Rosh:
ZeroMemory()は試されましたか？

応用編...ありがとうございます...助かりました...)

 

2011.12.01 22:18:58 Core 1 'M.ex5' はサポートされていない新しいバージョンです。テスターエージェントを更新してください。

端末が要求していることを実行するにはどうすればよいのでしょうか？

できない場合、なぜこのようなメッセージが表示されるのでしょうか？


 

SDへの質問は、10日前にすでに対処済みです。

Roboforexeは、アカウント、インスタント実行と市場の実行の2種類があります。最初のケースでは、塗りつぶしタイプはAONまたはFOKです。

当初は、塗りつぶしの種類を自動で設定するために 

int filling=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_FILLING_MODE);
send.SetTypeFilling(filling);

チェックスクリプトを書き、BODに質問した。


このスクリプトの問題点ですが、実際には異なる値を要求されます。

RoboForexのサーバーのバグかもしれません...

ファイル:
fill_script.mq5  1 kb
 

インジケーターのバグって何？出現しては消えていく。別ウィンドウのものだけ!!!!

インジケーターが消えた時のスクリーンショットを掲載します。時々消えては現れる......恣意的に。動画もありますよ...。

注意！基本指標が消える！！！？つまり、そのバグは重大なものだということです。カスタムインジケーターでも同じ問題があります。

開発者の皆さん、このバグを直してください、不親切です...。

 
555テスタークラウド経由で1つのテストを実行しようとすると（ローカルエージェントは無効、クラウドエージェントは有効でReadyの状態）、"none of selected agents is ready, testing not started" というメッセージが表示されます。これは意図的なものなのでしょうか？
 
Ashes:
555テスタークラウド経由で1つのテストを実行しようとすると（ローカルエージェントは無効、クラウドエージェントは有効でReadyの状態）、"none of selected agents is ready, testing not started" というメッセージが表示されます。これが本来の姿なのでしょうか？
テスト（最適化ではない）は、ローカルエージェントでのみ可能です。
 
私のEAでは、インジケータは新しいバーのみでテスターの値を更新します。つまり、エキスパートが時間足チャートで実行されている場合、それは1時間に1回、分には1回更新されます。Expert AdvisorはonTimer機能で 動作し タイマーは10秒に設定されています。何が問題なのでしょうか？タイマーで更新してほしい。iMAインジケーター
 
この制限のロジックは不明です。
例えば、私がPR10程度のコンピュータを持っていて、十分に大きな履歴に対してテスト（細かいことは抜きにして結果が出れば十分）を行いたいとします。このような状況下では、このような走行は数時間かかる。このような場合、クラウドで運用するのが望ましいかもしれません。
 

テスター555。

クラウドによる最適化（100パス）は、最後まで行きませんでした。97でストップ。1時間放置で解除。メモリがありません」または「エキスパートを初期化できません」というエラーのあるパスが数回、「最適化パスXXがキューに戻りました」が約100回（ほとんどすべて！）、「パスXXがYYYY ms（PR ZZZZ）で結果0.00を返しました」が数回（グラフと最適化結果には 含まれません！）です。


...

RO 0 MQL5 Cloud Europe 15:06:39 パス 37 11秒で結果9006.50を返しました (PR 99)

HF 0 MQL5 Cloud Europe 15:06:40 パス 70 43秒で結果9006.50を返しました (PR 125)

LM 0 MQL5 Cloud Europe 15:06:43 pass 82 with result 9006.50 returned in 4087 ms already processed by another agent.

CQ 0 MQL5 Cloud Europe 15:06:45 pass 48 with result 9006.50 returned in 5 sec already processed by other agent.

EL 0 MQL5 Cloud Europe 15:06:49 pass 24 with result 9006.50 returned in 10 sec already processed by another agent.

HP 0 MQL5 Cloud Europe 15:07:04 パス 44 3915 ms で結果 9006.50 を返しました (PR 99)

QG 0 MQL5 Cloud Europe 15:07:20 pass 90 5 秒で結果 9006.50 を返しました (PR 59)

KS 0 MQL5 Cloud Europe 15:07:28 pass 69 5 秒で結果 9006.50 を返しました (PR 118)

FE 0 Tester 16:23:35 最適化終了、総パス数 97 (パス成功数 87)

HD 0 統計情報 16:23:35 最適化通過時間 1時間42分41秒

DP 0 統計情報 16:23:35 ローカル 0タスク（0%），リモート 0タスク（0%），クラウド 120タスク（100%）。

HE 0 MQL5 Cloud Europe 16:23:35 接続を終了しました。

LN 0 MQL5 Cloud Europe 2 16:23:35 接続を終了しました。

QG 0 MQL5 Cloud Hong Kong 16:23:35 接続を終了しました。

QN 0 MQL5 Cloud USA 16:23:35 接続を終了しました。

QI 0 Tester 16:23:35 file cache C:\Program FilesMetaTrader 5tester cafe cache fourth_20110919_2_multi_SE.GBPUSD.M1.0.xml written

ID 3 テスター 16:23:35 ユーザーによって停止される。

なお、PR59（パス90）は5秒、PR125（パス70）は43秒で結果を返しますが...。

SRへの応募は現在手続き中です。

 
papaklass:
これは、テスターでは1つの実行が1つのスレッドで実行されるためです。1回の実行は逐次処理なので。つまり、このプロセスの後続の各結果は、前のプロセスの結果に依存する。逐次的な処理を並列化することは、技術的には不都合なことである。プロセスが独立し、異なるスレッドで実行される場合、クラウドを接続することが有益である。例えば、最適化。各ランは個別であり、以前のランの結果に左右されることはありません。そのため、最適化プロセスはクラウドに接続され、各エージェントが単独で実行されるのです。わかりやすく説明できたでしょうか。

枠にとらわれない発想が必要（c）

クラウドを別途運用することの禁忌はないと思います（価格以外）。

