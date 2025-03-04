FiyatlarBölümler
Dövizler / BHFAN
Geri dön - Hisse senetleri

BHFAN: Brighthouse Financial Inc - depositary shares, each representin

13.84 USD 0.67 (5.09%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BHFAN fiyatı bugün 5.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.05 ve Yüksek fiyatı olarak 14.35 aralığında işlem gördü.

Brighthouse Financial Inc - depositary shares, each representin hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BHFAN haberleri

Günlük aralık
13.05 14.35
Yıllık aralık
11.51 21.63
Önceki kapanış
13.17
Açılış
13.11
Satış
13.84
Alış
14.14
Düşük
13.05
Yüksek
14.35
Hacim
921
Günlük değişim
5.09%
Aylık değişim
-6.93%
6 aylık değişim
-12.29%
Yıllık değişim
-33.65%
21 Eylül, Pazar