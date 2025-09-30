- Panoramica
BOH-PA: Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing
Il tasso di cambio BOH-PA ha avuto una variazione del 0.81% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.40 e ad un massimo di 17.51.
Segui le dinamiche di Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BOH-PA oggi?
Oggi le azioni Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing sono prezzate a 17.41. Viene scambiato all'interno di 0.81%, la chiusura di ieri è stata 17.27 e il volume degli scambi ha raggiunto 6. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BOH-PA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing pagano dividendi?
Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing è attualmente valutato a 17.41. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 13.57% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BOH-PA.
Come acquistare azioni BOH-PA?
Puoi acquistare azioni Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing al prezzo attuale di 17.41. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 17.41 o 17.71, mentre 6 e -0.57% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BOH-PA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BOH-PA?
Investire in Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing implica considerare l'intervallo annuale 15.05 - 18.00 e il prezzo attuale 17.41. Molti confrontano 2.17% e 13.57% prima di effettuare ordini su 17.41 o 17.71. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BOH-PA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni BANK OF HAWAII CORP?
Il prezzo massimo di BANK OF HAWAII CORP nell'ultimo anno è stato 18.00. All'interno di 15.05 - 18.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 17.27 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BANK OF HAWAII CORP?
Il prezzo più basso di BANK OF HAWAII CORP (BOH-PA) nel corso dell'anno è stato 15.05. Confrontandolo con gli attuali 17.41 e 15.05 - 18.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BOH-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BOH-PA?
Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 17.27 e 13.57%.
- Chiusura Precedente
- 17.27
- Apertura
- 17.51
- Bid
- 17.41
- Ask
- 17.71
- Minimo
- 17.40
- Massimo
- 17.51
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- 0.81%
- Variazione Mensile
- 2.17%
- Variazione Semestrale
- 13.57%
- Variazione Annuale
- 13.57%
