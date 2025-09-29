- Обзор рынка
BOH-PA: Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing
Курс BOH-PA за сегодня изменился на 0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.40, а максимальная — 17.51.
Следите за динамикой Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BOH-PA сегодня?
Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing (BOH-PA) сегодня оценивается на уровне 17.41. Инструмент торгуется в пределах 0.81%, вчерашнее закрытие составило 17.27, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BOH-PA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing ?
Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing в настоящее время оценивается в 17.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.57% и USD. Отслеживайте движения BOH-PA на графике в реальном времени.
Как купить акции BOH-PA?
Вы можете купить акции Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing (BOH-PA) по текущей цене 17.41. Ордера обычно размещаются около 17.41 или 17.71, тогда как 6 и -0.57% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BOH-PA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BOH-PA?
Инвестирование в Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing предполагает учет годового диапазона 15.05 - 18.00 и текущей цены 17.41. Многие сравнивают 2.17% и 13.57% перед размещением ордеров на 17.41 или 17.71. Изучайте ежедневные изменения цены BOH-PA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BANK OF HAWAII CORP?
Самая высокая цена BANK OF HAWAII CORP (BOH-PA) за последний год составила 18.00. Акции заметно колебались в пределах 15.05 - 18.00, сравнение с 17.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BANK OF HAWAII CORP?
Самая низкая цена BANK OF HAWAII CORP (BOH-PA) за год составила 15.05. Сравнение с текущими 17.41 и 15.05 - 18.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BOH-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BOH-PA?
В прошлом Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.27 и 13.57% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 17.27
- Open
- 17.51
- Bid
- 17.41
- Ask
- 17.71
- Low
- 17.40
- High
- 17.51
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 0.81%
- Месячное изменение
- 2.17%
- 6-месячное изменение
- 13.57%
- Годовое изменение
- 13.57%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%