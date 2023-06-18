エラー、バグ、質問 - ページ 521 1...514515516517518519520521522523524525526527528...3185 新しいコメント Alexander Puzikov 2011.09.17 23:50 #5201 stringo: サービスデスクに詳しい要望を書いた方がいい。テスター・エージェントのログにも注目 また、MetaTester.exeをパラメータなしで手動で実行してみてください。ファームウェアを再インストールすると完全に問題が解決し、テスターは正常に動作するようになりました。しかし、たまに認証エラーでスタートを押し直さなければならないことがあります。また、プログラミング コードの端末性能の向上、ありがとうございました! gumgum 2011.09.17 23:56 #5202 画面4のグラフィックです。全画面トレース（F11）、モザイク。F11をもう一度。 なぜ自動で装着されないのですか？またF11して・・・・・・・・・・・・・・・・・・・私のモザイクはどこへいったの？ Ilya Belyaev 2011.09.18 07:59 #5203 tol64:TimeTradeServer() を使用します。そして、土曜日になります)) はい、ありがとうございます！本当に安心しました...ドキュメントをよく読んでいなかったので( masharov 2011.09.18 08:32 #5204 Im_hungry:ソフトウェアを再インストールすると、問題は完全に解決し、テスターはすぐに起動するようになりました。しかし、たまに認証エラーでスタートを押し直さなければならないことがある。とにかく、端末の性能に関するプログラムコードの改善、本当にありがとうございましたまだ同じバグがある。テスターが起動しない。servicedeskに書きました。Windowsの再インストールは、私には受け入れられません。 Anatoly Kotlov 2011.09.19 13:03 #5205 POSITION_PRICE_OPENとPOSITION_PRICE_CURRENT プロパティの説明は、MQL5 Referenceでは全く不明です。その理屈は、テスターを運転してみないとわからない。値は同じでも異なっていてもよい。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства позиций www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства позиций - Документация по MQL5 Alexander Puzikov 2011.09.19 17:17 #5206 masharov:このバグがずっとあるんです。テスターが起動しない。servicedeskに手紙を書きました。Windowsの再インストールは、私には受け入れられません。はい、今日も起こりました。テスターで10回ほど動かしてみました。インターネットやDCに接続しない状態でTesterを動かしても何も起こりませんでしたが、ログファイルを見てみると アルパリサーバーへの接続は失敗しましたが、右下のターミナル（MT5 507build）に緑のティックが表示されていますが、クォートが読み込まれません。デモ口座を変更し、コンピュータの保護機能をすべて無効にし、システムを再起動しました。ターミナルを 起動してEAsのテストが始まりましたので、このような流れになります。開発者の方に質問です。インターネットやDCに接続されていない状態でテスターを起動することはできないのでしょうか？ありがとうございます。 Yedelkin 2011.09.19 19:41 #5207 Im_hungry: インターネットやDCに接続されていない状態では、現在テスターを実行できないのでしょうか？ テスターをネットワークに接続せず、常時オフラインで動作させています。テストを始める前に、必要な履歴をダウンロードするだけでいいのです。もちろん、それがなければテスターは走ることができない。 masharov 2011.09.19 20:08 #5208 Yedelkin: テスターをネットワークに接続せず、常時オフラインで動作させています。テストを始める前に、必要な履歴をダウンロードするだけです。もちろん、それがなければテスターは何もできない。このエラーのことだろう。インターネットとは関係ない。ここにも何かある :) Валерий 2011.09.20 00:05 #5209 masharov: このエラーのことだろう。インターネットとは関係ない。ここにも何かある :) はい、このエラーは常時発生しています。再起動後、テスターは正常に起動します。前回のアップデート後に登場したのだと思います。 Olegs Kucerenko 2011.09.20 00:29 #5210 アップデート前から3ヶ月使っています。 2回目から起動しないことがあります。 最適化の検索タイプを前後に切り替えるとなります。 端末以外にパソコンへの負荷が原因かもしれません、仕事の負荷かもしれません、クラウドとしてです。また、「最適化結果」タブから、マウスで選択したパラメータで1回テストを実行すると、パラメータは設定されているが、テストが進まず、同じエラーが発生することがあります。 1...514515516517518519520521522523524525526527528...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
サービスデスクに詳しい要望を書いた方がいい。テスター・エージェントのログにも注目
また、MetaTester.exeをパラメータなしで手動で実行してみてください。
ファームウェアを再インストールすると完全に問題が解決し、テスターは正常に動作するようになりました。
しかし、たまに認証エラーでスタートを押し直さなければならないことがあります。
また、プログラミング コードの端末性能の向上、ありがとうございました!
画面4のグラフィックです。
全画面トレース（F11）、モザイク。
F11をもう一度。 なぜ自動で装着されないのですか？
またF11して・・・・・・・・・・・・・・・・・・・私のモザイクはどこへいったの？
TimeTradeServer() を使用します。そして、土曜日になります))
ソフトウェアを再インストールすると、問題は完全に解決し、テスターはすぐに起動するようになりました。
しかし、たまに認証エラーでスタートを押し直さなければならないことがある。
とにかく、端末の性能に関するプログラムコードの改善、本当にありがとうございました
まだ同じバグがある。テスターが起動しない。servicedeskに書きました。
Windowsの再インストールは、私には受け入れられません。
POSITION_PRICE_OPENとPOSITION_PRICE_CURRENT プロパティの説明は、MQL5 Referenceでは全く不明です。
その理屈は、テスターを運転してみないとわからない。値は同じでも異なっていてもよい。
このバグがずっとあるんです。テスターが起動しない。servicedeskに手紙を書きました。
Windowsの再インストールは、私には受け入れられません。
はい、今日も起こりました。テスターで10回ほど動かしてみました。
インターネットやDCに接続しない状態でTesterを動かしても何も起こりませんでしたが、ログファイルを見てみると
アルパリサーバーへの接続は失敗しましたが、右下の
ターミナル（MT5 507build）に緑のティックが表示されていますが、クォートが読み込まれません。
デモ口座を変更し、コンピュータの保護機能をすべて無効にし、システムを再起動しました。
ターミナルを 起動してEAsのテストが始まりましたので、このような流れになります。
開発者の方に質問です。
インターネットやDCに接続されていない状態でテスターを起動することはできないのでしょうか？
ありがとうございます。
インターネットやDCに接続されていない状態では、現在テスターを実行できないのでしょうか？
テスターをネットワークに接続せず、常時オフラインで動作させています。テストを始める前に、必要な履歴をダウンロードするだけです。もちろん、それがなければテスターは何もできない。
このエラーのことだろう。
インターネットとは関係ない。ここにも何かある :)
このエラーのことだろう。
インターネットとは関係ない。ここにも何かある :)
アップデート前から3ヶ月使っています。 2回目から起動しないことがあります。 最適化の検索タイプを前後に切り替えるとなります。 端末以外にパソコンへの負荷が原因かもしれません、仕事の負荷かもしれません、クラウドとしてです。
また、「最適化結果」タブから、マウスで選択したパラメータで1回テストを実行すると、パラメータは設定されているが、テストが進まず、同じエラーが発生することがあります。