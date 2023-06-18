エラー、バグ、質問 - ページ 582

ivandurak:

以下のスクリプトは、どの文字に投げられても、選択された文字のラベルを出力するものです。 しかし、同じ文字に投げられたときだけラベルが出力されるようになっています。Plz need a nudge.


の代わりに。

   CopyRates(Symbol(),0,0,10,price);

必要

   CopyRates("EURUSD",0,0,10,price);
 
uncleVic:

の代わりに。

必要

なぜSymbol() ではうまくいかないのでしょうか？
 
tol64:
なぜSymbol() ではうまくいかないのでしょうか？

は、どのシンボルに投げられたかに関係なく、選択されたシンボルのラベルを出力 します。

を使用した場合、Symbol() がスローされたものを取得します。

 

ENUM_APPLIED_PRICE 列挙は、なぜ1から始まるのですか？

   ENUM_APPLIED_PRICE enm;
   for(int i=0;i<10;i++)
     {
      enm=i;
      Print(EnumToString(enm));
     }

の結果です。

        ENUM_APPLIED_PRICE::9
        ENUM_APPLIED_PRICE::8
        PRICE_WEIGHTED
        PRICE_TYPICAL
        PRICE_MEDIAN
        PRICE_LOW
        PRICE_HIGH
        PRICE_OPEN
        PRICE_CLOSE
        ENUM_APPLIED_PRICE::0
 

TimeCurrent()関数が 返す時刻は何時ですか？

ヘルプにはこうあります。

Market Watch で選択されたシンボルによる最後の引用の到着時刻である last known server time を返します。OnTick()ハンドラでは、この関数は、処理されるティックの受信時刻を返します。その他の場合（例えば、OnInit()、OnDeinit()、OnTimer()ハンドラなど）は、「Market Watch」ウィンドウで利用できる任意のシンボルの最後の気配値到着時刻 で、このウィンドウのヘッダに表示されている時刻と同じです。時間値は取引サーバーで生成さ れるため、ユーザーPCの時間設定に依存しません。

シンボルの最終気配値の到着時刻 - からの異なるシンボルでは 大幅に異なる場合があります - 特に取引が終了しているシンボルでは))

市場概況-MQLサーバーを見ると（画像は本日撮影したものです）。


15:22:42という時刻が表示されているが、どのシンボルにも対応していない。サーバーに何か手を加える必要があるのでは？

 

諸君MQからちょっとした提案がある。

EAを最適化 する際、誤ってターミナルを閉じてしまうことがあります。閉じる確認をすることは可能ですか。

不要な方はテスターの設定にフラグを立ててください。

他のMTユーザーにも応援してもらいたい。数日分の仕事が水の泡となり、また最初からやり直さなければならないのは残念なことです。

 
vdv2001:

諸君MQからちょっとした提案がある。

EAを最適化 する際、誤ってターミナルを閉じてしまうことがあります。閉店の確認が必要なようにできないか。

不要な方はテスターの設定にフラグを立ててください。

他のMTユーザーにも応援してもらいたい。数日分の仕事が水の泡となり、また最初からやり直さなければならないのは残念なことです。

また、主電源スイッチの接触不良もあります（エンドユーザーの問題はわからないものです）。一般的には、問題を広げる必要があります。

テスター内部データの中間自動保存をする（最後の母集団を知ってるはず）。

で、最後に保存したポイントから新しいスタートで検索を続けられるようにしました。

HZZ この機能は、長い間ゲームでテストされており（稀なゲームは、セーブせずに定期的に通過することができます）、それ自体が非常によく正当化されます。だから、バイクの新型ではないでしょう。

 

失礼ながら、問題点を説明してください。問題はスキーヤーにあるのでもなく、アスファルトにあるのでもなく、スキーは残るのです。サイクルが無限大になるのはどうして？スキーの方向に蹴ることも。

class proba
  {
   private:
      int   Nambe;
   public:
       void     Init(){Nambe=10 ;};
       void     Vedenie() {Nambe--  ;};
       bool     Start(){if (Nambe >0) return(true); return(false) ;};        
  };
//=========================================================================
proba cikl;
void OnStart()
  {
      cikl.Init();
      while(cikl.Start())
        {
         cikl.Vedenie() ;
         Print(" Функция старт вернула ",cikl.Start());
        }
  }
 

クラステキストをこのように修正すると

class proba
  {
   private:
      int   Nambe;
   public:
       void     Init(){Nambe=10 ;};
       void     Vedenie() {Nambe--  ;};
       bool     Start(){
         if (Nambe >0)return(true);
         return(false) ;
       };        
  };

であれば、すべてうまくいきます。

2011.11.27 11:06:13 proba (EURUSD,M30) The start function returned false

2011.11.27 11:06:12 proba (EURUSD,M30) 開始関数がtrueを返しました。

2011.11.27 11:06:12 proba (EURUSD,M30) Start 関数が true を返しました。

2011.11.27 11:06:12 proba (EURUSD,M30) Start 関数が true を返しました。

2011.11.27 11:06:11 proba (EURUSD,M30) Start 関数が true を返しました。

2011.11.27 11:06:10 proba (EURUSD,M30) Start 関数が true を返しました。

2011.11.27 11:06:09 proba (EURUSD,M30) Start 関数が true を返しました。

2011.11.27 11:06:07 proba (EURUSD,M30) Start 関数が true を返しました。

2011.11.27 11:05:59 proba (EURUSD,M30) Start 関数が true を返しました。

2011.11.27 11:05:44 proba (EURUSD,M30) Start 関数が true を返しました。

不思議。

 
gdtt:

クラステキストをこのように修正すると

が機能します。

ワンダーズ

Ctrl-C Ctrl-Vが効かないplzは、どのようなトリックなのか、どのようなバージョンなのかを説明してください。2011年11月11日からのビルド540があります。
