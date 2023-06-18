エラー、バグ、質問 - ページ 78 1...717273747576777879808182838485...3185 新しいコメント Mario 2010.08.03 21:21 #771 Malaxit:こんにちは、私の質問に答えてください。 mt5のダウンロードができません。インストールファイルをダウンロードし、途中で起動すると、止まったり、他のアクセスポイントに飛んだりします。 -読み出しに失敗しました [12002]。 ターミナルやWindowsを何度再インストールしてもこの調子で、3日目には失敗してしまいます。 ハードディスクの容量が足りないのか、Windowsの管理者権限がないのか。 削除済み 2010.08.03 21:32 #772 maryan.dirtyn:なぜこのコンストラクションは常に0を返すのでしょうか？とか、今何分なのかはどうしたらわかるのでしょうか？こんな感じかな...。:)int Minute() { MqlDateTime tm; TimeCurrent(tm); return(tm.min); }とか、こんな感じでint TimeMinute(datetime date) { MqlDateTime tm; TimeToStruct(date,tm); return(tm.min); }追記そして、ここは最も読書好きな国...。:(もちろん、申し訳ないのですが、記事 -MQL4からMQL5への移行を 読んでみましたか？ k47 2010.08.04 12:45 #773 こんにちは。遺伝的アルゴリズム による高速最適化を行うと、テスターが必要なステップ数を変に計算してしまう。パラメータを設定する際に、順次探索に対応する最大数を乗算で算出する。しかし、テストが始まるとプログレスバーはより高い数値を示すようになります。 遺伝的選択は、初期の変種のセットの一部を考慮するので、ステップは少なくともそれ以上にはならないように思われる。1) たぶん私が誤解しているのですが、パラメータのセットで1回パスするのは1ステップではありません（ではどうするのか？）2) たぶん、インジケータが誤って、非常に大きなバリアントのセットが切り捨てられる最大ステップ数を示している（記憶では - だいたいそのようなボリュームに）、しかしここではまるで逆になっている......ということです。3) 遺伝的アルゴリズムが単純ではなく、再計算を含む（集団にコピーを投入し、娘集団に渡った個体を再計算する、・・・）。 Генетические алгоритмы - это просто! 2010.05.25Andrey Dikwww.mql5.com В статье автор расскажет об эволюционных вычислениях с использованием генетического алгоритма собственной реализации. Будет показано на примерах функционирование алгоритма, даны практические рекомендации по его использованию. k47 2010.08.04 14:09 #774 新しい集団に属する個体や新しい個体は再計算されず、先に得られたものの中から検索される、というようなことが分かった気がします。 2010.08.04 13:43:44 Tester Genetic pass (96, 190) キャッシュに結果 43395.57 が見つかりました。 Renat Fatkhullin 2010.08.04 15:37 #775 遺伝的アルゴリズムには、計算のための予想される初期学習プランがあります。もちろん、この計画はあくまで概算であり、実際の数値は最後に得られるものである。 この場合、完全なオーバーシュートの数が予想される計画より少ないことが分かっているときは、パスの予想数を調整することになります。 不正確な箇所を発見していただき、ありがとうございました k47 2010.08.04 16:32 #776 また、「ErrorDescription」ライブラリに関する質問もあります。私のビルド298では、エディタが知らない（43行目）TRADE_RETCODE_REQUEST_CONNECTION ヘルプにそのような間違いがないことは、ここhttps://www.mql5.com/ru/forum/973/5862#comment_5862 で議論されていました。現在、ヘルプの中に 10031 トレード_リコード_コネクション を同じ番号にすると、エディタに認識されます。質問 - このような状況で現在トレードサーバーは何を返しているのか（10031もあるのか）、その後、新しいバージョンのライブラリはあるのか。 Renat Fatkhullin 2010.08.04 16:36 #777 k47:また、「ErrorDescription」ライブラリに関する質問もあります。私のビルド298では、エディタが知らない（43行目） ビルド302にアップグレードして、もう一度試してみてください。 Yedelkin 2010.08.04 20:08 #778 サーバーとの接続が切れた後、EAの全ての動作が停止してしまった場合、ユーザーはどのように対応すればよいのでしょうか？ EAが動作しなくなった場合、端末は何らかのシグナルを流す機能を備えているか？ ファイル: example.txt 93 kb Viktor Umniashkin 2010.08.04 20:36 #779 Projects フォルダは何のためにあるのですか？ MetaEditor NavigatorのProject ボタンは何のためにあるのですか？ Renat Fatkhullin 2010.08.04 20:56 #780 Yedelkin:サーバーとの接続が切れた後、EAの全ての動作が停止してしまった場合、ユーザーはどのように対応すればよいのでしょうか？ EAが動作しなくなった場合、端末は何らかのシグナルを流す機能を備えているか？ 今のところアラームは出ていないので、これから考えます。 1...717273747576777879808182838485...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
こんにちは。遺伝的アルゴリズム による高速最適化を行うと、テスターが必要なステップ数を変に計算してしまう。パラメータを設定する際に、順次探索に対応する最大数を乗算で算出する。
しかし、テストが始まるとプログレスバーはより高い数値を示すようになります。
遺伝的選択は、初期の変種のセットの一部を考慮するので、ステップは少なくともそれ以上にはならないように思われる。
1) たぶん私が誤解しているのですが、パラメータのセットで1回パスするのは1ステップではありません（ではどうするのか？）
2) たぶん、インジケータが誤って、非常に大きなバリアントのセットが切り捨てられる最大ステップ数を示している（記憶では - だいたいそのようなボリュームに）、しかしここではまるで逆になっている......ということです。
3) 遺伝的アルゴリズムが単純ではなく、再計算を含む（集団にコピーを投入し、娘集団に渡った個体を再計算する、・・・）。
2010.08.04 13:43:44 Tester Genetic pass (96, 190) キャッシュに結果 43395.57 が見つかりました。
遺伝的アルゴリズムには、計算のための予想される初期学習プランがあります。もちろん、この計画はあくまで概算であり、実際の数値は最後に得られるものである。
この場合、完全なオーバーシュートの数が予想される計画より少ないことが分かっているときは、パスの予想数を調整することになります。
不正確な箇所を発見していただき、ありがとうございました
