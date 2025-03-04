KurseKategorien
Währungen / BHFAN
Zurück zum Aktien

BHFAN: Brighthouse Financial Inc - depositary shares, each representin

13.14 USD 0.03 (0.23%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BHFAN hat sich für heute um -0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.05 bis zu einem Hoch von 13.16 gehandelt.

Verfolgen Sie die Brighthouse Financial Inc - depositary shares, each representin-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BHFAN News

Tagesspanne
13.05 13.16
Jahresspanne
11.51 21.63
Vorheriger Schlusskurs
13.17
Eröffnung
13.11
Bid
13.14
Ask
13.44
Tief
13.05
Hoch
13.16
Volumen
45
Tagesänderung
-0.23%
Monatsänderung
-11.63%
6-Monatsänderung
-16.73%
Jahresänderung
-37.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K