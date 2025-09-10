Moedas / BNBUSD
BNBUSD: Binance Coin (USD)
987.700 USD 33.543 (3.52%)
Setor: Criptomoeda Base: Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BNBUSD para hoje mudou para 3.52%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 951.300 %ProfitCurrency% por %ContractSize% unidades e o mais alto foi 1006.400 %ProfitCurrency%.
Fique atualizado sobre a dinâmica de preços de Binance coin vs dólar americano. Cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente às mudanças do mercado. Gráficos históricos mostram como o preço de Binance Coin mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BNBUSD Notícias
- FalconX Adds To Solana Stash: $28.39M In SOL Pulled From Binance
- BNB Chain (BNB) Smashes $1,000 Milestone for the First Time Ever
- BNB Price Rally Nears $1,000 – Can Bulls Push Even Higher?
- Whispers Of CZ’s Return To Binance Push BNB Price Past $960
- Bitcoin Touches $117,000 As Binance Records 9 Days Of Outflows
- Binance Adds $2B in Stablecoins In One Day As FOMC Speculation Heats Up
- If You'd Invested $200 in Each of the Top 20 Altcoins During the Last Crypto Boom, Here's How Much You'd Have Today
- Ethereum Rally Stalls As Spot And Perpetual Volumes Flatten On Binance
- Bitcoin Scarcity Index On Binance See Sharp Spike, Exchange Supply Shock Brewing?
- BNB Reaches New All-Time High Of $956 As Binance Nears Deal With US DOJ
- BNB Chain Projects Lead Binance Wallet With 2,000x IDO Returns
- BNB Inches Higher as Traders Test $930 Resistance, Exchange Tokens Stay Firm
- Will BNB hit $1,000 mark?
- Bitcoin Market Faces Supply Squeeze As Scarcity Index Turns Positive Again
- XRP’s Market Cap Beats Out Heavy Hitters In Climb Into 100 Top Global Assets — Here Are The Numbers
- BNB Price Holds Its Uptrend – Key Levels That Could Trigger More Gains
- Bitcoin Taker Volume Explodes On Binance After US PPI Report – What This Means
- XRP Exchange Reserves Balloon 1.2 Billion In One Day, Why This Is Bearish For Price
- BNB Price Surges to Fresh ATH – Can Bulls Push Toward $1K?
- Bitcoin Miners Shift Strategy: Accumulation Over Selling Signals Stronger Bull Cycle
- BNB hits new high as Binance partners with Franklin Templeton to develop digital asset products
- BNB Hits Record High Exceeding $900 Following Binance And Franklin Templeton Collaboration
- Bitcoin Holds $112,000 Support As Binance Whale Activity Cools Off – What’s Ahead?
- Germany’s Bitcoin Seizure Program Exposed: Nearly $5 Billion In BTC Left Dormant
Faixa diária
951.300 1006.400
Faixa anual
498.814 1006.400
- Fechamento anterior
- 954.157
- Open
- 954.090
- Bid
- 987.700
- Ask
- 987.730
- Low
- 951.300
- High
- 1006.400
- Volume
- 16.538 K
- Mudança diária
- 3.52%
- Mudança mensal
- 13.97%
- Mudança de 6 meses
- 63.29%
- Mudança anual
- 71.73%
