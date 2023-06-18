エラー、バグ、質問 - ページ 585 1...578579580581582583584585586587588589590591592...3185 新しいコメント Konstantin Chernov 2011.11.29 16:02 #5841 ウィザードEAとは別にトレーディングシグナルモジュールを 使用することはできますか？テストのために、私は次のように書きました。#include <Expert\Signal\SignalMA.mqh> CSignalMA SignalMA; int TickCount; string Str;//+------------------------------------------------------------------+//| Expert initialization function |//+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { TickCount=0; SignalMA.Symbol(Symbol()); SignalMA.Period(PERIOD_H1); SignalMA.Weight(0.5); SignalMA.PeriodMA(20); SignalMA.Shift(0); SignalMA.Method(MODE_SMA); SignalMA.Applied(PRICE_CLOSE); return(0); }//+------------------------------------------------------------------+//| Expert deinitialization function |//+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) {//--- }//+------------------------------------------------------------------+//| Expert tick function |//+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { TickCount++; Str = "LongCondition = " + IntegerToString(SignalMA.LongCondition())+"; "+IntegerToString(TickCount)+ "\n"; Str = Str + "ShortCondition = " + IntegerToString(SignalMA.ShortCondition())+"; "+IntegerToString(TickCount); Comment(Str); }//+------------------------------------------------------------------+ しかし、太字で表示されているものはCSignalMAクラスではありませんが、コンパイルはうまくいき、シンボルに配置しようとすると、次のようなメッセージが表示されます。 2011.11.29 15:36:27 1234 (EURUSD,M1) CExpertBase::Period: タイムフレームの変更が禁止されています。 2011.11.29 15:36:27 1234 (EURUSD,M1) CExpertBase::Symbol: シンボルの変更が禁止されています。 標準の取引シグナルのシンボルとタイムフレームを変更するにはどうすればよいですか？ Использование прямого и обратного преобразований Фишера для анализа рынков в MetaTrader 5 2011.08.16investeowww.mql5.com Функция распределения рыночных данных не является гауссовой, скорее она похожа на распределение синусоподобной волны. -- ");
    initialized = true;
  }
  return GetPointer(label);
}
#include <Expert\Signal\SignalMA.mqh>
CSignalMA SignalMA;
int TickCount;
string Str;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
TickCount=0;
SignalMA.Symbol(Symbol());
SignalMA.Period(PERIOD_H1);
SignalMA.Weight(0.5);
SignalMA.PeriodMA(20);
SignalMA.Shift(0);
SignalMA.Method(MODE_SMA);
SignalMA.Applied(PRICE_CLOSE);
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
TickCount++;
Str = "LongCondition = " + IntegerToString(SignalMA.LongCondition())+"; "+IntegerToString(TickCount)+ "\n";
Str = Str + "ShortCondition = " + IntegerToString(SignalMA.ShortCondition())+"; "+IntegerToString(TickCount);
Comment(Str);
}
//+------------------------------------------------------------------+
2011.11.29 15:36:27 1234 (EURUSD,M1) CExpertBase::Period: タイムフレームの変更が禁止されています。
2011.11.29 15:36:27 1234 (EURUSD,M1) CExpertBase::Symbol: シンボルの変更が禁止されています。
私が理解する限り、現時点では3つのパラメータはすべて必須です。
したがって、ウィンドウ番号を指定する必要があります (バリエーション: 0 - メイン・ウィンドウ、ChartIndicatorsTotal() - 新規ウィンドウ、0 ～ChartIndicatorsTotal() - 1- 既存ウィンドウ)。
エラーが出ないものは良くない。
価格を取得する前に、リフレッシュ（少なくともRefreshRates）を使用する必要がある場合がほとんどです。
正しいバリアントは次のようになります。
ありがとうございます。 Bidで、refreshを指定すると本当に動きました。
しかし、ライブラリを使ったインジケータ出力では、サブウィンドウとハンドルの2つのパラメータが必要です。 それ以外はパラメータの数が間違っていると言われます。ライブラリは同じChartIndicatorAddを使って いるので、それが分かりません。
しかし、ライブラリを使ったインジケータ出力では、サブウィンドウとハンドルの2つのパラメータが必要です。 それ以外はパラメータの数が間違っていると言われます。 ライブラリは同じChartIndicatorAddを使って いるので直接動作しますが、ライブラリ呼び出しは動作しないので、解りません。
このライブラリを使用するには、2つのパラメータが必要です。チャートとサブウインドウ。
図書館について（クラスヘルプより）
インジケーターアッド
指定されたハンドルを持つインジケータを、指定されたチャートウィンドウに追加します。
ChartIndicatorAddの 直作品について。
ChartIndicatorAdd
指定されたハンドルを持つインジケータを、指定されたチャートウィンドウに追加します。
CChart クラスについては。
不必要な質問を避けるために、3つの基本ルールを守るようにしています。
1.ソースコードを見て、不明な点があればドキュメントを参照します（ソースコードは常に「真実」を語ってくれますが、ドキュメントは嘘をつくこともあります）。
2.OOPの実装を重視する場合は、特定のクラスの記述から始まり、「直接実装者」まで踏み込みます。実作業」が重要であれば、OOPは最後に勉強すべきです（コードの下調べ／上調べ）。
3.ドキュメントやソースを読んでもわからないことがあれば、フォーラムに行く。
クラス内のIndicatorAddメソッドの実装を直接確認する
ソースコードを見ると、メソッドはサブウィンドウとハンドルを取得し（ヘルプに記載）、3番目のパラメータはクラス自体に格納されているデータ（グラフIDのことです）から取得されていることがわかります。