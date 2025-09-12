CotizacionesSecciones
BNBUSD
BNBUSD: Binance Coin (USD)

991.100 USD 36.943 (3.87%)
Sector: Criptodivisa Básica: Divisa de beneficio: US Dollar

El coste de BNBUSD de hoy ha cambiado un 3.87%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 951.300 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 1006.400 USD.

Siga la dinámica de los precios en Binance Coin vs dólar estadounidense. La cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Binance coin en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BNBUSD News

Rango diario
951.300 1006.400
Rango anual
498.814 1006.400
Cierres anteriores
954.157
Open
954.090
Bid
991.100
Ask
991.130
Low
951.300
High
1006.400
Volumen
11.989 K
Cambio diario
3.87%
Cambio mensual
14.37%
Cambio a 6 meses
63.86%
Cambio anual
72.32%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B