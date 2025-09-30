KurseKategorien
BOH-PA
BOH-PA: Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing

17.41 USD 0.14 (0.81%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BOH-PA hat sich für heute um 0.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.40 bis zu einem Hoch von 17.51 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von BOH-PA heute?

Die Aktie von Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing (BOH-PA) notiert heute bei 17.41. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.81% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 17.27 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von BOH-PA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BOH-PA Dividenden?

Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing wird derzeit mit 17.41 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 13.57% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BOH-PA zu verfolgen.

Wie kaufe ich BOH-PA-Aktien?

Sie können Aktien von Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing (BOH-PA) zum aktuellen Kurs von 17.41 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 17.41 oder 17.71 platziert, während 6 und -0.57% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BOH-PA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BOH-PA-Aktien?

Bei einer Investition in Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing müssen die jährliche Spanne 15.05 - 18.00 und der aktuelle Kurs 17.41 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.17% und 13.57%, bevor sie Orders zu 17.41 oder 17.71 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BOH-PA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BANK OF HAWAII CORP?

Der höchste Kurs von BANK OF HAWAII CORP (BOH-PA) im vergangenen Jahr lag bei 18.00. Innerhalb von 15.05 - 18.00 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 17.27 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BANK OF HAWAII CORP?

Der niedrigste Kurs von BANK OF HAWAII CORP (BOH-PA) im Laufe des Jahres betrug 15.05. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 17.41 und der Spanne 15.05 - 18.00 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BOH-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BOH-PA statt?

Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 17.27 und 13.57% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
17.40 17.51
Jahresspanne
15.05 18.00
Vorheriger Schlusskurs
17.27
Eröffnung
17.51
Bid
17.41
Ask
17.71
Tief
17.40
Hoch
17.51
Volumen
6
Tagesänderung
0.81%
Monatsänderung
2.17%
6-Monatsänderung
13.57%
Jahresänderung
13.57%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4