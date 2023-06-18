エラー、バグ、質問 - ページ 582 1...575576577578579580581582583584585586587588589...3185 新しいコメント Victor Kirillin 2011.11.25 17:04 #5811 ivandurak:以下のスクリプトは、どの文字に投げられても、選択された文字のラベルを出力するものです。 しかし、同じ文字に投げられたときだけラベルが出力されるようになっています。Plz need a nudge.の代わりに。 CopyRates(Symbol(),0,0,10,price);必要 CopyRates("EURUSD",0,0,10,price); Anatoli Kazharski 2011.11.25 17:42 #5812 uncleVic:の代わりに。必要 なぜSymbol() ではうまくいかないのでしょうか？ Olegs Kucerenko 2011.11.25 21:19 #5813 tol64: なぜSymbol() ではうまくいかないのでしょうか？は、どのシンボルに投げられたかに関係なく、選択されたシンボルのラベルを出力 します。を使用した場合、Symbol() がスローされたものを取得します。 Mykola Demko 2011.11.26 01:26 #5814 ENUM_APPLIED_PRICE 列挙は、なぜ1から始まるのですか？ ENUM_APPLIED_PRICE enm; for(int i=0;i<10;i++) { enm=i; Print(EnumToString(enm)); }の結果です。 ENUM_APPLIED_PRICE::9 ENUM_APPLIED_PRICE::8 PRICE_WEIGHTED PRICE_TYPICAL PRICE_MEDIAN PRICE_LOW PRICE_HIGH PRICE_OPEN PRICE_CLOSE ENUM_APPLIED_PRICE::0 Dmitriy Skub 2011.11.26 14:13 #5815 TimeCurrent()関数が 返す時刻は何時ですか？ヘルプにはこうあります。Market Watch で選択されたシンボルによる最後の引用の到着時刻である last known server time を返します。OnTick()ハンドラでは、この関数は、処理されるティックの受信時刻を返します。その他の場合（例えば、OnInit()、OnDeinit()、OnTimer()ハンドラなど）は、「Market Watch」ウィンドウで利用できる任意のシンボルの最後の気配値到着時刻 で、このウィンドウのヘッダに表示されている時刻と同じです。時間値は取引サーバーで生成さ れるため、ユーザーPCの時間設定に依存しません。 シンボルの最終気配値の到着時刻 - からの異なるシンボルでは 大幅に異なる場合があります - 特に取引が終了しているシンボルでは))市場概況-MQLサーバーを見ると（画像は本日撮影したものです）。15:22:42という時刻が表示されているが、どのシンボルにも対応していない。サーバーに何か手を加える必要があるのでは？ Dmitry Voronkov 2011.11.26 17:01 #5816 諸君MQからちょっとした提案がある。 EAを最適化 する際、誤ってターミナルを閉じてしまうことがあります。閉じる確認をすることは可能ですか。不要な方はテスターの設定にフラグを立ててください。他のMTユーザーにも応援してもらいたい。数日分の仕事が水の泡となり、また最初からやり直さなければならないのは残念なことです。 Mykola Demko 2011.11.26 17:08 #5817 vdv2001:諸君MQからちょっとした提案がある。 EAを最適化 する際、誤ってターミナルを閉じてしまうことがあります。閉店の確認が必要なようにできないか。不要な方はテスターの設定にフラグを立ててください。他のMTユーザーにも応援してもらいたい。数日分の仕事が水の泡となり、また最初からやり直さなければならないのは残念なことです。また、主電源スイッチの接触不良もあります（エンドユーザーの問題はわからないものです）。一般的には、問題を広げる必要があります。テスター内部データの中間自動保存をする（最後の母集団を知ってるはず）。で、最後に保存したポイントから新しいスタートで検索を続けられるようにしました。HZZ この機能は、長い間ゲームでテストされており（稀なゲームは、セーブせずに定期的に通過することができます）、それ自体が非常によく正当化されます。だから、バイクの新型ではないでしょう。 Alexey 2011.11.27 06:51 #5818 失礼ながら、問題点を説明してください。問題はスキーヤーにあるのでもなく、アスファルトにあるのでもなく、スキーは残るのです。サイクルが無限大になるのはどうして？スキーの方向に蹴ることも。class proba { private: int Nambe; public: void Init(){Nambe=10 ;}; void Vedenie() {Nambe-- ;}; bool Start(){if (Nambe >0) return(true); return(false) ;}; }; //========================================================================= proba cikl; void OnStart() { cikl.Init(); while(cikl.Start()) { cikl.Vedenie() ; Print(" Функция старт вернула ",cikl.Start()); } } Aleksey Sergan 2011.11.27 07:08 #5819 クラステキストをこのように修正するとclass proba { private: int Nambe; public: void Init(){Nambe=10 ;}; void Vedenie() {Nambe-- ;}; bool Start(){ if (Nambe >0)return(true); return(false) ; }; }; であれば、すべてうまくいきます。2011.11.27 11:06:13 proba (EURUSD,M30) The start function returned false2011.11.27 11:06:12 proba (EURUSD,M30) 開始関数がtrueを返しました。2011.11.27 11:06:12 proba (EURUSD,M30) Start 関数が true を返しました。2011.11.27 11:06:12 proba (EURUSD,M30) Start 関数が true を返しました。2011.11.27 11:06:11 proba (EURUSD,M30) Start 関数が true を返しました。2011.11.27 11:06:10 proba (EURUSD,M30) Start 関数が true を返しました。2011.11.27 11:06:09 proba (EURUSD,M30) Start 関数が true を返しました。2011.11.27 11:06:07 proba (EURUSD,M30) Start 関数が true を返しました。2011.11.27 11:05:59 proba (EURUSD,M30) Start 関数が true を返しました。2011.11.27 11:05:44 proba (EURUSD,M30) Start 関数が true を返しました。不思議。 Alexey 2011.11.27 07:30 #5820 gdtt:クラステキストをこのように修正するとが機能します。ワンダーズ Ctrl-C Ctrl-Vが効かないplzは、どのようなトリックなのか、どのようなバージョンなのかを説明してください。2011年11月11日からのビルド540があります。 1...575576577578579580581582583584585586587588589...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
以下のスクリプトは、どの文字に投げられても、選択された文字のラベルを出力するものです。 しかし、同じ文字に投げられたときだけラベルが出力されるようになっています。Plz need a nudge.
の代わりに。
必要
の代わりに。
必要
なぜSymbol() ではうまくいかないのでしょうか？
は、どのシンボルに投げられたかに関係なく、選択されたシンボルのラベルを出力 します。
を使用した場合、Symbol() がスローされたものを取得します。
ENUM_APPLIED_PRICE 列挙は、なぜ1から始まるのですか？
の結果です。
TimeCurrent()関数が 返す時刻は何時ですか？
ヘルプにはこうあります。
Market Watch で選択されたシンボルによる最後の引用の到着時刻である last known server time を返します。OnTick()ハンドラでは、この関数は、処理されるティックの受信時刻を返します。その他の場合（例えば、OnInit()、OnDeinit()、OnTimer()ハンドラなど）は、「Market Watch」ウィンドウで利用できる任意のシンボルの最後の気配値到着時刻 で、このウィンドウのヘッダに表示されている時刻と同じです。時間値は取引サーバーで生成さ れるため、ユーザーPCの時間設定に依存しません。
シンボルの最終気配値の到着時刻 - からの異なるシンボルでは 大幅に異なる場合があります - 特に取引が終了しているシンボルでは))
市場概況-MQLサーバーを見ると（画像は本日撮影したものです）。
15:22:42という時刻が表示されているが、どのシンボルにも対応していない。サーバーに何か手を加える必要があるのでは？
諸君MQからちょっとした提案がある。
EAを最適化 する際、誤ってターミナルを閉じてしまうことがあります。閉じる確認をすることは可能ですか。
不要な方はテスターの設定にフラグを立ててください。
他のMTユーザーにも応援してもらいたい。数日分の仕事が水の泡となり、また最初からやり直さなければならないのは残念なことです。
また、主電源スイッチの接触不良もあります（エンドユーザーの問題はわからないものです）。一般的には、問題を広げる必要があります。
テスター内部データの中間自動保存をする（最後の母集団を知ってるはず）。
で、最後に保存したポイントから新しいスタートで検索を続けられるようにしました。
HZZ この機能は、長い間ゲームでテストされており（稀なゲームは、セーブせずに定期的に通過することができます）、それ自体が非常によく正当化されます。だから、バイクの新型ではないでしょう。
失礼ながら、問題点を説明してください。問題はスキーヤーにあるのでもなく、アスファルトにあるのでもなく、スキーは残るのです。サイクルが無限大になるのはどうして？スキーの方向に蹴ることも。
クラステキストをこのように修正すると
であれば、すべてうまくいきます。
2011.11.27 11:06:13 proba (EURUSD,M30) The start function returned false
2011.11.27 11:06:12 proba (EURUSD,M30) 開始関数がtrueを返しました。
2011.11.27 11:06:12 proba (EURUSD,M30) Start 関数が true を返しました。
2011.11.27 11:06:12 proba (EURUSD,M30) Start 関数が true を返しました。
2011.11.27 11:06:11 proba (EURUSD,M30) Start 関数が true を返しました。
2011.11.27 11:06:10 proba (EURUSD,M30) Start 関数が true を返しました。
2011.11.27 11:06:09 proba (EURUSD,M30) Start 関数が true を返しました。
2011.11.27 11:06:07 proba (EURUSD,M30) Start 関数が true を返しました。
2011.11.27 11:05:59 proba (EURUSD,M30) Start 関数が true を返しました。
2011.11.27 11:05:44 proba (EURUSD,M30) Start 関数が true を返しました。
不思議。
クラステキストをこのように修正すると
が機能します。
ワンダーズ