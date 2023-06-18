エラー、バグ、質問 - ページ 516

Dima_S:
位置識別子を使うということでしょうか？
まあ、何を得たい・実装したいのかわからないけど。ちなみに、ストップが発動したときのトレードも、ゼロマジックで行われます。
 

MetaTrader 5 (64)は本日自動更新さ れました。

その後、ターミナルが起動しなくなり、起動しようとすると次のような出力が表示されるようになりました。

早急な対応をお願いします。

MetaEditorは正常に起動しました。

端末の最新ログを添付します。

システム構成：Windows 7 64 Maximum, Service Pack 1, Processor: Intel i5 750 @ 2.67GHz.RAM: 4GB
masharov:

MetaTrader 5は本日自動更新さ れました。

その後、ターミナルが起動しなくなり、起動しようとすると次のような出力が表示されるようになりました。

早急な対応をお願いします。

MetaEditorは正常に起動しています。

そのため、できるだけ早くCDへのリクエスト＋ハードウェアの説明＋OSの表示＋端末のログ（ファイル）＋追加情報が必要な場合。

XP SP3、KIS 2011、Intel P4 3.0GHz、3Gb RAMで、正常に起動しましたが、いつものように遅延が発生しました。

 

MetaEditorでクリア するのは2回目です。

Windows 7 SP1 32bit。

MetaEditor 5.0 507

プログラム実行後以前は、EA, class1, class2 の3つのプロジェクトが開かれていました。

焦点はclass1でした。

今日、発売します。プログラムが実行されています。Class1プロジェクト・タブにフォーカスを設定します。そして、何が見えるかというと、---空のプロジェクトである。

OK今回が初めてではありません。15分おきにアーカイブ版をやっています。だから、データが失われることはない。

メタエディターで 管理者として 実行させるようにした。

それでもプロジェクトがフォルダに保存されるのはなぜですか？C:\UsersUserAppData﹑Roaming﹑MetaQuotes﹑Terminal﹑..........﹑MQL5

What else should I do, where should I configure MetaEditor to save files in C:\Program FilesMetaTrader 5 Mathematics.

MetaEditor 4を 管理者権限で起動し、C:³ Files ³³³に ファイルを保存することで十分でした。

これが関係している可能性が高いです。1.Windowsは、サンドボックスでプログラムを起動します。2. プログラムはサンドボックス内にプロジェクトを作成 します。

おそらくファイル保護が強すぎるのでしょう。

XPは選択肢にない。

追記//or MetaEditorを閉じる前に、すべてのタブを閉じておくとよいかもしれません。そうすれば、初期化時に ---- MetaEditorがファイルをいじらないようになります。もしかしたら、ここに何らかのファイルの存在チェックがあるのかもしれません。ファイルが見つからない場合（Windowsがサンドボックスをロードする時間がなかった）、エディタは同じ名前でクリーンなファイルを作成します。そして、Windowsはそれを同じサンドボックスに入れる（古いファイルを空のファイルに置き換える）。

 
ディスク容量は十分でしたか？
 
プロジェクトの クリーンアップについて - servicedkに詳細が必要です。開いているファイルの例を添付するとか。

作業ディレクトリについて - メタエディタを/portableコマンドラインキーで実行してみてください。

 
ファイルの例？プロジェクトとかログとか？

メタ・エディターで作った普通のプロジェクト。メタモニターがクリアしたものが空になりました。Windowsでは、ファイルサイズが 0バイトと表示されます。

ただ、私はすでにアーカイブ版から置き換えています。

 
Renat:
ディスク容量は十分でしたか？
もちろん、ありましたよ。
 
XP SP3互換モードで実行します。

EA 保存を作成 しました。アプリケーションはC:³ FilesMetaTrader 5 ³³³に保存されました。

ご指摘ありがとうございます。

C:\UsersUserAppData﹑Roaming﹑MetaQuotes﹑Terminal﹑......\MQL5↩にプロジェクトを保存することを発明した人はいないわよね。

結局のところ、そこからファイルをコピーするためには ---- このフォルダを開く必要があるのですが、まずそれを見つけることです ....

Windowsがこれ以上ファイルを間違えないようにしてほしい。

 
rlx:


結局のところ、そこからどこかにファイルをコピーしたい場合 ----、このフォルダを開く必要があるが、まずそれを探す ... 続きを読む


これはヘルプに記載されています。

また、フォルダーコモンも簡単に見つけることができます。

