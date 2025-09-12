Devises / BNBUSD
BNBUSD: Binance Coin (USD)
979.387 USD 8.820 (0.89%)
Secteur: Crypto Monnaie Base: Devise de profit: US Dollar
Le cours de BNBUSD a changé de -0.89% aujourd'hui. Au cours de la journée, il a été négocié à un minimum de 973.000 USD et à un maximum de 1002.200 USD.
Suivez la dynamique de Binance Coin vs. Dollar US. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Binance Coin a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des prix par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BNBUSD Nouvelles
Range quotidien
973.000 1002.200
Range Annuel
498.814 1006.400
- Clôture Précédente
- 988.207
- Ouverture
- 988.147
- Bid
- 979.387
- Ask
- 979.417
- Plus Bas
- 973.000
- Plus Haut
- 1002.200
- Volume
- 13.784 K
- Changement quotidien
- -0.89%
- Changement Mensuel
- 13.02%
- Changement à 6 Mois
- 61.92%
- Changement Annuel
- 70.28%
20 septembre, samedi