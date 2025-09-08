КотировкиРазделы
BNBUSD: Binance Coin (USD)

950.200 USD 5.447 (0.57%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: Валюта прибыли: US Dollar

Стоимость BNBUSD за сегодня изменилась на -0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 945.900 USD, а максимальная — 962.100 USD.

Следите за динамикой цен на Бинанс коин (Binance Coin) против Доллара США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Бинанс коин (Binance Coin) в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
945.900 962.100
Годовой диапазон
498.814 962.100
Предыдущее закрытие
955.647
Open
955.607
Bid
950.200
Ask
950.230
Low
945.900
High
962.100
Объем
8.183 K
Дневное изменение
-0.57%
Месячное изменение
9.65%
6-месячное изменение
57.09%
Годовое изменение
65.21%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.