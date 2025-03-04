Währungen / BHFAN
BHFAN: Brighthouse Financial Inc - depositary shares, each representin
13.14 USD 0.03 (0.23%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BHFAN hat sich für heute um -0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.05 bis zu einem Hoch von 13.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die Brighthouse Financial Inc - depositary shares, each representin-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
13.05 13.16
Jahresspanne
11.51 21.63
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.17
- Eröffnung
- 13.11
- Bid
- 13.14
- Ask
- 13.44
- Tief
- 13.05
- Hoch
- 13.16
- Volumen
- 45
- Tagesänderung
- -0.23%
- Monatsänderung
- -11.63%
- 6-Monatsänderung
- -16.73%
- Jahresänderung
- -37.01%
