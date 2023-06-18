エラー、バグ、質問 - ページ 578 1...571572573574575576577578579580581582583584585...3185 新しいコメント Rashid Umarov 2011.11.22 19:16 #5771 Fia: 2) MQL5で動的配列iから要素（配列の途中の1つ）を削除する関数はありますか？そうでない場合、その言語で行うにはどうしたらよいのでしょうか。 このための既製の関数は言語にはありませんが、標準ライブラリには基本オブジェクトクラス CArrayObj が含まれています。 Alexey Klenov 2011.11.23 08:42 #5772 こんにちは この例のバランス/エクイティのグラフをどのように解釈すればよいか教えてください。 なぜ、チャートはある地点ですぐに発散し、別の地点で収束するのか（yは同じ水準で）。残高グラフを開いた時点では、増えることがわからないようです。 というか、理解できない。ありがとうございます。 Slava 2011.11.23 10:48 #5773 papaklass: OK、あなたの立場は明確です。確かに、それで終わりにしましょう。私の質問に時間をかけて答えていただき、ありがとうございました。 簡単な例で説明します。 一人の女性が9カ月で出産することもある。1ヶ月で9人の女性が1人の子供を産むことはない。 これは、複数のスレッドで、連続した複数のティックを並行して処理できないかという質問に対するものです。要は、あるティックの処理結果が、次のティックの処理結果に大きく影響するケースが多いということです。大雑把に言うと、4スレッドでは、最初のティックで1回の取引操作ではなく、4回の取引操作を 同時に得ることができる Lazarev 2011.11.23 10:56 #5774 olyakish: こんにちは。 この例のバランス/エクイティ・チャートの解釈について教えてください。 なぜ一点で、チャートが一度に発散し、異なるタイミングで収束するのか（同じレベルの "y "で）。残高グラフを開いた時点では、増えることがわからないようです。 それとも何か理解できていないのだろうか。ありがとうございます。取引が開始されたバーで価格が上昇し、取引は赤になったが、クローズしなかった - ドローダウンが発生し、次のバーで「右に移動」し、おそらく最後または最後から2番目のバーで終値より低くなり、したがって自己資本が最終結果より高くなった、最後のバーで取引がクローズされ、自己資本は残高と同じになりました。そして、2つのトレードがあり、1つは利益を上げ、もう1つはゼロでクローズしましたが、エクイティはまだ振動していましたね。 Fia 2011.11.23 11:19 #5775 Rosh: このための既製の関数は言語にはありませんが、標準ライブラリにはCArrayObj オブジェクトの基底クラスが あります。 回答ありがとうございました Alexey Klenov 2011.11.23 11:45 #5776 Lazarev:取引が開始されたバーで価格が上昇し、取引は赤になったが、クローズしなかった - ドローダウンが発生し、次のバーで「右に移動」し、おそらく最終または最後から2番目のバーで終値より低くなり、そのため自己資本が最終結果より高くなった。そして、あなたは2つの取引をして、1つは利益を上げ、もう1つはまだ振動しているゼロエクイティで閉じました。>取引開始と同じバーで、価格が上昇し、取引は下降しましたが、決済されず、ドローダウンが発生しました。資本金に対してのドローダウン、残高に対してのドローダウンではありません。=> バランスは1行にまとめること（変更しないこと）>2つの取引があり、1つは利益となり、もう1つは持分ゼロで決済されました（ただし、持分はまだ振動していました）。実際には、セルイン（売りポジションを建てる）とバイアウト（ 売りポジションを閉じる）で構成される1つのトレードです。 Slava 2011.11.23 13:50 #5777 papaklass: 2.私のレベルまで身を低くして、私や私のような者に、俗物的でなく、私が理解できる 言葉で説明するべきだ。なぜテスターでは、1回の実行で、コンピュータの能力をすべて使い切ることができないのでしょうか？イベントハンドラのパラメータ化も同じトピックが参照できると思います。 今、説明しようとしたところです。あるティックの処理結果が次のティックの処理に影響するため、連続したティックを並行して処理することはできません。 テスターで並列計算が 使えるのはどこでしょうか？指標算出 時のみ。1ティックを処理する間に、次のティックの指標値を計算します。同期やディスパッチで死んでしまうし、利益も出ない。 システムの性能を上げるために多くの時間を費やしてきた（今も費やしている）ので、この可能性も検討した。 イベントハンドラのパラメータ化は、少し違う問題です。そして、我々はまだパラメトリックイベントをあきらめてはいません Alexey 2011.11.23 13:53 #5778 標準的な int 型変換関数 例 doubleMathRound()double 値//丸められた値); ダブルエラーを返すが、警告が非常に煩わしい型変換によるデータ消失の可能性 Tester.mqh 192 20エラー 0件、警告 22件 1件 23件回避する方法はありますか？ Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Приведение типов www.mql5.com Основы языка / Типы данных / Приведение типов - Документация по MQL5 TheXpert 2011.11.23 14:03 #5779 ivandurak:.spzをバイパスする方法はありますか？種類を明示する。そうすると、警告が出なくなります。すなわち int i = int(MathRound(5.5)); или int i = (int)MathRound(5.5); 削除済み 2011.11.23 14:50 #5780 papaklass:2.私のレベルまで身を低くして、私や私のような者に、俗物的でなく、私が理解できる 言葉で説明するべきだ。なぜテスターでは、1回の実行で、コンピュータの能力をすべて使い切ることができないのでしょうか？イベントハンドラのパラメータ化も、同じトピックを参照すればよいと思います。1.パラメトリゼーションを行うことができる。しかし、デベロッパーにとっては高価なものであり、明らかに優先順位が低い。2.このオーケストレーションでは、本当にスレッドを実装することができないのです。時間やその他のリソースにコストがかかるだけでなく、標準的なソリューションの形では、ほとんどのユーザー（明らかにプロのプログラマーではない）にとって多くの問題を引き起こすことになります。プラットフォーム自体のアーキテクチャを変更するか、追加のリソースや技術に関連する非常に面倒なものを作成する必要があります。 1...571572573574575576577578579580581582583584585...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
2) MQL5で動的配列iから要素（配列の途中の1つ）を削除する関数はありますか？そうでない場合、その言語で行うにはどうしたらよいのでしょうか。
この例のバランス/エクイティのグラフをどのように解釈すればよいか教えてください。
なぜ、チャートはある地点ですぐに発散し、別の地点で収束するのか（yは同じ水準で）。残高グラフを開いた時点では、増えることがわからないようです。
OK、あなたの立場は明確です。確かに、それで終わりにしましょう。私の質問に時間をかけて答えていただき、ありがとうございました。
一人の女性が9カ月で出産することもある。1ヶ月で9人の女性が1人の子供を産むことはない。
これは、複数のスレッドで、連続した複数のティックを並行して処理できないかという質問に対するものです。要は、あるティックの処理結果が、次のティックの処理結果に大きく影響するケースが多いということです。大雑把に言うと、4スレッドでは、最初のティックで1回の取引操作ではなく、4回の取引操作を 同時に得ることができる
取引が開始されたバーで価格が上昇し、取引は赤になったが、クローズしなかった - ドローダウンが発生し、次のバーで「右に移動」し、おそらく最後または最後から2番目のバーで終値より低くなり、したがって自己資本が最終結果より高くなった、最後のバーで取引がクローズされ、自己資本は残高と同じになりました。
そして、2つのトレードがあり、1つは利益を上げ、もう1つはゼロでクローズしましたが、エクイティはまだ振動していましたね。
このための既製の関数は言語にはありませんが、標準ライブラリにはCArrayObj オブジェクトの基底クラスが あります。
取引が開始されたバーで価格が上昇し、取引は赤になったが、クローズしなかった - ドローダウンが発生し、次のバーで「右に移動」し、おそらく最終または最後から2番目のバーで終値より低くなり、そのため自己資本が最終結果より高くなった。
そして、あなたは2つの取引をして、1つは利益を上げ、もう1つはまだ振動しているゼロエクイティで閉じました。
>取引開始と同じバーで、価格が上昇し、取引は下降しましたが、決済されず、ドローダウンが発生しました。
資本金に対してのドローダウン、残高に対してのドローダウンではありません。=> バランスは1行にまとめること（変更しないこと）
>2つの取引があり、1つは利益となり、もう1つは持分ゼロで決済されました（ただし、持分はまだ振動していました）。
実際には、セルイン（売りポジションを建てる）とバイアウト（ 売りポジションを閉じる）で構成される1つのトレードです。
今、説明しようとしたところです。あるティックの処理結果が次のティックの処理に影響するため、連続したティックを並行して処理することはできません。
テスターで並列計算が 使えるのはどこでしょうか？指標算出 時のみ。1ティックを処理する間に、次のティックの指標値を計算します。同期やディスパッチで死んでしまうし、利益も出ない。 システムの性能を上げるために多くの時間を費やしてきた（今も費やしている）ので、この可能性も検討した。
イベントハンドラのパラメータ化は、少し違う問題です。そして、我々はまだパラメトリックイベントをあきらめてはいません
種類を明示する。そうすると、警告が出なくなります。
1.パラメトリゼーションを行うことができる。しかし、デベロッパーにとっては高価なものであり、明らかに優先順位が低い。
2.このオーケストレーションでは、本当にスレッドを実装することができないのです。時間やその他のリソースにコストがかかるだけでなく、標準的なソリューションの形では、ほとんどのユーザー（明らかにプロのプログラマーではない）にとって多くの問題を引き起こすことになります。
プラットフォーム自体のアーキテクチャを変更するか、追加のリソースや技術に関連する非常に面倒なものを作成する必要があります。