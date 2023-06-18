エラー、バグ、質問 - ページ 592 1...585586587588589590591592593594595596597598599...3185 新しいコメント Lazarev 2011.12.07 16:47 #5911 デモサーバーがテスト用の6通貨＋αしか提供しない場合、全12通貨で優勝するためのEAをどのように準備するのでしょうか？それとも私の接続方法が間違っているのでしょうか？ Rashid Umarov 2011.12.07 16:52 #5912 Lazarev:デモサーバーがテスト用の6通貨＋αしか提供しない場合、全12通貨で優勝するためのEAをどのように準備するのでしょうか？それとも私の接続方法が間違っているのでしょうか？ チャンピオンシップのウェブサイトにアクセスすると、「ニュース」の セクションに必要な情報が掲載されています。コンペティションが始まる前に、私たちはこのテーマについていくつかの出版物をお渡ししました。 Новости - Automated Trading Championship 2011 championship.mql5.com MQL5: Forum on automated trading systems and strategy testing Olegs Kucerenko 2011.12.07 17:00 #5913 Lazarev:デモサーバーがテスト用の6通貨＋αしか提供しない場合、全12通貨で優勝するためのEAをどのように準備するのでしょうか？それとも私の接続方法が間違っているのでしょうか？ MarketWatchでは、Show Allを行います。 Lazarev 2011.12.07 17:10 #5914 Rosh: チャンピオンシップのウェブサイトをご覧いただくと、「ニュース」 セクションに必要な情報が掲載されています。チャンピオンシップの開幕を前に、いくつかの記事を掲載しました。 今テストを実行できるのか、禁止されないのか、リソースを消費するようなエラーが出たらチャンピオンシップに支障をきたさないのか。 Rashid Umarov 2011.12.07 22:05 #5915 papaklass:シグナルのサービスは、チャンピオンシップの後、死んでしまうのでしょうか？それとも恒久化されるのでしょうか？ シグナルズ」のサービスを全面的に刷新します。チャンピオンシップを前にして、私たちには十分なリソースがなかったのです。現時点では、「シグナル」は本来表示されるべきもののほんの一部しか表示しません。 Rashid Umarov 2011.12.08 06:49 #5916 大会終了後、全端末を停止し、EAを削除します。シグナルズ」セクションは、オールカマー向けのサービスとして設計されていますが、必要な機能のサポートはまだ実装されていません。 削除済み 2011.12.09 11:58 #5917 開発者の皆様へ。新しいビルド（555）に切り替えた後、ターミナルが「ツール」「マーケットウォッチ」「テスター」「データウィンドウ」の位置（正しい活動状況）を保存しなくなりました。ターミナルを一度閉じてから再度開くと（最小化ではなく、閉じる）、メインフォームの外側のすべてが消えてしまいます。そのため、メニューからすべての項目をオンにし直さなければなりません（少なくとも位置情報は記憶されているのは良いことです）。ナビゲーター」はいつものように、メインフォームウィンドウのチャートと一緒に配置されています、大丈夫です。OSはWin XP32、Bild 555、モニターは2台です。1つのメインウィンドウ（ナビゲーターとチャートがある）、2番目のウィンドウに上記のすべて（「ツール」、「マーケットウォッチ」、「テスター」、「データウィンドウ」）を表示します。追記x64や他のOSについては、2つのモニターで確認することができないので、何とも言えません。 Владимир 2011.12.09 12:28 #5918 の場合、取引履歴のインターバルは保存されません。今、一度終了し、再度入力した後。これはMT4でのことで、MT5に引き継がれました。最後に入力したデータを保存することに意味があるのです。私自身は覚えていないものの！？ 削除済み 2011.12.09 12:47 #5919 Erm955:の場合、取引 履歴のインターバルは保存されません。今、一度終了し、再度入力した後。これはMT4でのことで、MT5に引き継がれました。最後に入力したデータを保存することに意味があるのです。私自身は覚えていないものの！？+1 Retsam 2011.12.09 15:35 #5920 メインでないペアの指標は、テスト開始より前の期間ではテスターで機能しない（青線）。テスト期間中、"Open prices only "モードではノンコア商品のダイアグラムがステップ状に表示され、他のモードでは表示されない（青線）。Testerと同じInstrumentで計算するインジケータが正常に動作している（緑色の線）。 1...585586587588589590591592593594595596597598599...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
デモサーバーがテスト用の6通貨＋αしか提供しない場合、全12通貨で優勝するためのEAをどのように準備するのでしょうか？それとも私の接続方法が間違っているのでしょうか？
デモサーバーがテスト用の6通貨＋αしか提供しない場合、全12通貨で優勝するためのEAをどのように準備するのでしょうか？それとも私の接続方法が間違っているのでしょうか？
デモサーバーがテスト用の6通貨＋αしか提供しない場合、全12通貨で優勝するためのEAをどのように準備するのでしょうか？それとも私の接続方法が間違っているのでしょうか？
チャンピオンシップのウェブサイトをご覧いただくと、「ニュース」 セクションに必要な情報が掲載されています。チャンピオンシップの開幕を前に、いくつかの記事を掲載しました。
シグナルのサービスは、チャンピオンシップの後、死んでしまうのでしょうか？それとも恒久化されるのでしょうか？
新しいビルド（555）に切り替えた後、ターミナルが「ツール」「マーケットウォッチ」「テスター」「データウィンドウ」の位置（正しい活動状況）を保存しなくなりました。
ターミナルを一度閉じてから再度開くと（最小化ではなく、閉じる）、メインフォームの外側のすべてが消えてしまいます。そのため、メニューからすべての項目をオンにし直さなければなりません（少なくとも位置情報は記憶されているのは良いことです）。
ナビゲーター」はいつものように、メインフォームウィンドウのチャートと一緒に配置されています、大丈夫です。
OSはWin XP32、Bild 555、モニターは2台です。1つのメインウィンドウ（ナビゲーターとチャートがある）、2番目のウィンドウに上記のすべて（「ツール」、「マーケットウォッチ」、「テスター」、「データウィンドウ」）を表示します。
追記
x64や他のOSについては、2つのモニターで確認することができないので、何とも言えません。
の場合、取引履歴のインターバルは保存されません。
今、一度終了し、再度入力した後。
これはMT4でのことで、MT5に引き継がれました。最後に入力したデータを保存することに意味があるのです。私自身は覚えていないものの！？
の場合、取引 履歴のインターバルは保存されません。
今、一度終了し、再度入力した後。
これはMT4でのことで、MT5に引き継がれました。最後に入力したデータを保存することに意味があるのです。私自身は覚えていないものの！？
メインでないペアの指標は、テスト開始より前の期間ではテスターで機能しない（青線）。
テスト期間中、"Open prices only "モードではノンコア商品のダイアグラムがステップ状に表示され、他のモードでは表示されない（青線）。
Testerと同じInstrumentで計算するインジケータが正常に動作している（緑色の線）。