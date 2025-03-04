Валюты / BHFAN
BHFAN: Brighthouse Financial Inc - depositary shares, each representin
13.19 USD 0.17 (1.31%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BHFAN за сегодня изменился на 1.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.93, а максимальная — 13.36.
Следите за динамикой Brighthouse Financial Inc - depositary shares, each representin. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BHFAN
- Brighthouse Financial's Potential Acquisition Does Not Change My PFD Sell Rating (BHF)
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio - Q1 2025 Update (NYSE:GRBK)
- Brighthouse Financials Has 4 Preferreds: All Rated Sell (NASDAQ:BHFAM)
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio – Q4 2024 Update (NASDAQ:GLRE)
Дневной диапазон
12.93 13.36
Годовой диапазон
11.51 21.63
- Предыдущее закрытие
- 13.02
- Open
- 13.00
- Bid
- 13.19
- Ask
- 13.49
- Low
- 12.93
- High
- 13.36
- Объем
- 316
- Дневное изменение
- 1.31%
- Месячное изменение
- -11.30%
- 6-месячное изменение
- -16.41%
- Годовое изменение
- -36.77%
