BNBUSD: Binance Coin (USD)

999.100 USD 10.893 (1.10%)
セクター: 暗号通貨 ベース: 利益通貨: US Dollar

BNBUSDの価格は、本日1.10%変化しました。日中は、978.800USDの安値と999.200USDの高値で取引されました。

バイナンスコインvs米ドルダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。履歴チャートは、バイナンスコイン価格が過去にどのように変化したかを示しています。異なる時間枠に切り替えることで、分、時間、日、週、月ごとに価格の傾向とダイナミクスを監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
978.800 999.200
1年のレンジ
498.814 1006.400
以前の終値
988.207
始値
988.147
買値
999.100
買値
999.130
安値
978.800
高値
999.200
出来高
6.301 K
1日の変化
1.10%
1ヶ月の変化
15.29%
6ヶ月の変化
65.18%
1年の変化
73.71%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K