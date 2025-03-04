Moedas / BHFAN
BHFAN: Brighthouse Financial Inc - depositary shares, each representin
13.10 USD 0.20 (1.50%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BHFAN para hoje mudou para -1.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 13.01 e o mais alto foi 13.25.
Veja a dinâmica do par de moedas Brighthouse Financial Inc - depositary shares, each representin. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BHFAN Notícias
Faixa diária
13.01 13.25
Faixa anual
11.51 21.63
- Fechamento anterior
- 13.30
- Open
- 13.25
- Bid
- 13.10
- Ask
- 13.40
- Low
- 13.01
- High
- 13.25
- Volume
- 67
- Mudança diária
- -1.50%
- Mudança mensal
- -11.90%
- Mudança de 6 meses
- -16.98%
- Mudança anual
- -37.20%
