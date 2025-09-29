КотировкиРазделы
Валюты / BOH-PA
Назад в Рынок акций США

BOH-PA: Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing

17.41 USD 0.14 (0.81%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BOH-PA за сегодня изменился на 0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.40, а максимальная — 17.51.

Следите за динамикой Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BOH-PA сегодня?

Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing (BOH-PA) сегодня оценивается на уровне 17.41. Инструмент торгуется в пределах 0.81%, вчерашнее закрытие составило 17.27, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BOH-PA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing ?

Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing в настоящее время оценивается в 17.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.57% и USD. Отслеживайте движения BOH-PA на графике в реальном времени.

Как купить акции BOH-PA?

Вы можете купить акции Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing (BOH-PA) по текущей цене 17.41. Ордера обычно размещаются около 17.41 или 17.71, тогда как 6 и -0.57% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BOH-PA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BOH-PA?

Инвестирование в Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing предполагает учет годового диапазона 15.05 - 18.00 и текущей цены 17.41. Многие сравнивают 2.17% и 13.57% перед размещением ордеров на 17.41 или 17.71. Изучайте ежедневные изменения цены BOH-PA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BANK OF HAWAII CORP?

Самая высокая цена BANK OF HAWAII CORP (BOH-PA) за последний год составила 18.00. Акции заметно колебались в пределах 15.05 - 18.00, сравнение с 17.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BANK OF HAWAII CORP?

Самая низкая цена BANK OF HAWAII CORP (BOH-PA) за год составила 15.05. Сравнение с текущими 17.41 и 15.05 - 18.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BOH-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BOH-PA?

В прошлом Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.27 и 13.57% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
17.40 17.51
Годовой диапазон
15.05 18.00
Предыдущее закрытие
17.27
Open
17.51
Bid
17.41
Ask
17.71
Low
17.40
High
17.51
Объем
6
Дневное изменение
0.81%
Месячное изменение
2.17%
6-месячное изменение
13.57%
Годовое изменение
13.57%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.