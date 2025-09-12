Währungen / BNBUSD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BNBUSD: Binance Coin (USD)
977.900 USD 10.307 (1.04%)
Sektor: Krypto-Währung Basis: Gewinnwährung: US Dollar
Der Preis von BNBUSD hat sich heute um -1.04% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei973.000 USD bis zum Hoch von 1002.200 USD gehandelt.
Verfolgen Sie die Dynamik von Binance Coin vs US Dollar. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Binance Coin-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BNBUSD News
- Analyst Unveils 3-Month Prediction For Bitcoin, XRP, And Dogecoin – It’s Very Bullish
- BNB Price Rockets To New ATH Amid Explosive Blockchain Fee Growth – More Rally Ahead?
- Bitcoin Holds $117,500 On Retail Support While Whales Stay Quiet – Cause For Concern?
- Warren Calls Out US DOJ Over Binance Settlement And Alleged Trump Ties In New Letter
- FalconX Adds To Solana Stash: $28.39M In SOL Pulled From Binance
- BNB Chain (BNB) Smashes $1,000 Milestone for the First Time Ever
- BNB Price Rally Nears $1,000 – Can Bulls Push Even Higher?
- Whispers Of CZ’s Return To Binance Push BNB Price Past $960
- Bitcoin Touches $117,000 As Binance Records 9 Days Of Outflows
- Binance Adds $2B in Stablecoins In One Day As FOMC Speculation Heats Up
- If You'd Invested $200 in Each of the Top 20 Altcoins During the Last Crypto Boom, Here's How Much You'd Have Today
- Ethereum Rally Stalls As Spot And Perpetual Volumes Flatten On Binance
- Bitcoin Scarcity Index On Binance See Sharp Spike, Exchange Supply Shock Brewing?
- BNB Reaches New All-Time High Of $956 As Binance Nears Deal With US DOJ
- BNB Chain Projects Lead Binance Wallet With 2,000x IDO Returns
- BNB Inches Higher as Traders Test $930 Resistance, Exchange Tokens Stay Firm
- BNB: Bullen streben 1.000 US-Dollar an, da steigende TVL und Stablecoin-Angebote die Aussichten verbessern
- Will BNB hit $1,000 mark?
- Bitcoin Market Faces Supply Squeeze As Scarcity Index Turns Positive Again
- XRP’s Market Cap Beats Out Heavy Hitters In Climb Into 100 Top Global Assets — Here Are The Numbers
- BNB Price Holds Its Uptrend – Key Levels That Could Trigger More Gains
- Bitcoin Taker Volume Explodes On Binance After US PPI Report – What This Means
- XRP Exchange Reserves Balloon 1.2 Billion In One Day, Why This Is Bearish For Price
- BNB Price Surges to Fresh ATH – Can Bulls Push Toward $1K?
Tagesspanne
973.000 1002.200
Jahresspanne
498.814 1006.400
- Vorheriger Schlusskurs
- 988.207
- Eröffnung
- 988.147
- Bid
- 977.900
- Ask
- 977.930
- Tief
- 973.000
- Hoch
- 1002.200
- Volumen
- 13.397 K
- Tagesänderung
- -1.04%
- Monatsänderung
- 12.84%
- 6-Monatsänderung
- 61.67%
- Jahresänderung
- 70.02%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K