Divisas / BNBUSD
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BNBUSD: Binance Coin (USD)
991.100 USD 36.943 (3.87%)
Sector: Criptodivisa Básica: Divisa de beneficio: US Dollar
El coste de BNBUSD de hoy ha cambiado un 3.87%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 951.300 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 1006.400 USD.
Siga la dinámica de los precios en Binance Coin vs dólar estadounidense. La cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Binance coin en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BNBUSD News
- BNB Chain (BNB) Smashes $1,000 Milestone for the First Time Ever
- BNB Rompe el Techo de los $1,000: Binance Alcanza un Hito Histórico
- BNB Alcanza Nuevos Máximos Históricos: ¿Rumbo a los $1,000?
- BNB Price Rally Nears $1,000 – Can Bulls Push Even Higher?
- CZ Zhao: ¿Regreso triunfal a Binance? El mercado cripto en ebullición.
- Whispers Of CZ’s Return To Binance Push BNB Price Past $960
- Bitcoin Alcanza los $117,000: ¿Retiros de Binance Impulsan la Recuperación?
- Bitcoin Touches $117,000 As Binance Records 9 Days Of Outflows
- Binance Adds $2B in Stablecoins In One Day As FOMC Speculation Heats Up
- If You'd Invested $200 in Each of the Top 20 Altcoins During the Last Crypto Boom, Here's How Much You'd Have Today
- Ethereum Rally Stalls As Spot And Perpetual Volumes Flatten On Binance
- Bitcoin Scarcity Index On Binance See Sharp Spike, Exchange Supply Shock Brewing?
- BNB Alcanza Nuevos Máximos: ¿Acuerdo Secreto Entre Binance y la Justicia de EE. UU.?
- BNB Reaches New All-Time High Of $956 As Binance Nears Deal With US DOJ
- Proyectos en BNB Chain Dominan Binance Wallet: ¿Rumbo a los $1,000 para BNB?
- BNB Chain Projects Lead Binance Wallet With 2,000x IDO Returns
- BNB Inches Higher as Traders Test $930 Resistance, Exchange Tokens Stay Firm
- Will BNB hit $1,000 mark?
- 📈 ¿Bitcoin al alza? El Índice de Escasez de BTC se dispara en Binance
- Bitcoin Market Faces Supply Squeeze As Scarcity Index Turns Positive Again
- XRP’s Market Cap Beats Out Heavy Hitters In Climb Into 100 Top Global Assets — Here Are The Numbers
- BNB Price Holds Its Uptrend – Key Levels That Could Trigger More Gains
- BNB: ¿Rumbo a los $1000? Análisis del Precio y Próximos Movimientos
- Bitcoin Taker Volume Explodes On Binance After US PPI Report – What This Means
Rango diario
951.300 1006.400
Rango anual
498.814 1006.400
- Cierres anteriores
- 954.157
- Open
- 954.090
- Bid
- 991.100
- Ask
- 991.130
- Low
- 951.300
- High
- 1006.400
- Volumen
- 11.989 K
- Cambio diario
- 3.87%
- Cambio mensual
- 14.37%
- Cambio a 6 meses
- 63.86%
- Cambio anual
- 72.32%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B