エラー、バグ、質問 - ページ 583

Alexey 2011.11.27 07:59 #5821

この場合、関数の値を明示的に変数に代入 するしかない。訂正してください。class proba
{
private:
   int Nambe;
public:
   void Init(){Nambe=10 ;};
   void Vedenie() {Nambe-- ;};
   bool Start(){if (Nambe >0) return(true); return(false) ;};
};
//=========================================================================
proba cikl;
void OnStart()
{
   cikl.Init();
   bool aaa;
   do
   {
      cikl.Vedenie() ;
      Print(" Функция старт вернула ",cikl.Start());
      aaa=cikl.Start() ;
   }
   while(aaa);
}

Документация по MQL5: Основы языка / Операции и выражения / Операции присваивания
www.mql5.com
Основы языка / Операции и выражения / Операции присваивания - Документация по MQL5

Andrey Vasiliev 2011.11.27 21:31 #5822

昨年の冬にも書きましたが、まだ修正されていないんです。預託金が100mと対応するロットより大きい場合、決算 結果が正しく計上されなくなりました。クロージング・ポジションにおける損失は、残高から差し引かれません。このため、大きな履歴の間隔でストラテジーをテスト することは不可能である。

Olegs Kucerenko 2011.11.27 23:34 #5823

ドキュメントに誤りがあります。

Test Account 2011.11.28 10:06 #5824

vdv2001:数日分の仕事が水の泡になり、また一からやり直しになるのは悔しいものです。

ファイルキャッシュは作成されていますか？これは、ファイルキャッシュが作成されたもので、再計算のために使用されるべきものです。

Test Account 2011.11.28 10:12 #5825

ivandurak:失礼ながら、問題点を説明してください。問題はスキーヤーにあるのでもなく、アスファルトにあるのでもなく、スキーは残るのです。サイクルが無限大になるのはどうして？スキーの方向に蹴ることも。

ありがとうございます、検討させていただきます。

Slava 2011.11.28 10:30 #5826

Urain: ENUM_APPLIED_PRICE 列挙は、なぜ1から始まるのですか？

の結果です。

なぜ、そうしないのでしょうか？このエニュメレーターは、これまでずっとこうでした。

Mykola Demko 2011.11.28 16:23 #5827

stringo: なぜ、そうしないのでしょうか？このエニュメレーターは、いつもそうなんです。4人組では、ゼロからのスタートです。そして、残りの列挙もゼロから始まる。これはゼロからのスタートだと思いがちでしたが、そうではありません。一般的には、この問題が発生するのは、この機能を知らないという条件で、名前の代わりに数字を使う場合のみ（ループの中で必要になることがある）、それ以外の場合は、目的の値の名前を書く必要があるのだそうです。

Rashid Umarov 2011.11.28 17:25 #5828

Karlson:ドキュメントに誤りがあります。

ありがとうございます、修正しました。

Test Account 2011.11.28 17:27 #5829

papaklass:何か見落としているのか、それともバグなのか？ エラー4805が表示される。

その場合は、問題なく動作します。

ビルドは540なんですね。ビットレートは？すぐには再現できなかった。

Anatoli Kazharski 2011.11.28 17:31 #5830

papaklass:何か見落としているのか、それともバグなのか？ エラー4805が発生する。このような仕組みになります。//--------------------------ОБЪЯВЛЕНИЕ ВНЕШНИХ ПАРАМЕТРОВ------------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TF = PERIOD_H4;
//--------------------------ОБЪЯВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ---------------------------------------------+
int frHandle;
bool start;
//--------------------------ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТА-------------------------------------------------------+
int OnInit(){
//---
   frHandle = iFractals(Symbol(),(ENUM_TIMEFRAME)TF);
   if(frHandle == INVALID_HANDLE){
      Print(__FUNCTION__," : ","error handle indicator",GetLastError());
      start = true;
   }
//---
   return(0);
}//+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
昨年の冬にも書きましたが、まだ修正されていないんです。
預託金が100mと対応するロットより大きい場合、決算 結果が正しく計上されなくなりました。
クロージング・ポジションにおける損失は、残高から差し引かれません。このため、大きな履歴の間隔でストラテジーをテスト することは不可能である。
数日分の仕事が水の泡になり、また一からやり直しになるのは悔しいものです。
失礼ながら、問題点を説明してください。問題はスキーヤーにあるのでもなく、アスファルトにあるのでもなく、スキーは残るのです。サイクルが無限大になるのはどうして？スキーの方向に蹴ることも。
ENUM_APPLIED_PRICE 列挙は、なぜ1から始まるのですか？
の結果です。
なぜ、そうしないのでしょうか？このエニュメレーターは、いつもそうなんです。
4人組では、ゼロからのスタートです。そして、残りの列挙もゼロから始まる。これはゼロからのスタートだと思いがちでしたが、そうではありません。
一般的には、この問題が発生するのは、この機能を知らないという条件で、名前の代わりに数字を使う場合のみ（ループの中で必要になることがある）、それ以外の場合は、目的の値の名前を書く必要があるのだそうです。
その場合は、問題なく動作します。
ビルドは540なんですね。ビットレートは？
すぐには再現できなかった。
このような仕組みになります。