Валюты / BNBUSD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BNBUSD: Binance Coin (USD)
950.200 USD 5.447 (0.57%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: Валюта прибыли: US Dollar
Стоимость BNBUSD за сегодня изменилась на -0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 945.900 USD, а максимальная — 962.100 USD.
Следите за динамикой цен на Бинанс коин (Binance Coin) против Доллара США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Бинанс коин (Binance Coin) в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BNBUSD
- Binance Adds $2B in Stablecoins In One Day As FOMC Speculation Heats Up
- If You'd Invested $200 in Each of the Top 20 Altcoins During the Last Crypto Boom, Here's How Much You'd Have Today
- Ethereum Rally Stalls As Spot And Perpetual Volumes Flatten On Binance
- Bitcoin Scarcity Index On Binance See Sharp Spike, Exchange Supply Shock Brewing?
- BNB Reaches New All-Time High Of $956 As Binance Nears Deal With US DOJ
- BNB Chain Projects Lead Binance Wallet With 2,000x IDO Returns
- Will BNB hit $1,000 mark?
- Bitcoin Market Faces Supply Squeeze As Scarcity Index Turns Positive Again
- XRP’s Market Cap Beats Out Heavy Hitters In Climb Into 100 Top Global Assets — Here Are The Numbers
- BNB Price Holds Its Uptrend – Key Levels That Could Trigger More Gains
- Bitcoin Taker Volume Explodes On Binance After US PPI Report – What This Means
- XRP Exchange Reserves Balloon 1.2 Billion In One Day, Why This Is Bearish For Price
- BNB Price Surges to Fresh ATH – Can Bulls Push Toward $1K?
- Bitcoin Miners Shift Strategy: Accumulation Over Selling Signals Stronger Bull Cycle
- BNB hits new high as Binance partners with Franklin Templeton to develop digital asset products
- BNB Hits Record High Exceeding $900 Following Binance And Franklin Templeton Collaboration
- Bitcoin Holds $112,000 Support As Binance Whale Activity Cools Off – What’s Ahead?
- Germany’s Bitcoin Seizure Program Exposed: Nearly $5 Billion In BTC Left Dormant
- Tron Surpasses Expectations With Record New USDT Addresses – Here’s What To Know
- XRP Futures Cooloff: Binance OI Declines 37% From Peak
- Ethereum Marches Upward Without Leverage Overheating – Sign Of Structural Health?
- Bitcoin Futures On Binance Reach New Levels, Overtakes Global Real Estate Valuation
- Trump Family-Backed World Liberty Financial Token Crashes 31% In Debut Trading Week, $6.25 Billion Worth Of Investor Wealth Eroded Since Peak - Grayscale Ethereum Mini Trust (ETH) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:ETH)
- BNB Price Breakout Watch – Can Price Blast Through $900 Resistance?
Дневной диапазон
945.900 962.100
Годовой диапазон
498.814 962.100
- Предыдущее закрытие
- 955.647
- Open
- 955.607
- Bid
- 950.200
- Ask
- 950.230
- Low
- 945.900
- High
- 962.100
- Объем
- 8.183 K
- Дневное изменение
- -0.57%
- Месячное изменение
- 9.65%
- 6-месячное изменение
- 57.09%
- Годовое изменение
- 65.21%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.