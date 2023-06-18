エラー、バグ、質問 - ページ 581

Vict:
もちろんVPSとかひねくれたことやってもいいんだけど、Quadはもうかなり高いレベルに設定されてるし、何かに移行しても悪くならない（そっちのほうが簡単にできるから）。そして、私の考えでは、プラットフォームはトレーダーの友人であるべきで、それは彼の「機械」であり、今、人はそれを回避する方法、次にそれを回避する方法を考えなければなりません。
MT4を使っていて、それを手放そうというブローカーに出会ったことがない。あなたはどうですか？
Interesting:
4に近いですね。
 
papaklass:
試してみたが、なぜか1ヶ月以上効果がない。テストが停止し、エージェントがアンロードされる。

これはすでにサービスデスクが調査する原因となっています。

私たちが問題を再現できるように、ステップごとにどのように、何を行っているのかを詳しく説明した上で、エキスパートを送っていただけないでしょうか。研究した結果、送られた専門家は取り返しのつかないことになる。

 
papaklass:
...ウィンドウズ」メニューにもタブを作って、グラフをカスケード式に並べられるようにしてくれたら。さらに便利になると思います。
はい、便利な機能です。足りないのは、一度に複数のグラフを表示する機能です。
 
papaklass:
誤報です。私には欠点があった。ビジュアライザーを長い間使っていない。エキスパートにインジケータを正しく入れなかった。今は大丈夫です。今確認しました。
インジケータ（どうやら不正に有効化されてもいるようです）によるビジュアライザーのクラッシュが発生していることです。私たちのところでは、これらのクラッシュを再現できていませんが、ぜひとも真相を究明したいところです
 
papaklass:
ウィンドウズ」メニューにもタブを作って、グラフをカスケード式に並べられるようにしてくれたら。さらに便利になると思います。
残念ながら、これは実現しません。1ドキュメントアプリケーションのアーキテクチャでは
 
papaklass:
つまり、やはり専門家を送り込んで、エージェントを降ろさせた方がいいのでしょうか？
はい、できればお願いします。
 
papaklass:
Servicedeckに送ろうか？
そうですね、分解が早くなりますから
 

以下のスクリプトは、どの文字に投げられても、選択した文字のラベルを出力するものです。 しかし、同じ文字に投げられたときのみ、ラベルを出力します。Plz need a nudge.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   datetime LeftTime ,RighTime ;
   double   LeftPrice,RighPrice ;
   MqlRates price[];
   CopyRates(Symbol(),0,0,10,price);
   ArraySetAsSeries(price,true);
   LeftTime=price[9].time ;
   LeftPrice=price[9].open ;
   RighTime=price[0].time ;
   RighPrice=price[0].open ;
   Visual_v("EURUSD",LeftPrice,LeftTime,OBJ_ARROW_LEFT_PRICE,clrBlue) ;
   Visual_v("EURUSD",RighPrice,RighTime,OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE,clrBlue,LeftPrice,LeftTime);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void  Visual_v(string InstrVis,double price_vis,datetime time_vis,int kodmet_vis,color color_vis,double BegLeftPrice=0,datetime BegLeftTime=0)
   {//InstrVis инструмент на котором рисуются метки
   // price_vis  цена на которой будет установлена метка 
    //  time_vis   время цены открытия бара на котором будет установлена метка
    //  kodmet_vis код метки если код==SYMBOL_RIGHTPRICE то позиция закрывается необходимо прорисовать
    //  траекторию движения позиции в виде линии от цены открытия 
    //  BegLeftPrice цена от которой будет рисоваться линия 
    // BegLeftTime время от которой будет рисоваться линия 
    static int CntMet=0 ;
    long currChart,prevChart=ChartFirst();
    int   i ;
    bool PresentChart=false ;
    if(ChartSymbol(prevChart) == InstrVis) { PresentChart=true; currChart=prevChart;}// первый открытый график с нашим символом 
    else
      {//перебираем все открытые графики
         for(i=0;i<100;i++)
         {  
            currChart=ChartNext(prevChart); // на основании предыдущего получим новый график
            if(currChart<0) break;          // достигли конца списка графиков
            if(ChartSymbol(currChart) == InstrVis)
               {//нашли график с нашим символом 
                  PresentChart=true ; break ;
               }
            prevChart=currChart ;// выбираем следующий график 
            //Print(limit," Номер ","  Финансовый инструмент ",ChartSymbol(currChart)," ID =",currChart);
         }
      }  // нет окрытого графика с нашим символом некуда ставить метку    
    if(!PresentChart){ Print(" Нет открытого графика с указанным инструментом ") ; return ;}
    string NameMet ;
    NameMet="Metka"+IntegerToString(CntMet);
    switch(kodmet_vis)
      {
       case 29 :// код левой ценовой метки
         NameMet="Metka"+IntegerToString(CntMet);//имя ценовой метки
         if (!ObjectCreate(currChart,NameMet,OBJ_ARROW_LEFT_PRICE,0,time_vis,price_vis));//создаем обьект метка
            { Print(" Ошибка создания обьекта ",GetLastError());
            }
         ObjectSetInteger(currChart,NameMet,OBJPROP_COLOR,color_vis);//рисуем метку выбранного цвета 
         CntMet++ ;
         break;
       case 30://код правой ценовой метки 
         NameMet="Metka"+IntegerToString(CntMet);//имя ценовой метки
         ObjectCreate(currChart,NameMet,OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE,0,time_vis,price_vis);//создаем обьект метка
         ObjectSetInteger(currChart,NameMet,OBJPROP_COLOR,color_vis);//рисуем метку выбранного цвета 
         CntMet++ ;
         NameMet="Metka"+IntegerToString(CntMet);//имя линии траектория позиции
         ObjectCreate(currChart,NameMet,OBJ_TREND,0,time_vis,price_vis,BegLeftTime,BegLeftPrice);//создаем обьект линия 
         CntMet++ ;
          break;
       default:
         break;
      }
   }
 
ivandurak:

以下のスクリプトは、どの文字に投げられても、選択した文字のラベルを出力するものです。 しかし、同じ文字に投げられたときだけ、ラベルを出力します。Plz need a nudge .


オブジェクトが作成される（オブジェクトリストに存在する）。問題は、それらを表示させる座標でしょう。

