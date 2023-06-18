エラー、バグ、質問 - ページ 515 1...508509510511512513514515516517518519520521522...3185 新しいコメント Andrei01 2011.09.14 14:19 #5141 スプレッドを考慮した一方向の注文の平均ポジションの合計を計算する式に興味があるのですが。残念ながら、私の検索では見つかりませんでした。ありがとうございました。 Rashid Umarov 2011.09.14 14:21 #5142 Konstantin83: 質問：MQL5のマニュアルは、どのセクションからchmファイルやpdfファイルとしてダウンロードできるのですか？リンク https://www.mql5.com/files/docs/mql5_russian.chm はうまくいくのですが、どのセクションからダウンロードすればいいのでしょうか？以前は「ドキュメント」の項目からでしたが、現在はオンラインドキュメントのみとなっています。Webサイトの「ドキュメント」（https://www.mql5.com/ru/docs）から利用できるリンクはないのでしょうか？ Документация по MQL5 - языку автоматического трейдинга и тестированию торговых стратегий www.mql5.com Справочник MetaQuotes Language 5 (MQL5) - Документация на MQL5.com Dmitriy Skub 2011.09.14 14:23 #5143 Rosh: トランザクションはその瞬間にのみ有効なので、何も変更/ゼロにすることはできません。マジックの注文で ポジションを閉じるということでしょうか？手動取引では、注文だけでなく、注文の根拠となる取引にもマジックを割り当てない。配列は以下の通りです。Expert Advisorが0以外のマジックナンバーで発注した保留中の注文注文がトリガーされ、ポジションがオープンされました。手動で閉じた場合 質問：このクローズド・トレードは、マジックナンバーが0でないのか、それとも0になるのでしょうか？ Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5 Rashid Umarov 2011.09.14 14:26 #5144 Dima_S:配列は以下の通りです。Expert Advisorが0以外のマジックナンバーで発注した保留中の注文注文がトリガーされ、ポジションがオープンされました。この位置は手動で閉じられました 質問：このクローズド・トレードは、マジックナンバーが0でないのか、それとも0になるのでしょうか？答え：トレードの特性取引は、取引注文を含む注文に 基づき、取引操作が 行われた事実を反映したものである。各案件は、その情報を取得するためのプロパティで記述されています。プロパティの値を読み取るには、HistoryDealGet...()型の関数を使用 し、対応する列挙型から値を返します。 HistoryDealGetInteger()関数の場合 enum_deal_property_integer 識別子 商品説明 タイプ DEAL_ORDER 取引成立の根拠となった注文 長 DEAL_TIME（ディールタイム 取引実行時間 時分 DEAL_TYPE 案件の種類 ENUM_DEAL_TYPE DEAL_ENTRY ディール方向 - 市場参入、市場撤退または反転 enum_deal_entry DEAL_MAGIC 案件のマジックナンバー（ ORDER_MAGIC参照） 長 deal_position_id この案件が関与した、オープニング、変更、クロージングのポジションの識別子。 各ポジションには一意の識別子があり、その識別子はポジションの有効期間中にその商品で行われたすべての取引に割り当てられます。 長 Dmitriy Skub 2011.09.14 14:33 #5145 これも試行されています。deal_order = ( long )HistoryDealGetInteger( deal_ticket, DEAL_ORDER ); deal_magic = ( ulong )HistoryOrderGetInteger( deal_order, ORDER_MAGIC ); その結果、NULL値も返される。 Dmitriy Skub 2011.09.14 14:40 #5146 Interesting:私の理解では、特定のトランザクションのプロパティを取得する前に、 -HistoryDealSelectを 使用してそれを選択する必要があります。 ヒストリーディールセレクト 履歴の中の案件を選択し、適切な機能でさらにアクセスできるようにします。 関数が正常に終了した場合、true を返す。関数が失敗した場合、false を返す。エラーの情報を得るには、GetLastError() 関数を呼び出す必要があります。 HistoryDealSelect() ユーロング・チケット//チケット・オブ・ザ・ディール ); パラメータ チケット [チケット 戻り値 成功した場合はtrueを、そうでない場合はfalseを返す。なかなかうまくいかないんですね。また、HistoryDealGetTicketは、案件を選択します。 Валерий 2011.09.14 15:45 #5147 Dima_S:なかなかうまくいかないんですね。また、HistoryDealGetTicketは、案件を選択します。いや、ちゃんとやってるじゃないか。ただ、手動で注文を設定する（取引を行う）場合、Magicは設定されない（デフォルト＝0）。これは、EAが自分の取引を他のすべての取引と区別できるようにするために設計されているものです。ポジションに対するすべての操作、EAとマニュアルをリンクさせたい場合は、POSITION_IDENTIFIERを 使用してください。 Dmitriy Skub 2011.09.14 16:04 #5148 Valmars: つまり、この一連の操作で、ということですね。Expert Advisorが0以外のマジックナンバーで 発注した保留中の注文注文がトリガーされ、ポジションがオープンされました。この位置は手動で閉じたその結果、履歴のマジックナンバーがゼロになり、どうにもならなくなるのでは？ Валерий 2011.09.14 17:16 #5149 Dima_S:つまり、この一連の操作で、ということですね。Expert Advisorが0以外のマジックナンバーで 発注した保留中の注文注文がトリガーされ、ポジションがオープンされました。この位置は手動で閉じたその結果、履歴のマジックナンバーが0になり、どうしようもないのでは？ディールの魔力は、それが実行された結果、オーダーの魔力によって決定される。しかし、手動で取引（注文）実行のリクエストを送る場合、マジックを設定することはできるのでしょうか？そう、出来上がった案件は、履歴のマジックナンバーがゼロになるのだ。得ることができ、0になる（魔法陣が設定されていないことを意味する）。 もしかして、話が違う？ご指定の順序では、2つの取引があり、最初の取引はトリガーされ、2番目の取引-ポジションが手動で閉じられたとき、そのマジックナンバーは0になります。 Dmitriy Skub 2011.09.14 18:03 #5150 Valmars: 取引の魔力は、それを実行させた注文の魔力によって決定される。そして手動で取引（注文）のリクエストを送ることで、マジックを設定することができるのでしょうか？そう、出来上がった案件は、履歴のマジックナンバーがゼロになるのです。得ることができ、0になる（魔法陣が設定されていないことを意味する）。 もしかして、話が違う？あなたが示したシーケンスでは、2つの取引があり、最初の注文がトリガーされ、注文にマジックナンバーが設定された取引と、2番目の取引-ポジションが 手動で閉じられた ときに、そのマジックナンバーは0になります。 位置識別子を使えということですか？ 1...508509510511512513514515516517518519520521522...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
質問：MQL5のマニュアルは、どのセクションからchmファイルやpdfファイルとしてダウンロードできるのですか？リンク https://www.mql5.com/files/docs/mql5_russian.chm はうまくいくのですが、どのセクションからダウンロードすればいいのでしょうか？以前は「ドキュメント」の項目からでしたが、現在はオンラインドキュメントのみとなっています。
Webサイトの「ドキュメント」（https://www.mql5.com/ru/docs）から利用できるリンクはないのでしょうか？
トランザクションはその瞬間にのみ有効なので、何も変更/ゼロにすることはできません。マジックの注文で ポジションを閉じるということでしょうか？手動取引では、注文だけでなく、注文の根拠となる取引にもマジックを割り当てない。
配列は以下の通りです。
質問：このクローズド・トレードは、マジックナンバーが0でないのか、それとも0になるのでしょうか？
- Expert Advisorが0以外のマジックナンバーで発注した保留中の注文
- 注文がトリガーされ、ポジションがオープンされました。
- 手動で閉じた場合
配列は以下の通りです。
質問：このクローズド・トレードは、マジックナンバーが0でないのか、それとも0になるのでしょうか？
- Expert Advisorが0以外のマジックナンバーで発注した保留中の注文
- 注文がトリガーされ、ポジションがオープンされました。
- この位置は手動で閉じられました
答え：トレードの特性
取引は、取引注文を含む注文に 基づき、取引操作が 行われた事実を反映したものである。各案件は、その情報を取得するためのプロパティで記述されています。プロパティの値を読み取るには、HistoryDealGet...()型の関数を使用 し、対応する列挙型から値を返します。
HistoryDealGetInteger()関数の場合
enum_deal_property_integer
識別子
商品説明
タイプ
DEAL_ORDER
取引成立の根拠となった注文
長
DEAL_TIME（ディールタイム
取引実行時間
時分
DEAL_TYPE
案件の種類
ENUM_DEAL_TYPE
DEAL_ENTRY
ディール方向 - 市場参入、市場撤退または反転
enum_deal_entry
DEAL_MAGIC
案件のマジックナンバー（ ORDER_MAGIC参照）
長
deal_position_id
この案件が関与した、オープニング、変更、クロージングのポジションの識別子。 各ポジションには一意の識別子があり、その識別子はポジションの有効期間中にその商品で行われたすべての取引に割り当てられます。
長
これも試行されています。その結果、NULL値も返される。
私の理解では、特定のトランザクションのプロパティを取得する前に、 -HistoryDealSelectを 使用してそれを選択する必要があります。
ヒストリーディールセレクト
履歴の中の案件を選択し、適切な機能でさらにアクセスできるようにします。 関数が正常に終了した場合、true を返す。関数が失敗した場合、false を返す。エラーの情報を得るには、GetLastError() 関数を呼び出す必要があります。
HistoryDealSelect()
ユーロング・チケット//チケット・オブ・ザ・ディール
);
パラメータ
チケット
[チケット
戻り値
成功した場合はtrueを、そうでない場合はfalseを返す。
なかなかうまくいかないんですね。
また、HistoryDealGetTicketは、案件を選択します。
なかなかうまくいかないんですね。
また、HistoryDealGetTicketは、案件を選択します。
いや、ちゃんとやってるじゃないか。ただ、手動で注文を設定する（取引を行う）場合、Magicは設定されない（デフォルト＝0）。これは、EAが自分の取引を他のすべての取引と区別できるようにするために設計されているものです。ポジションに対するすべての操作、EAとマニュアルをリンクさせたい場合は、POSITION_IDENTIFIERを 使用してください。
つまり、この一連の操作で、ということですね。
その結果、履歴のマジックナンバーがゼロになり、どうにもならなくなるのでは？
つまり、この一連の操作で、ということですね。
その結果、履歴のマジックナンバーが0になり、どうしようもないのでは？
ディールの魔力は、それが実行された結果、オーダーの魔力によって決定される。しかし、手動で取引（注文）実行のリクエストを送る場合、マジックを設定することはできるのでしょうか？そう、出来上がった案件は、履歴のマジックナンバーがゼロになるのだ。得ることができ、0になる（魔法陣が設定されていないことを意味する）。もしかして、話が違う？ご指定の順序では、2つの取引があり、最初の取引はトリガーされ、2番目の取引-ポジションが手動で閉じられたとき、そのマジックナンバーは0になります。
取引の魔力は、それを実行させた注文の魔力によって決定される。そして手動で取引（注文）のリクエストを送ることで、マジックを設定することができるのでしょうか？そう、出来上がった案件は、履歴のマジックナンバーがゼロになるのです。得ることができ、0になる（魔法陣が設定されていないことを意味する）。もしかして、話が違う？あなたが示したシーケンスでは、2つの取引があり、最初の注文がトリガーされ、注文にマジックナンバーが設定された取引と、2番目の取引-ポジションが 手動で閉じられた ときに、そのマジックナンバーは0になります。