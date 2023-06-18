エラー、バグ、質問 - ページ 78

Malaxit:

こんにちは、私の質問に答えてください。

mt5のダウンロードができません。インストールファイルをダウンロードし、途中で起動すると、止まったり、他のアクセスポイントに飛んだりします。

-読み出しに失敗しました [12002]。

ターミナルやWindowsを何度再インストールしてもこの調子で、3日目には失敗してしまいます。

ハードディスクの容量が足りないのか、Windowsの管理者権限がないのか。
削除済み  
maryan.dirtyn:

なぜこのコンストラクションは常に0を返すのでしょうか？

とか、今何分なのかはどうしたらわかるのでしょうか？

こんな感じかな...。:)

int Minute()
{
MqlDateTime tm;
TimeCurrent(tm);
return(tm.min);
}

とか、こんな感じで

int TimeMinute(datetime date)
{
MqlDateTime tm;
TimeToStruct(date,tm);
return(tm.min);
}

追記

そして、ここは最も読書好きな国...。:(

もちろん、申し訳ないのですが、記事 -MQL4からMQL5への移行を 読んでみましたか？

 

こんにちは。遺伝的アルゴリズム による高速最適化を行うと、テスターが必要なステップ数を変に計算してしまう。パラメータを設定する際に、順次探索に対応する最大数を乗算で算出する。

しかし、テストが始まるとプログレスバーはより高い数値を示すようになります。

遺伝的選択は、初期の変種のセットの一部を考慮するので、ステップは少なくともそれ以上にはならないように思われる。

1) たぶん私が誤解しているのですが、パラメータのセットで1回パスするのは1ステップではありません（ではどうするのか？）

2) たぶん、インジケータが誤って、非常に大きなバリアントのセットが切り捨てられる最大ステップ数を示している（記憶では - だいたいそのようなボリュームに）、しかしここではまるで逆になっている......ということです。

3) 遺伝的アルゴリズムが単純ではなく、再計算を含む（集団にコピーを投入し、娘集団に渡った個体を再計算する、・・・）。

新しい集団に属する個体や新しい個体は再計算されず、先に得られたものの中から検索される、というようなことが分かった気がします。
2010.08.04 13:43:44 Tester Genetic pass (96, 190) キャッシュに結果 43395.57 が見つかりました。
 

遺伝的アルゴリズムには、計算のための予想される初期学習プランがあります。もちろん、この計画はあくまで概算であり、実際の数値は最後に得られるものである。

この場合、完全なオーバーシュートの数が予想される計画より少ないことが分かっているときは、パスの予想数を調整することになります。

不正確な箇所を発見していただき、ありがとうございました

 

また、「ErrorDescription」ライブラリに関する質問もあります。

私のビルド298では、エディタが知らない（43行目）

TRADE_RETCODE_REQUEST_CONNECTION

ヘルプにそのような間違いがないことは、ここhttps://www.mql5.com/ru/forum/973/5862#comment_5862 で議論されていました。現在、ヘルプの中に

10031

トレード_リコード_コネクション

を同じ番号にすると、エディタに認識されます。

質問 - このような状況で現在トレードサーバーは何を返しているのか（10031もあるのか）、その後、新しいバージョンのライブラリはあるのか。

 
ビルド302にアップグレードして、もう一度試してみてください。
 

サーバーとの接続が切れた後、EAの全ての動作が停止してしまった場合、ユーザーはどのように対応すればよいのでしょうか？

EAが動作しなくなった場合、端末は何らかのシグナルを流す機能を備えているか？

Projects フォルダは何のためにあるのですか？

MetaEditor NavigatorのProject ボタンは何のためにあるのですか？
 
Yedelkin:

サーバーとの接続が切れた後、EAの全ての動作が停止してしまった場合、ユーザーはどのように対応すればよいのでしょうか？

EAが動作しなくなった場合、端末は何らかのシグナルを流す機能を備えているか？

今のところアラームは出ていないので、これから考えます。
