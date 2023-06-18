エラー、バグ、質問 - ページ 581 1...574575576577578579580581582583584585586587588...3185 新しいコメント 削除済み 2011.11.24 15:29 #5801 Vict: もちろんVPSとかひねくれたことやってもいいんだけど、Quadはもうかなり高いレベルに設定されてるし、何かに移行しても悪くならない（そっちのほうが簡単にできるから）。そして、私の考えでは、プラットフォームはトレーダーの友人であるべきで、それは彼の「機械」であり、今、人はそれを回避する方法、次にそれを回避する方法を考えなければなりません。 MT4を使っていて、それを手放そうというブローカーに出会ったことがない。あなたはどうですか？ 削除済み 2011.11.24 15:42 #5802 Interesting: MT4を使っていて、それを手放そうというブローカーには出会ったことがない。あなたはどうですか？ 4に近いですね。 Slava 2011.11.24 16:04 #5803 papaklass: 試してみたが、なぜか1ヶ月以上効果がない。テストが停止し、エージェントがアンロードされる。 これはすでにサービスデスクが調査する原因となっています。 私たちが問題を再現できるように、ステップごとにどのように、何を行っているのかを詳しく説明した上で、エキスパートを送っていただけないでしょうか。研究した結果、送られた専門家は取り返しのつかないことになる。 Anatoli Kazharski 2011.11.24 16:31 #5804 papaklass:...ウィンドウズ」メニューにもタブを作って、グラフをカスケード式に並べられるようにしてくれたら。さらに便利になると思います。 はい、便利な機能です。足りないのは、一度に複数のグラフを表示する機能です。 Slava 2011.11.24 18:15 #5805 papaklass: 誤報です。私には欠点があった。ビジュアライザーを長い間使っていない。エキスパートにインジケータを正しく入れなかった。今は大丈夫です。今確認しました。 インジケータ（どうやら不正に有効化されてもいるようです）によるビジュアライザーのクラッシュが発生していることです。私たちのところでは、これらのクラッシュを再現できていませんが、ぜひとも真相を究明したいところです Slava 2011.11.24 18:16 #5806 papaklass: ウィンドウズ」メニューにもタブを作って、グラフをカスケード式に並べられるようにしてくれたら。さらに便利になると思います。 残念ながら、これは実現しません。1ドキュメントアプリケーションのアーキテクチャでは Slava 2011.11.24 19:43 #5807 papaklass: つまり、やはり専門家を送り込んで、エージェントを降ろさせた方がいいのでしょうか？ はい、できればお願いします。 Slava 2011.11.24 20:02 #5808 papaklass: Servicedeckに送ろうか？ そうですね、分解が早くなりますから Alexey 2011.11.25 16:32 #5809 以下のスクリプトは、どの文字に投げられても、選択した文字のラベルを出力するものです。 しかし、同じ文字に投げられたときのみ、ラベルを出力します。Plz need a nudge.//+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { datetime LeftTime ,RighTime ; double LeftPrice,RighPrice ; MqlRates price[]; CopyRates(Symbol(),0,0,10,price); ArraySetAsSeries(price,true); LeftTime=price[9].time ; LeftPrice=price[9].open ; RighTime=price[0].time ; RighPrice=price[0].open ; Visual_v("EURUSD",LeftPrice,LeftTime,OBJ_ARROW_LEFT_PRICE,clrBlue) ; Visual_v("EURUSD",RighPrice,RighTime,OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE,clrBlue,LeftPrice,LeftTime); } //+------------------------------------------------------------------+ void Visual_v(string InstrVis,double price_vis,datetime time_vis,int kodmet_vis,color color_vis,double BegLeftPrice=0,datetime BegLeftTime=0) {//InstrVis инструмент на котором рисуются метки // price_vis цена на которой будет установлена метка // time_vis время цены открытия бара на котором будет установлена метка // kodmet_vis код метки если код==SYMBOL_RIGHTPRICE то позиция закрывается необходимо прорисовать // траекторию движения позиции в виде линии от цены открытия // BegLeftPrice цена от которой будет рисоваться линия // BegLeftTime время от которой будет рисоваться линия static int CntMet=0 ; long currChart,prevChart=ChartFirst(); int i ; bool PresentChart=false ; if(ChartSymbol(prevChart) == InstrVis) { PresentChart=true; currChart=prevChart;}// первый открытый график с нашим символом else {//перебираем все открытые графики for(i=0;i<100;i++) { currChart=ChartNext(prevChart); // на основании предыдущего получим новый график if(currChart<0) break; // достигли конца списка графиков if(ChartSymbol(currChart) == InstrVis) {//нашли график с нашим символом PresentChart=true ; break ; } prevChart=currChart ;// выбираем следующий график //Print(limit," Номер "," Финансовый инструмент ",ChartSymbol(currChart)," ID =",currChart); } } // нет окрытого графика с нашим символом некуда ставить метку if(!PresentChart){ Print(" Нет открытого графика с указанным инструментом ") ; return ;} string NameMet ; NameMet="Metka"+IntegerToString(CntMet); switch(kodmet_vis) { case 29 :// код левой ценовой метки NameMet="Metka"+IntegerToString(CntMet);//имя ценовой метки if (!ObjectCreate(currChart,NameMet,OBJ_ARROW_LEFT_PRICE,0,time_vis,price_vis));//создаем обьект метка { Print(" Ошибка создания обьекта ",GetLastError()); }
   ObjectSetInteger(currChart,NameMet,OBJPROP_COLOR,color_vis);//рисуем метку выбранного цвета
   CntMet++ ;
   break;
  case 30://код правой ценовой метки
   NameMet="Metka"+IntegerToString(CntMet);//имя ценовой метки
   ObjectCreate(currChart,NameMet,OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE,0,time_vis,price_vis);//создаем обьект метка
   ObjectSetInteger(currChart,NameMet,OBJPROP_COLOR,color_vis);//рисуем метку выбранного цвета
   CntMet++ ;
   NameMet="Metka"+IntegerToString(CntMet);//имя линии траектория позиции
   ObjectCreate(currChart,NameMet,OBJ_TREND,0,time_vis,price_vis,BegLeftTime,BegLeftPrice);//создаем обьект линия
   CntMet++ ;
   break;
  default:
   break;
  }
  }

Test Account 2011.11.25 16:52 #5810

ivandurak:以下のスクリプトは、どの文字に投げられても、選択した文字のラベルを出力するものです。 しかし、同じ文字に投げられたときだけ、ラベルを出力します。Plz need a nudge .オブジェクトが作成される（オブジェクトリストに存在する）。問題は、それらを表示させる座標でしょう。
オブジェクトが作成される（オブジェクトリストに存在する）。問題は、それらを表示させる座標でしょう。