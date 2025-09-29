报价部分
货币 / BOH-PA
BOH-PA: Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing

17.41 USD 0.14 (0.81%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BOH-PA汇率已更改0.81%。当日，交易品种以低点17.40和高点17.51进行交易。

关注Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing 动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BOH-PA股票今天的价格是多少？

Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing 股票今天的定价为17.41。它在0.81%范围内交易，昨天的收盘价为17.27，交易量达到6。BOH-PA的实时价格图表显示了这些更新。

Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing 股票是否支付股息？

Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing 目前的价值为17.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.57%和USD。实时查看图表以跟踪BOH-PA走势。

如何购买BOH-PA股票？

您可以以17.41的当前价格购买Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing 股票。订单通常设置在17.41或17.71附近，而6和-0.57%显示市场活动。立即关注BOH-PA的实时图表更新。

如何投资BOH-PA股票？

投资Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing 需要考虑年度范围15.05 - 18.00和当前价格17.41。许多人在以17.41或17.71下订单之前，会比较2.17%和。实时查看BOH-PA价格图表，了解每日变化。

BANK OF HAWAII CORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BANK OF HAWAII CORP的最高价格是18.00。在15.05 - 18.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing 的绩效。

BANK OF HAWAII CORP股票的最低价格是多少？

BANK OF HAWAII CORP（BOH-PA）的最低价格为15.05。将其与当前的17.41和15.05 - 18.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BOH-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BOH-PA股票是什么时候拆分的？

Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing 历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.27和13.57%中可见。

日范围
17.40 17.51
年范围
15.05 18.00
前一天收盘价
17.27
开盘价
17.51
卖价
17.41
买价
17.71
最低价
17.40
最高价
17.51
交易量
6
日变化
0.81%
月变化
2.17%
6个月变化
13.57%
年变化
13.57%
