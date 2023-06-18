エラー、バグ、質問 - ページ 517 1...510511512513514515516517518519520521522523524...3185 新しいコメント rlx 2011.09.15 11:20 #5161 alexvd:これはヘルプに記載されています。また、共通フォルダを探すのも簡単になりましたありがとうございました。ヘルプを読むだけで、普段はプログラムの 使い方の項目は読み飛ばしています。機能の説明などを読むだけです。しかし、これらのフォルダーの場所を変更することは可能なのでしょうか？論理的に考えれば、スクリプトやインジケーターなどはマイドキュメントです。そして、マイドキュメントに保存しておくと便利だと思います。Windowsを1枚のディスクに入れているのでなおさらです。そして、私のドキュメントは別のディスクにあります。そして、万一の事故の際にもまたは再インストールする。自分の仕事をすべて別のドライブにコピーしておけば、思い出すこともないでしょう。 Anatoli Kazharski 2011.09.15 12:40 #5162 OBJPROP_ZORDER プロパティは、常に機能するわけではありません。つまり、OBJ_LABEL オブジェクト上でクリックが行われ、そのオブジェクトの背後に別のオブジェクトがある場合、リアオブジェクト機能が起動されます。この現象は、クリックが空の文字領域に当たったときに発生するようです。現在、OBJPROP_XOFFSET、OBJPROP_YOFFSETといった プロパティが存在する。使用すると、オブジェクトの特定の領域を見えなくすることができます。オブジェクトの特定の領域をクリックできないようにするプロパティを作成すると便利です。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов - Документация по MQL5 gumgum 2011.09.15 13:11 #5163 プロフィールにこんなものを載せています。どういうことですか？ Anatoli Kazharski 2011.09.15 13:36 #5164 gumgum:プロフィールにこんなものを載せています。どういうことですか？こんな感じ。レナート 2011.09.15 03:26 #. チャンピオンシップは定刻に開始されます。 また、信号の監視と配信は複雑なプロジェクトであり、すぐにできるものではありません。代理店向けの有料クルーデスを開始するところ です。 Rashid Umarov 2011.09.15 13:42 #5165 gumgum:プロフィールにこんなものを載せています。どういうことですか？ 本当のチャージオフではありません、ご安心ください。今のところ、MQL5 Cloud Networkのエージェントを使用した場合の仮想課金/放電に関する情報メッセージのみです。 x572intraday 2011.09.15 14:47 #5166 という疑問が湧くのは、知識の差があるからかもしれませんが、私自身は同様のものを見つけられませんでしたし、アルゴリズムのトリックを使った実装は、醜い松葉杖の曲解でしかないように思えます。グラフィカルなオブジェクトには重みがありますか？つまり、視認性の優先順位です。価格チャートとの関係ではなく（オブジェクトのプロパティにある「オブジェクトを背景として描画する」のチェックボックス、これはすでにあります）、構築されたグラフィックオブジェクト 自体の間のみです。当然のことながら、マルチレイヤーは存在しませんし、期待もできません。ただし、同じ時間位置に複数の同じグラフィックオブジェクトが落ちてきた場合、最後に重ね合わされたものが見えるという順序がある。手前で他を遮るようになります。その他は、オブジェクトリスト（ctrl+b）以外に方法はありません。もし、プログラムで視覚化の重みをオブジェクトに割り当てる/分散させる方法があれば、その方法を教えてください。そうでない場合は、プロパティ/属性として追加することが肝要でしょう。投稿の最初に戻って、今のところ、私にとって存在する唯一のアルゴリズムは、最も優先順位の高いオブジェクトを最後に調整すること、つまり、可視性の点で同じ位置にある他のすべてのオブジェクトを上書きすることです。これはダメだ、不便だ。あるいは、すでにある隠しオブジェクトを削除して、建設キューの最後に再描画するのは、より良いアイデアではありません。 Anatoli Kazharski 2011.09.15 16:48 #5167 x100intraday:という疑問が湧くのは、知識の差があるからかもしれませんが、私自身は同様のものを見つけられませんでしたし、アルゴリズムのトリックを使った実装は、醜い松葉杖の曲解でしかないように思えます。グラフィカルなオブジェクトには重みがありますか？つまり、視認性の優先順位です。価格チャートとの関係ではなく（オブジェクトのプロパティにある「オブジェクトを背景として描画する」のチェックボックス、これはすでにあります）、構築されたグラフィックオブジェクト 自体の間のみです。当然のことながら、マルチレイヤーは存在しませんし、期待もできません。ただし、同じ時間位置に複数の同じグラフィックオブジェクトが落ちてきた場合、最後に重ね合わされたものが見えるという順序がある。前景になり、他が見えなくなる。その他は、オブジェクトリスト（ctrl+b）以外に方法はありません。もし、プログラムで視覚化の重みをオブジェクトに割り当てる/分散させる方法があれば、その方法を教えてください。そうでない場合は、プロパティ/属性として追加することが肝要でしょう。投稿の最初に戻って、今のところ、私にとって存在する唯一のアルゴリズムは、最も優先順位の高いオブジェクトを最後に調整すること、つまり、可視性の点で同じ位置にある他のすべてのオブジェクトを上書きすることです。これはダメだ、不便だ。あるいは、すでにある隠しオブジェクトを削除して、工事キューの最後に再描画する--この考え方は、もうだめです。私も既に書いている通り、応援しています))。あるべき姿の一例。bool ObjectSetInteger( long chart_id, // идентификатор графика string name, // имя int prop_id, // свойство. Вот здесь должно быть свойство OBJPROP_LAYER long prop_value // значение. А здесь номер слоя );そしてもちろん、手動設定ダイアログでもこのオプションは必要です。 x572intraday 2011.09.15 16:57 #5168 tol64:私も書いたことがあるので賛成です))あるべき姿の一例。そしてもちろん、手動設定ダイアログボックスにもこのオプションが必要です。 レイヤーの問題ではなく、あくまでシーケンサーの問題で、レイヤーはちょっと違うんです。ですから、OBJPROP_LAYERではなく、OBJPROP_WEIGHTやOBJPROP_PRIORITYのようなものです。 Stanislav Korotky 2011.09.15 17:18 #5169 x100intraday: レイヤーがどうこうではなく、あくまでシーケンスの話であって、レイヤーはちょっと違うんです。ですから、OBJPROP_LAYERではなく、OBJPROP_WEIGHTやOBJPROP_PRIORITYのようなものです。 OBJPROP_ZORDERはなぜ適切ではないのですか？ x572intraday 2011.09.15 17:26 #5170 marketeer: OBJPROP_ZORDERが機能しないのはなぜですか？そのため、このプロパティはマウスでグラフィカルオブジェクトを選択するという側面に関連しており、レンダリングの順序には関係しないため、適合しないのです。そしてここで、実際、理論的には整数の優先順位を小さな範囲に分配する OBJPROP_ZORDER プロパティが、なぜ突然ロング タイプになるのか、まったく不明です（いずれにせよ、チャート上に多くのオブジェクトを押し込めるわけではありません）。何のために8バイトが必要なのか、短いだけでは足りないのか？どなたかコメントをお願いします。 1...510511512513514515516517518519520521522523524...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
これはヘルプに記載されています。
また、共通フォルダを探すのも簡単になりました
ありがとうございました。
ヘルプを読むだけで、普段はプログラムの 使い方の項目は読み飛ばしています。
機能の説明などを読むだけです。
しかし、これらのフォルダーの場所を変更することは可能なのでしょうか？
論理的に考えれば、スクリプトやインジケーターなどはマイドキュメントです。そして、マイドキュメントに保存しておくと便利だと思います。
Windowsを1枚のディスクに入れているのでなおさらです。そして、私のドキュメントは別のディスクにあります。
そして、万一の事故の際にもまたは再インストールする。自分の仕事をすべて別のドライブにコピーしておけば、思い出すこともないでしょう。
OBJPROP_ZORDER プロパティは、常に機能するわけではありません。つまり、OBJ_LABEL オブジェクト上でクリックが行われ、そのオブジェクトの背後に別のオブジェクトがある場合、リアオブジェクト機能が起動されます。この現象は、クリックが空の文字領域に当たったときに発生するようです。
現在、OBJPROP_XOFFSET、OBJPROP_YOFFSETといった プロパティが存在する。使用すると、オブジェクトの特定の領域を見えなくすることができます。オブジェクトの特定の領域をクリックできないようにするプロパティを作成すると便利です。
という疑問が湧くのは、知識の差があるからかもしれませんが、私自身は同様のものを見つけられませんでしたし、アルゴリズムのトリックを使った実装は、醜い松葉杖の曲解でしかないように思えます。
グラフィカルなオブジェクトには重みがありますか？つまり、視認性の優先順位です。価格チャートとの関係ではなく（オブジェクトのプロパティにある「オブジェクトを背景として描画する」のチェックボックス、これはすでにあります）、構築されたグラフィックオブジェクト 自体の間のみです。当然のことながら、マルチレイヤーは存在しませんし、期待もできません。ただし、同じ時間位置に複数の同じグラフィックオブジェクトが落ちてきた場合、最後に重ね合わされたものが見えるという順序がある。手前で他を遮るようになります。その他は、オブジェクトリスト（ctrl+b）以外に方法はありません。
もし、プログラムで視覚化の重みをオブジェクトに割り当てる/分散させる方法があれば、その方法を教えてください。そうでない場合は、プロパティ/属性として追加することが肝要でしょう。
投稿の最初に戻って、今のところ、私にとって存在する唯一のアルゴリズムは、最も優先順位の高いオブジェクトを最後に調整すること、つまり、可視性の点で同じ位置にある他のすべてのオブジェクトを上書きすることです。これはダメだ、不便だ。あるいは、すでにある隠しオブジェクトを削除して、建設キューの最後に再描画するのは、より良いアイデアではありません。
私も既に書いている通り、応援しています))。
あるべき姿の一例。
そしてもちろん、手動設定ダイアログでもこのオプションは必要です。
レイヤーがどうこうではなく、あくまでシーケンスの話であって、レイヤーはちょっと違うんです。ですから、OBJPROP_LAYERではなく、OBJPROP_WEIGHTやOBJPROP_PRIORITYのようなものです。
OBJPROP_ZORDERが機能しないのはなぜですか？
そのため、このプロパティはマウスでグラフィカルオブジェクトを選択するという側面に関連しており、レンダリングの順序には関係しないため、適合しないのです。
そしてここで、実際、理論的には整数の優先順位を小さな範囲に分配する OBJPROP_ZORDER プロパティが、なぜ突然ロング タイプになるのか、まったく不明です（いずれにせよ、チャート上に多くのオブジェクトを押し込めるわけではありません）。何のために8バイトが必要なのか、短いだけでは足りないのか？どなたかコメントをお願いします。