- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BOH-PA: Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing
Der Wechselkurs von BOH-PA hat sich für heute um 0.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.40 bis zu einem Hoch von 17.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BOH-PA heute?
Die Aktie von Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing (BOH-PA) notiert heute bei 17.41. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.81% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 17.27 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von BOH-PA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BOH-PA Dividenden?
Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing wird derzeit mit 17.41 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 13.57% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BOH-PA zu verfolgen.
Wie kaufe ich BOH-PA-Aktien?
Sie können Aktien von Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing (BOH-PA) zum aktuellen Kurs von 17.41 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 17.41 oder 17.71 platziert, während 6 und -0.57% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BOH-PA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BOH-PA-Aktien?
Bei einer Investition in Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing müssen die jährliche Spanne 15.05 - 18.00 und der aktuelle Kurs 17.41 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.17% und 13.57%, bevor sie Orders zu 17.41 oder 17.71 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BOH-PA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BANK OF HAWAII CORP?
Der höchste Kurs von BANK OF HAWAII CORP (BOH-PA) im vergangenen Jahr lag bei 18.00. Innerhalb von 15.05 - 18.00 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 17.27 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BANK OF HAWAII CORP?
Der niedrigste Kurs von BANK OF HAWAII CORP (BOH-PA) im Laufe des Jahres betrug 15.05. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 17.41 und der Spanne 15.05 - 18.00 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BOH-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BOH-PA statt?
Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 17.27 und 13.57% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.27
- Eröffnung
- 17.51
- Bid
- 17.41
- Ask
- 17.71
- Tief
- 17.40
- Hoch
- 17.51
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- 0.81%
- Monatsänderung
- 2.17%
- 6-Monatsänderung
- 13.57%
- Jahresänderung
- 13.57%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4