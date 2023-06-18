エラー、バグ、質問 - ページ 583

新しいコメント
 
この場合、関数の値を明示的に変数に代入 するしかない。訂正してください。
class proba
  {
   private:
      int   Nambe;
   public:
       void     Init(){Nambe=10 ;};
       void     Vedenie() {Nambe--  ;};
       bool     Start(){if (Nambe >0) return(true); return(false) ;};        
  };
//=========================================================================
proba cikl;
void OnStart()
  {
      cikl.Init();
      bool aaa;
        do
          {
            cikl.Vedenie() ;
            Print(" Функция старт вернула ",cikl.Start());
            aaa=cikl.Start() ;
          }
        while(aaa);
  }
Документация по MQL5: Основы языка / Операции и выражения / Операции присваивания
Документация по MQL5: Основы языка / Операции и выражения / Операции присваивания
  • www.mql5.com
Основы языка / Операции и выражения / Операции присваивания - Документация по MQL5
 

昨年の冬にも書きましたが、まだ修正されていないんです。

預託金が100mと対応するロットより大きい場合、決算 結果が正しく計上されなくなりました。

クロージング・ポジションにおける損失は、残高から差し引かれません。このため、大きな履歴の間隔でストラテジーをテスト することは不可能である。

 

ドキュメントに誤りがあります。

 
vdv2001:

数日分の仕事が水の泡になり、また一からやり直しになるのは悔しいものです。

ファイルキャッシュは作成されていますか？これは、ファイルキャッシュが作成されたもので、再計算のために使用されるべきものです。
 
ivandurak:

失礼ながら、問題点を説明してください。問題はスキーヤーにあるのでもなく、アスファルトにあるのでもなく、スキーは残るのです。サイクルが無限大になるのはどうして？スキーの方向に蹴ることも。

ありがとうございます、検討させていただきます。
 
Urain:

ENUM_APPLIED_PRICE 列挙は、なぜ1から始まるのですか？

の結果です。

なぜ、そうしないのでしょうか？このエニュメレーターは、これまでずっとこうでした。
 
stringo:
なぜ、そうしないのでしょうか？このエニュメレーターは、いつもそうなんです。

4人組では、ゼロからのスタートです。そして、残りの列挙もゼロから始まる。これはゼロからのスタートだと思いがちでしたが、そうではありません。

一般的には、この問題が発生するのは、この機能を知らないという条件で、名前の代わりに数字を使う場合のみ（ループの中で必要になることがある）、それ以外の場合は、目的の値の名前を書く必要があるのだそうです。

 
Karlson:

ドキュメントに誤りがあります。

ありがとうございます、修正しました。
 
papaklass:

何か見落としているのか、それともバグなのか？

エラー4805が表示される。
その場合は、問題なく動作します。

ビルドは540なんですね。ビットレートは？

すぐには再現できなかった。

 
papaklass:

何か見落としているのか、それともバグなのか？

エラー4805が発生する。

このような仕組みになります。

//--------------------------ОБЪЯВЛЕНИЕ ВНЕШНИХ ПАРАМЕТРОВ------------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES      TF = PERIOD_H4;
//--------------------------ОБЪЯВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ---------------------------------------------+
int
   frHandle;
bool
   start;   
//--------------------------ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТА-------------------------------------------------------+
int OnInit(){
//---
   frHandle = iFractals(Symbol(),(ENUM_TIMEFRAME)TF);
   if(frHandle == INVALID_HANDLE){
      Print(__FUNCTION__," : ","error handle indicator",GetLastError());
      start = true;
   }
   
//---
   return(0);
}//+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
1...576577578579580581582583584585586587588589590...3185
新しいコメント