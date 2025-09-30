- Aperçu
BOH-PA: Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing
Le taux de change de BOH-PA a changé de 0.81% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 17.40 et à un maximum de 17.51.
Suivez la dynamique Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BOH-PA aujourd'hui ?
L'action Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing est cotée à 17.41 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.81%, a clôturé hier à 17.27 et son volume d'échange a atteint 6. Le graphique en temps réel du cours de BOH-PA présente ces mises à jour.
L'action Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing verse-t-elle des dividendes ?
Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing est actuellement valorisé à 17.41. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 13.57% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BOH-PA.
Comment acheter des actions BOH-PA ?
Vous pouvez acheter des actions Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing au cours actuel de 17.41. Les ordres sont généralement placés à proximité de 17.41 ou de 17.71, le 6 et le -0.57% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BOH-PA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BOH-PA ?
Investir dans Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing implique de prendre en compte la fourchette annuelle 15.05 - 18.00 et le prix actuel 17.41. Beaucoup comparent 2.17% et 13.57% avant de passer des ordres à 17.41 ou 17.71. Consultez le graphique du cours de BOH-PA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action BANK OF HAWAII CORP ?
Le cours le plus élevé de BANK OF HAWAII CORP l'année dernière était 18.00. Au cours de 15.05 - 18.00, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 17.27 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action BANK OF HAWAII CORP ?
Le cours le plus bas de BANK OF HAWAII CORP (BOH-PA) sur l'année a été 15.05. Sa comparaison avec 17.41 et 15.05 - 18.00 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BOH-PA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BOH-PA a-t-elle été divisée ?
Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 17.27 et 13.57% après les opérations sur titres.
Clôture Précédente
- 17.27
Ouverture
- 17.51
Bid
- 17.41
Ask
- 17.71
Plus Bas
- 17.40
Plus Haut
- 17.51
Volume
- 6
Changement quotidien
- 0.81%
Changement Mensuel
- 2.17%
Changement à 6 Mois
- 13.57%
Changement Annuel
- 13.57%
