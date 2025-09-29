クォートセクション
通貨 / BOH-PA
BOH-PA: Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing

17.41 USD 0.14 (0.81%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BOH-PAの今日の為替レートは、0.81%変化しました。日中、通貨は1あたり17.40の安値と17.51の高値で取引されました。

Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BOH-PA株の現在の価格は？

Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing の株価は本日17.41です。0.81%内で取引され、前日の終値は17.27、取引量は6に達しました。BOH-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing の株は配当を出しますか？

Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing の現在の価格は17.41です。配当方針は会社によりますが、投資家は13.57%やUSDにも注目します。BOH-PAの動きはライブチャートで確認できます。

BOH-PA株を買う方法は？

Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing の株は現在17.41で購入可能です。注文は通常17.41または17.71付近で行われ、6や-0.57%が市場の動きを示します。BOH-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。

BOH-PA株に投資する方法は？

Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing への投資では、年間の値幅15.05 - 18.00と現在の17.41を考慮します。注文は多くの場合17.41や17.71で行われる前に、2.17%や13.57%と比較されます。BOH-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

BANK OF HAWAII CORPの株の最高値は？

BANK OF HAWAII CORPの過去1年の最高値は18.00でした。15.05 - 18.00内で株価は大きく変動し、17.27と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

BANK OF HAWAII CORPの株の最低値は？

BANK OF HAWAII CORP(BOH-PA)の年間最安値は15.05でした。現在の17.41や15.05 - 18.00と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BOH-PAの動きはライブチャートで確認できます。

BOH-PAの株式分割はいつ行われましたか？

Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、17.27、13.57%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
17.40 17.51
1年のレンジ
15.05 18.00
以前の終値
17.27
始値
17.51
買値
17.41
買値
17.71
安値
17.40
高値
17.51
出来高
6
1日の変化
0.81%
1ヶ月の変化
2.17%
6ヶ月の変化
13.57%
1年の変化
13.57%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待