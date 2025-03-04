Valute / BHFAN
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BHFAN: Brighthouse Financial Inc - depositary shares, each representin
13.84 USD 0.67 (5.09%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BHFAN ha avuto una variazione del 5.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.05 e ad un massimo di 14.35.
Segui le dinamiche di Brighthouse Financial Inc - depositary shares, each representin. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BHFAN News
- Brighthouse Financial's Potential Acquisition Does Not Change My PFD Sell Rating (BHF)
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio - Q1 2025 Update (NYSE:GRBK)
- Brighthouse Financials Has 4 Preferreds: All Rated Sell (NASDAQ:BHFAM)
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio – Q4 2024 Update (NASDAQ:GLRE)
Intervallo Giornaliero
13.05 14.35
Intervallo Annuale
11.51 21.63
- Chiusura Precedente
- 13.17
- Apertura
- 13.11
- Bid
- 13.84
- Ask
- 14.14
- Minimo
- 13.05
- Massimo
- 14.35
- Volume
- 921
- Variazione giornaliera
- 5.09%
- Variazione Mensile
- -6.93%
- Variazione Semestrale
- -12.29%
- Variazione Annuale
- -33.65%
20 settembre, sabato