stringo:

サービスデスクに詳しい要望を書いた方がいい。テスター・エージェントのログにも注目

また、MetaTester.exeをパラメータなしで手動で実行してみてください。

ファームウェアを再インストールすると完全に問題が解決し、テスターは正常に動作するようになりました。

しかし、たまに認証エラーでスタートを押し直さなければならないことがあります。

また、プログラミング コードの端末性能の向上、ありがとうございました!

 

画面4のグラフィックです。


全画面トレース（F11）、モザイク。

F11をもう一度。 なぜ自動で装着されないのですか？

またF11して・・・・・・・・・・・・・・・・・・・私のモザイクはどこへいったの？


 
tol64:
TimeTradeServer() を使用します。そして、土曜日になります))
はい、ありがとうございます！本当に安心しました...ドキュメントをよく読んでいなかったので(
 
Im_hungry:

とにかく、端末の性能に関するプログラムコードの改善、本当にありがとうございました

まだ同じバグがある。テスターが起動しない。servicedeskに書きました。

Windowsの再インストールは、私には受け入れられません。

 

POSITION_PRICE_OPENとPOSITION_PRICE_CURRENT プロパティの説明は、MQL5 Referenceでは全く不明です。

その理屈は、テスターを運転してみないとわからない。値は同じでも異なっていてもよい。

masharov:

はい、今日も起こりました。テスターで10回ほど動かしてみました。

インターネットやDCに接続しない状態でTesterを動かしても何も起こりませんでしたが、ログファイルを見てみると

アルパリサーバーへの接続は失敗しましたが、右下の

ターミナル（MT5 507build）に緑のティックが表示されていますが、クォートが読み込まれません。

デモ口座を変更し、コンピュータの保護機能をすべて無効にし、システムを再起動しました。

ターミナルを 起動してEAsのテストが始まりましたので、このような流れになります。

開発者の方に質問です。


インターネットやDCに接続されていない状態でテスターを起動することはできないのでしょうか？

ありがとうございます。

 
Im_hungry:


インターネットやDCに接続されていない状態では、現在テスターを実行できないのでしょうか？

テスターをネットワークに接続せず、常時オフラインで動作させています。テストを始める前に、必要な履歴をダウンロードするだけでいいのです。もちろん、それがなければテスターは走ることができない。
 
Yedelkin:
テスターをネットワークに接続せず、常時オフラインで動作させています。テストを始める前に、必要な履歴をダウンロードするだけです。もちろん、それがなければテスターは何もできない。

このエラーのことだろう。


インターネットとは関係ない。ここにも何かある :)

 
masharov:

このエラーのことだろう。


インターネットとは関係ない。ここにも何かある :)

はい、このエラーは常時発生しています。再起動後、テスターは正常に起動します。前回のアップデート後に登場したのだと思います。
 

アップデート前から3ヶ月使っています。 2回目から起動しないことがあります。 最適化の検索タイプを前後に切り替えるとなります。 端末以外にパソコンへの負荷が原因かもしれません、仕事の負荷かもしれません、クラウドとしてです。

また、「最適化結果」タブから、マウスで選択したパラメータで1回テストを実行すると、パラメータは設定されているが、テストが進まず、同じエラーが発生することがあります。

