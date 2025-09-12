통화 / BNBUSD
BNBUSD: Binance Coin (USD)
979.387 USD 8.820 (0.89%)
부문: 암호화폐 베이스: 수익 통화: US Dollar
BNBUSD 가격이 당일 -0.89%로 변동했습니다. 당일 동안 저가 973.000 USD와 고가 1002.200 USD로 거래되었습니다
바이낸스 코인 vs 미국 달러 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 과거 차트는 바이낸스 코인 가격이 과거에 어떻게 변했는지 보여줍니다. 차트 주기를 전환하여 가격의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BNBUSD News
일일 변동 비율
973.000 1002.200
년간 변동
498.814 1006.400
- 이전 종가
- 988.207
- 시가
- 988.147
- Bid
- 979.387
- Ask
- 979.417
- 저가
- 973.000
- 고가
- 1002.200
- 볼륨
- 13.784 K
- 일일 변동
- -0.89%
- 월 변동
- 13.02%
- 6개월 변동
- 61.92%
- 년간 변동율
- 70.28%
20 9월, 토요일