
6.85%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.