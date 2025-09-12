CotationsSections
Devises / BNBUSD
Retour à Crypto-monnaies

BNBUSD: Binance Coin (USD)

979.387 USD 8.820 (0.89%)
Secteur: Crypto Monnaie Base: Devise de profit: US Dollar

Le cours de BNBUSD a changé de -0.89% aujourd'hui. Au cours de la journée, il a été négocié à un minimum de 973.000 USD et à un maximum de 1002.200 USD.

Suivez la dynamique de Binance Coin vs. Dollar US. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Binance Coin a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des prix par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BNBUSD Nouvelles

Range quotidien
973.000 1002.200
Range Annuel
498.814 1006.400
Clôture Précédente
988.207
Ouverture
988.147
Bid
979.387
Ask
979.417
Plus Bas
973.000
Plus Haut
1002.200
Volume
13.784 K
Changement quotidien
-0.89%
Changement Mensuel
13.02%
Changement à 6 Mois
61.92%
Changement Annuel
70.28%
20 septembre, samedi