BOH-PA: Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing

17.41 USD 0.14 (0.81%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BOH-PA para hoje mudou para 0.81%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.40 e o mais alto foi 17.51.

Veja a dinâmica do par de moedas Bank of Hawaii Corporation Depositary Shares Each Representing . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
17.40 17.51
Faixa anual
15.05 18.00
Fechamento anterior
17.27
Open
17.51
Bid
17.41
Ask
17.71
Low
17.40
High
17.51
Volume
6
Mudança diária
0.81%
Mudança mensal
2.17%
Mudança de 6 meses
13.57%
Mudança anual
13.57%
