通貨 / BHFAN
BHFAN: Brighthouse Financial Inc - depositary shares, each representin
13.17 USD 0.13 (0.98%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BHFANの今日の為替レートは、-0.98%変化しました。日中、通貨は1あたり13.01の安値と13.25の高値で取引されました。
Brighthouse Financial Inc - depositary shares, each representinダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
13.01 13.25
1年のレンジ
11.51 21.63
- 以前の終値
- 13.30
- 始値
- 13.25
- 買値
- 13.17
- 買値
- 13.47
- 安値
- 13.01
- 高値
- 13.25
- 出来高
- 168
- 1日の変化
- -0.98%
- 1ヶ月の変化
- -11.43%
- 6ヶ月の変化
- -16.54%
- 1年の変化
- -36.86%
