FiyatlarBölümler
Dövizler / BOUT
Geri dön - Hisse senetleri

BOUT: Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

39.43 USD 0.07 (0.18%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BOUT fiyatı bugün -0.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 39.43 ve Yüksek fiyatı olarak 39.62 aralığında işlem gördü.

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BOUT haberleri

Günlük aralık
39.43 39.62
Yıllık aralık
31.08 42.39
Önceki kapanış
39.50
Açılış
39.62
Satış
39.43
Alış
39.73
Düşük
39.43
Yüksek
39.62
Hacim
4
Günlük değişim
-0.18%
Aylık değişim
5.15%
6 aylık değişim
9.47%
Yıllık değişim
8.50%
21 Eylül, Pazar