エラー、バグ、質問 - ページ 516 1...509510511512513514515516517518519520521522523...3185 新しいコメント Валерий 2011.09.15 01:31 #5151 Dima_S: 位置識別子を使うということでしょうか？ まあ、何を得たい・実装したいのかわからないけど。ちなみに、ストップが発動したときのトレードも、ゼロマジックで行われます。 masharov 2011.09.15 06:54 #5152 MetaTrader 5 (64)は本日自動更新さ れました。その後、ターミナルが起動しなくなり、起動しようとすると次のような出力が表示されるようになりました。早急な対応をお願いします。MetaEditorは正常に起動しました。端末の最新ログを添付します。システム構成：Windows 7 64 Maximum, Service Pack 1, Processor: Intel i5 750 @ 2.67GHz.RAM: 4GB 削除済み 2011.09.15 08:20 #5153 masharov:MetaTrader 5は本日自動更新さ れました。その後、ターミナルが起動しなくなり、起動しようとすると次のような出力が表示されるようになりました。早急な対応をお願いします。MetaEditorは正常に起動しています。そのため、できるだけ早くCDへのリクエスト＋ハードウェアの説明＋OSの表示＋端末のログ（ファイル）＋追加情報が必要な場合。XP SP3、KIS 2011、Intel P4 3.0GHz、3Gb RAMで、正常に起動しましたが、いつものように遅延が発生しました。 rlx 2011.09.15 10:18 #5154 MetaEditorでクリア するのは2回目です。Windows 7 SP1 32bit。MetaEditor 5.0 507プログラム実行後以前は、EA, class1, class2 の3つのプロジェクトが開かれていました。焦点はclass1でした。今日、発売します。プログラムが実行されています。Class1プロジェクト・タブにフォーカスを設定します。そして、何が見えるかというと、---空のプロジェクトである。OK今回が初めてではありません。15分おきにアーカイブ版をやっています。だから、データが失われることはない。メタエディターで 管理者として 実行させるようにした。それでもプロジェクトがフォルダに保存されるのはなぜですか？C:\UsersUserAppData﹑Roaming﹑MetaQuotes﹑Terminal﹑..........﹑MQL5What else should I do, where should I configure MetaEditor to save files in C:\Program FilesMetaTrader 5 Mathematics.MetaEditor 4を 管理者権限で起動し、C:³ Files ³³³に ファイルを保存することで十分でした。 これが関係している可能性が高いです。1.Windowsは、サンドボックスでプログラムを起動します。2. プログラムはサンドボックス内にプロジェクトを作成 します。おそらくファイル保護が強すぎるのでしょう。XPは選択肢にない。追記//or MetaEditorを閉じる前に、すべてのタブを閉じておくとよいかもしれません。そうすれば、初期化時に ---- MetaEditorがファイルをいじらないようになります。もしかしたら、ここに何らかのファイルの存在チェックがあるのかもしれません。ファイルが見つからない場合（Windowsがサンドボックスをロードする時間がなかった）、エディタは同じ名前でクリーンなファイルを作成します。そして、Windowsはそれを同じサンドボックスに入れる（古いファイルを空のファイルに置き換える）。 Errors, bugs, questions MetaTrader 5をPostgreSQLに接続する方法 MQL5でONNXモデルを使用する方法 Renat Fatkhullin 2011.09.15 10:34 #5155 ディスク容量は十分でしたか？ Test Account 2011.09.15 10:38 #5156 rlx:MetaEditorでクリア するのは2回目です。Windows 7 SP1 32bit。MetaEditor 5.0 507プログラム実行後以前は、EA, class1, class2 の3つのプロジェクトが開かれていました。焦点はclass1でした。今日、発売します。プログラムが実行されています。Class1プロジェクト・タブにフォーカスを設定します。そして、何が見えるかというと、---空のプロジェクトである。OK今回が初めてではありません。15分おきにアーカイブ版をやっています。だから、データが失われることはない。メタエディターで 管理者として 実行させるようにした。それでもプロジェクトがフォルダに保存されるのはなぜですか？C:\UsersUserAppData﹑Roaming﹑MetaQuotes﹑Terminal﹑..........﹑MQL5What else should I do, where should I configure MetaEditor to save files in C:\Program FilesMetaTrader 5 Mathematics.MetaEditor 4を 管理者権限で起動し、C:³ Files ³³³に ファイルを保存することで十分でした。 これが関係している可能性が高いです。1.Windowsは、サンドボックスでプログラムを起動します。2. プログラムはサンドボックス内にプロジェクトを作成します。おそらくファイル保護が強すぎるのでしょう。XPは選択肢にない。追記//or MetaEditorを閉じる前に、すべてのタブを閉じておくとよいかもしれません。そうすれば、初期化時に ---- MetaEditorがファイルをいじらないようになります。もしかしたら、ここに何らかのファイルの存在チェックがあるのかもしれません。ファイルが見つからない場合（Windowsがサンドボックスをロードする時間がなかった）、エディタは同じ名前のクリーンなファイルを作成します。そして、Windowsはそれを同じサンドボックスに入れる（古いファイルを空のファイルに置き換える）。プロジェクトの クリーンアップについて - servicedkに詳細が必要です。開いているファイルの例を添付するとか。作業ディレクトリについて - メタエディタを/portableコマンドラインキーで実行してみてください。 rlx 2011.09.15 10:46 #5157 alexvd:プロジェクトのクリーニングについて - servicedkに詳細が必要です。開いたファイルの例を添付するとか。作業ディレクトリについて - メタエディタを/portableコマンドラインキーで実行してみてください。ファイルの例？プロジェクトとかログとか？メタ・エディターで作った普通のプロジェクト。メタモニターがクリアしたものが空になりました。Windowsでは、ファイルサイズが 0バイトと表示されます。ただ、私はすでにアーカイブ版から置き換えています。 rlx 2011.09.15 10:47 #5158 Renat: ディスク容量は十分でしたか？ もちろん、ありましたよ。 rlx 2011.09.15 10:53 #5159 alexvd:プロジェクトのクリーニングについて - servicedkに詳細が必要です。開いたファイルの例を添付するとか。作業ディレクトリについて - メタエディタを/portableコマンドラインスイッチで実行してみてください。XP SP3互換モードで実行します。EA 保存を作成 しました。アプリケーションはC:³ FilesMetaTrader 5 ³³³に保存されました。ご指摘ありがとうございます。C:\UsersUserAppData﹑Roaming﹑MetaQuotes﹑Terminal﹑......\MQL5↩にプロジェクトを保存することを発明した人はいないわよね。結局のところ、そこからファイルをコピーするためには ---- このフォルダを開く必要があるのですが、まずそれを見つけることです ....Windowsがこれ以上ファイルを間違えないようにしてほしい。 Test Account 2011.09.15 11:12 #5160 rlx:結局のところ、そこからどこかにファイルをコピーしたい場合 ----、このフォルダを開く必要があるが、まずそれを探す ... 続きを読むこれはヘルプに記載されています。また、フォルダーコモンも簡単に見つけることができます。 1...509510511512513514515516517518519520521522523...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
位置識別子を使うということでしょうか？
MetaTrader 5 (64)は本日自動更新さ れました。
その後、ターミナルが起動しなくなり、起動しようとすると次のような出力が表示されるようになりました。
早急な対応をお願いします。
MetaEditorは正常に起動しました。
端末の最新ログを添付します。システム構成：Windows 7 64 Maximum, Service Pack 1, Processor: Intel i5 750 @ 2.67GHz.RAM: 4GB
MetaTrader 5は本日自動更新さ れました。
その後、ターミナルが起動しなくなり、起動しようとすると次のような出力が表示されるようになりました。早急な対応をお願いします。
MetaEditorは正常に起動しています。
そのため、できるだけ早くCDへのリクエスト＋ハードウェアの説明＋OSの表示＋端末のログ（ファイル）＋追加情報が必要な場合。
XP SP3、KIS 2011、Intel P4 3.0GHz、3Gb RAMで、正常に起動しましたが、いつものように遅延が発生しました。
MetaEditorでクリア するのは2回目です。
Windows 7 SP1 32bit。
MetaEditor 5.0 507
プログラム実行後以前は、EA, class1, class2 の3つのプロジェクトが開かれていました。
焦点はclass1でした。
今日、発売します。プログラムが実行されています。Class1プロジェクト・タブにフォーカスを設定します。そして、何が見えるかというと、---空のプロジェクトである。
OK今回が初めてではありません。15分おきにアーカイブ版をやっています。だから、データが失われることはない。
メタエディターで 管理者として 実行させるようにした。
それでもプロジェクトがフォルダに保存されるのはなぜですか？C:\UsersUserAppData﹑Roaming﹑MetaQuotes﹑Terminal﹑..........﹑MQL5
What else should I do, where should I configure MetaEditor to save files in C:\Program FilesMetaTrader 5 Mathematics.
MetaEditor 4を 管理者権限で起動し、C:³ Files ³³³に ファイルを保存することで十分でした。
これが関係している可能性が高いです。1.Windowsは、サンドボックスでプログラムを起動します。2. プログラムはサンドボックス内にプロジェクトを作成 します。
おそらくファイル保護が強すぎるのでしょう。
XPは選択肢にない。
追記//or MetaEditorを閉じる前に、すべてのタブを閉じておくとよいかもしれません。そうすれば、初期化時に ---- MetaEditorがファイルをいじらないようになります。もしかしたら、ここに何らかのファイルの存在チェックがあるのかもしれません。ファイルが見つからない場合（Windowsがサンドボックスをロードする時間がなかった）、エディタは同じ名前でクリーンなファイルを作成します。そして、Windowsはそれを同じサンドボックスに入れる（古いファイルを空のファイルに置き換える）。
MetaEditorでクリア するのは2回目です。
Windows 7 SP1 32bit。
MetaEditor 5.0 507
プログラム実行後以前は、EA, class1, class2 の3つのプロジェクトが開かれていました。
焦点はclass1でした。
今日、発売します。プログラムが実行されています。Class1プロジェクト・タブにフォーカスを設定します。そして、何が見えるかというと、---空のプロジェクトである。
OK今回が初めてではありません。15分おきにアーカイブ版をやっています。だから、データが失われることはない。
メタエディターで 管理者として 実行させるようにした。
それでもプロジェクトがフォルダに保存されるのはなぜですか？C:\UsersUserAppData﹑Roaming﹑MetaQuotes﹑Terminal﹑..........﹑MQL5
What else should I do, where should I configure MetaEditor to save files in C:\Program FilesMetaTrader 5 Mathematics.
MetaEditor 4を 管理者権限で起動し、C:³ Files ³³³に ファイルを保存することで十分でした。
これが関係している可能性が高いです。1.Windowsは、サンドボックスでプログラムを起動します。2. プログラムはサンドボックス内にプロジェクトを作成します。
おそらくファイル保護が強すぎるのでしょう。
XPは選択肢にない。
追記//or MetaEditorを閉じる前に、すべてのタブを閉じておくとよいかもしれません。そうすれば、初期化時に ---- MetaEditorがファイルをいじらないようになります。もしかしたら、ここに何らかのファイルの存在チェックがあるのかもしれません。ファイルが見つからない場合（Windowsがサンドボックスをロードする時間がなかった）、エディタは同じ名前のクリーンなファイルを作成します。そして、Windowsはそれを同じサンドボックスに入れる（古いファイルを空のファイルに置き換える）。
プロジェクトの クリーンアップについて - servicedkに詳細が必要です。開いているファイルの例を添付するとか。
作業ディレクトリについて - メタエディタを/portableコマンドラインキーで実行してみてください。
プロジェクトのクリーニングについて - servicedkに詳細が必要です。開いたファイルの例を添付するとか。
作業ディレクトリについて - メタエディタを/portableコマンドラインキーで実行してみてください。
ファイルの例？プロジェクトとかログとか？
メタ・エディターで作った普通のプロジェクト。メタモニターがクリアしたものが空になりました。Windowsでは、ファイルサイズが 0バイトと表示されます。
ただ、私はすでにアーカイブ版から置き換えています。
ディスク容量は十分でしたか？
プロジェクトのクリーニングについて - servicedkに詳細が必要です。開いたファイルの例を添付するとか。
作業ディレクトリについて - メタエディタを/portableコマンドラインスイッチで実行してみてください。
XP SP3互換モードで実行します。
EA 保存を作成 しました。アプリケーションはC:³ FilesMetaTrader 5 ³³³に保存されました。
ご指摘ありがとうございます。
C:\UsersUserAppData﹑Roaming﹑MetaQuotes﹑Terminal﹑......\MQL5↩にプロジェクトを保存することを発明した人はいないわよね。
結局のところ、そこからファイルをコピーするためには ---- このフォルダを開く必要があるのですが、まずそれを見つけることです ....
Windowsがこれ以上ファイルを間違えないようにしてほしい。
結局のところ、そこからどこかにファイルをコピーしたい場合 ----、このフォルダを開く必要があるが、まずそれを探す ... 続きを読む
これはヘルプに記載されています。
また、フォルダーコモンも簡単に見つけることができます。