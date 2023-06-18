エラー、バグ、質問 - ページ 592

デモサーバーがテスト用の6通貨＋αしか提供しない場合、全12通貨で優勝するためのEAをどのように準備するのでしょうか？それとも私の接続方法が間違っているのでしょうか？

 
チャンピオンシップのウェブサイトにアクセスすると、「ニュース」の セクションに必要な情報が掲載されています。コンペティションが始まる前に、私たちはこのテーマについていくつかの出版物をお渡ししました。
Новости - Automated Trading Championship 2011
MQL5: Forum on automated trading systems and strategy testing
 
MarketWatchでは、Show Allを行います。
 
今テストを実行できるのか、禁止されないのか、リソースを消費するようなエラーが出たらチャンピオンシップに支障をきたさないのか。
 
papaklass:

シグナルのサービスは、チャンピオンシップの後、死んでしまうのでしょうか？それとも恒久化されるのでしょうか？

シグナルズ」のサービスを全面的に刷新します。チャンピオンシップを前にして、私たちには十分なリソースがなかったのです。現時点では、「シグナル」は本来表示されるべきもののほんの一部しか表示しません。
 
大会終了後、全端末を停止し、EAを削除します。シグナルズ」セクションは、オールカマー向けのサービスとして設計されていますが、必要な機能のサポートはまだ実装されていません。
開発者の皆様へ。

新しいビルド（555）に切り替えた後、ターミナルが「ツール」「マーケットウォッチ」「テスター」「データウィンドウ」の位置（正しい活動状況）を保存しなくなりました。

ターミナルを一度閉じてから再度開くと（最小化ではなく、閉じる）、メインフォームの外側のすべてが消えてしまいます。そのため、メニューからすべての項目をオンにし直さなければなりません（少なくとも位置情報は記憶されているのは良いことです）。

ナビゲーター」はいつものように、メインフォームウィンドウのチャートと一緒に配置されています、大丈夫です。

OSはWin XP32、Bild 555、モニターは2台です。1つのメインウィンドウ（ナビゲーターとチャートがある）、2番目のウィンドウに上記のすべて（「ツール」、「マーケットウォッチ」、「テスター」、「データウィンドウ」）を表示します。

追記

x64や他のOSについては、2つのモニターで確認することができないので、何とも言えません。

 

の場合、取引履歴のインターバルは保存されません。

今、一度終了し、再度入力した後。

これはMT4でのことで、MT5に引き継がれました。最後に入力したデータを保存することに意味があるのです。私自身は覚えていないものの！？

+1
 

メインでないペアの指標は、テスト開始より前の期間ではテスターで機能しない（青線）。

テスト期間中、"Open prices only "モードではノンコア商品のダイアグラムがステップ状に表示され、他のモードでは表示されない（青線）。

Testerと同じInstrumentで計算するインジケータが正常に動作している（緑色の線）。

