BOH-PA: Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing
A taxa do BOH-PA para hoje mudou para 0.81%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.40 e o mais alto foi 17.51.
Veja a dinâmica do par de moedas Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BOH-PA hoje?
Hoje Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing (BOH-PA) está avaliado em 17.41. O instrumento é negociado dentro de 0.81%, o fechamento de ontem foi 17.27, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BOH-PA em tempo real.
As ações de Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing pagam dividendos?
Atualmente Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing está avaliado em 17.41. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 13.57% e USD. Monitore os movimentos de BOH-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BOH-PA?
Você pode comprar ações de Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing (BOH-PA) pelo preço atual 17.41. Ordens geralmente são executadas perto de 17.41 ou 17.71, enquanto 6 e -0.57% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BOH-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BOH-PA?
Investir em Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing envolve considerar a faixa anual 15.05 - 18.00 e o preço atual 17.41. Muitos comparam 2.17% e 13.57% antes de enviar ordens em 17.41 ou 17.71. Estude as mudanças diárias de preço de BOH-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações BANK OF HAWAII CORP?
O maior preço de BANK OF HAWAII CORP (BOH-PA) no último ano foi 18.00. As ações oscilaram bastante dentro de 15.05 - 18.00, e a comparação com 17.27 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações BANK OF HAWAII CORP?
O menor preço de BANK OF HAWAII CORP (BOH-PA) no ano foi 15.05. A comparação com o preço atual 17.41 e 15.05 - 18.00 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BOH-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BOH-PA?
No passado Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 17.27 e 13.57% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 17.27
- Open
- 17.51
- Bid
- 17.41
- Ask
- 17.71
- Low
- 17.40
- High
- 17.51
- Volume
- 6
- Mudança diária
- 0.81%
- Mudança mensal
- 2.17%
- Mudança de 6 meses
- 13.57%
- Mudança anual
- 13.57%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4