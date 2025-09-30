QuotazioniSezioni
Valute / BOH-PA
BOH-PA: Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing

17.41 USD 0.14 (0.81%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BOH-PA ha avuto una variazione del 0.81% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.40 e ad un massimo di 17.51.

Segui le dinamiche di Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Qual è il prezzo delle azioni BOH-PA oggi?

Oggi le azioni Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing sono prezzate a 17.41. Viene scambiato all'interno di 0.81%, la chiusura di ieri è stata 17.27 e il volume degli scambi ha raggiunto 6. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BOH-PA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing pagano dividendi?

Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing è attualmente valutato a 17.41. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 13.57% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BOH-PA.

Come acquistare azioni BOH-PA?

Puoi acquistare azioni Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing al prezzo attuale di 17.41. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 17.41 o 17.71, mentre 6 e -0.57% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BOH-PA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BOH-PA?

Investire in Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing implica considerare l'intervallo annuale 15.05 - 18.00 e il prezzo attuale 17.41. Molti confrontano 2.17% e 13.57% prima di effettuare ordini su 17.41 o 17.71. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BOH-PA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni BANK OF HAWAII CORP?

Il prezzo massimo di BANK OF HAWAII CORP nell'ultimo anno è stato 18.00. All'interno di 15.05 - 18.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 17.27 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BANK OF HAWAII CORP?

Il prezzo più basso di BANK OF HAWAII CORP (BOH-PA) nel corso dell'anno è stato 15.05. Confrontandolo con gli attuali 17.41 e 15.05 - 18.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BOH-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BOH-PA?

Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 17.27 e 13.57%.

Intervallo Giornaliero
17.40 17.51
Intervallo Annuale
15.05 18.00
Chiusura Precedente
17.27
Apertura
17.51
Bid
17.41
Ask
17.71
Minimo
17.40
Massimo
17.51
Volume
6
Variazione giornaliera
0.81%
Variazione Mensile
2.17%
Variazione Semestrale
13.57%
Variazione Annuale
13.57%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4