通貨 / BNBUSD
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BNBUSD: Binance Coin (USD)
999.100 USD 10.893 (1.10%)
セクター: 暗号通貨 ベース: 利益通貨: US Dollar
BNBUSDの価格は、本日1.10%変化しました。日中は、978.800USDの安値と999.200USDの高値で取引されました。
バイナンスコインvs米ドルダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。履歴チャートは、バイナンスコイン価格が過去にどのように変化したかを示しています。異なる時間枠に切り替えることで、分、時間、日、週、月ごとに価格の傾向とダイナミクスを監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BNBUSD News
- Bitcoin Holds $117,500 On Retail Support While Whales Stay Quiet – Cause For Concern?
- Warren Calls Out US DOJ Over Binance Settlement And Alleged Trump Ties In New Letter
- FalconX Adds To Solana Stash: $28.39M In SOL Pulled From Binance
- BNB Chain (BNB) Smashes $1,000 Milestone for the First Time Ever
- BNB Price Rally Nears $1,000 – Can Bulls Push Even Higher?
- Whispers Of CZ’s Return To Binance Push BNB Price Past $960
- Bitcoin Touches $117,000 As Binance Records 9 Days Of Outflows
- Binance Adds $2B in Stablecoins In One Day As FOMC Speculation Heats Up
- If You'd Invested $200 in Each of the Top 20 Altcoins During the Last Crypto Boom, Here's How Much You'd Have Today
- Ethereum Rally Stalls As Spot And Perpetual Volumes Flatten On Binance
- Bitcoin Scarcity Index On Binance See Sharp Spike, Exchange Supply Shock Brewing?
- BNB Reaches New All-Time High Of $956 As Binance Nears Deal With US DOJ
- BNB Chain Projects Lead Binance Wallet With 2,000x IDO Returns
- BNB Inches Higher as Traders Test $930 Resistance, Exchange Tokens Stay Firm
- Will BNB hit $1,000 mark?
- Bitcoin Market Faces Supply Squeeze As Scarcity Index Turns Positive Again
- XRP’s Market Cap Beats Out Heavy Hitters In Climb Into 100 Top Global Assets — Here Are The Numbers
- BNB Price Holds Its Uptrend – Key Levels That Could Trigger More Gains
- Bitcoin Taker Volume Explodes On Binance After US PPI Report – What This Means
- XRP Exchange Reserves Balloon 1.2 Billion In One Day, Why This Is Bearish For Price
- BNB Price Surges to Fresh ATH – Can Bulls Push Toward $1K?
- Bitcoin Miners Shift Strategy: Accumulation Over Selling Signals Stronger Bull Cycle
- BNB hits new high as Binance partners with Franklin Templeton to develop digital asset products
- BNB Hits Record High Exceeding $900 Following Binance And Franklin Templeton Collaboration
1日のレンジ
978.800 999.200
1年のレンジ
498.814 1006.400
- 以前の終値
- 988.207
- 始値
- 988.147
- 買値
- 999.100
- 買値
- 999.130
- 安値
- 978.800
- 高値
- 999.200
- 出来高
- 6.301 K
- 1日の変化
- 1.10%
- 1ヶ月の変化
- 15.29%
- 6ヶ月の変化
- 65.18%
- 1年の変化
- 73.71%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K