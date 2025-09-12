KurseKategorien
Währungen / BNBUSD
BNBUSD: Binance Coin (USD)

977.900 USD 10.307 (1.04%)
Sektor: Krypto-Währung Basis: Gewinnwährung: US Dollar

Der Preis von BNBUSD hat sich heute um -1.04% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei973.000 USD bis zum Hoch von 1002.200 USD gehandelt.

Verfolgen Sie die Dynamik von Binance Coin vs US Dollar. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Binance Coin-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

BNBUSD News

Tagesspanne
973.000 1002.200
Jahresspanne
498.814 1006.400
Vorheriger Schlusskurs
988.207
Eröffnung
988.147
Bid
977.900
Ask
977.930
Tief
973.000
Hoch
1002.200
Volumen
13.397 K
Tagesänderung
-1.04%
Monatsänderung
12.84%
6-Monatsänderung
61.67%
Jahresänderung
70.02%
