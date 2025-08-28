KurseKategorien
BOUT: Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

39.60 USD 0.10 (0.25%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BOUT hat sich für heute um 0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.60 bis zu einem Hoch von 39.62 gehandelt.

Verfolgen Sie die Innovator IBD Breakout Opportunities ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BOUT News

Tagesspanne
39.60 39.62
Jahresspanne
31.08 42.39
Vorheriger Schlusskurs
39.50
Eröffnung
39.62
Bid
39.60
Ask
39.90
Tief
39.60
Hoch
39.62
Volumen
3
Tagesänderung
0.25%
Monatsänderung
5.60%
6-Monatsänderung
9.94%
Jahresänderung
8.97%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K