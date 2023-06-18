エラー、バグ、質問 - ページ 495 1...488489490491492493494495496497498499500501502...3185 新しいコメント Mykola Demko 2011.08.24 15:54 #4941 220Volt:そしてもう一つの疑問は、例えば次のような状況です。エキスパートアドバイザーから100本のバーをコピーするか、インジケーターに渡された配列から取得するか、どちらがより効率的でしょうか？I.e.質問ですが、チャートにインジケータを付けた場合、使わないバーもコピーされるのでしょうか？(MQLを使ってランタイムを 調べることは可能でしょうか？uint start=GetTickCount(); // тут код, время выполнения которого нужно замерить uint end=GetTickCount(); Print("Время выполнения=",(end-start)/1000.," сек."); Vladimir Gomonov 2011.08.24 20:13 #4942 MetaTrader 5 クライアントターミナル ビルド 495テスターでは、やはり大量の取引でチャートの最後が崩れてしまう。次のビルドで修正をお願いします。 ぜひ直してください。 特にチャートの終わりは、近い将来の同じストラテジーでのトレードを推定するのに重要です。チャンピオンシップは失敗の危機に瀕しています。;)-- トレーダーとして活躍するExpert Advisorの例。 彼のチャートも写真に収められている。 ファイル: inmm-3.ex5 14 kb Olegs Kucerenko 2011.08.24 21:57 #4943 こんにちは。このコードでは、特に指定したTFの順番で、M5で実行するとインジケータが表示されなくなります。 ma1_handle = iMA(NULL,PERIOD_M5, MA_1, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE); ma2_handle = iMA(NULL,PERIOD_H4, MA_2, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE); Anatoli Kazharski 2011.08.25 04:45 #4944 最新ビルドにアップグレードすると、Bitmap Labelを 使用してビルドされたすべてのパネルが正しく表示されない、または全く表示されないという問題があります。という変更点のリストが記載されていました。...8.MQL5：ビットマップラベルの 画像に関する動作を修正しました。...具体的にどこが変わったのでしょうか？つまり、今何を直せば、また使えるようになるのか？ Andrey Sharov 2011.08.25 08:24 #4945 フォーラムのエラーです。新しく追加された投稿を編集しようとすると（IE8）、なぜか編集したいテキストがない状態で「新しいコメント」が表示されます。 その結果、正しいメッセージのテキストが削除される。以前はそんなことなかったんですけどね。 Andrey Sharov 2011.08.25 08:46 #4946 495テスターの問題点 1.489から495にアップグレードした後、MQL5.Communityのパラメータをセットアップし直すまで、クラウドエージェントに接続できませんでした（「使用中」の表示が出ません）。 2.最適化時のランのディスパッチに誤りがある（と私は思う）。 最適化を実行（2つの可変パラメータ、525回）、1つのローカルコアと3つのクラウドネットを 利用可能。その結果、クラウドエージェントによる4回の実行が行われ、その後、クラウドは終了状態になりました。残りは、おそらく（最適化を止めなければ）、地元のコアに行ったのでしょう...。 3.手順2の最適化中に、MetaTrader 5の⇄ログにテスターログが表示されなくなりました。 PS. 最適化処理を停止した後、ログ出力が再開されました。ログの断片。 2011.08.25 09:05:26 テスターがユーザーによって停止されました。 2011.08.25 09:05:26 Tester file cache S:/Program FilesMetaTrader 5 tester cachefourth_2011_multi.GBPUSD.M1.0.xml written 2011.08.25 09:05:26 MQL5 Cloud USAの接続を終了しました。 2011.08.25 09:05:26 MQL5 Cloud Europeの接続を終了しました。 2011.08.25 09:05:26 MQL5 Cloud Cyprusの接続を終了しました。 2011.08.25 09:05:26 2011.08.25 09:05:26 Core 1 コネクション終了 2011.08.25 09:05:26 テスター最適化通過時間 5時間52分14秒 2011.08.25 09:05:26 テスター最適化終了、総パス数 16 2011.08.25 03:16:48 MQL5 Cloud Europe USDJPY: 履歴同期完了 [7 Kb]. 2011.08.25 03:16:48 MQL5 Cloud Europe USDJPY: 2011年の履歴が同期されました。 2011.08.25 03:16:46 MQL5 Cloud USA USDCHF: 履歴の同期が完了 [8 Kb］ 2011.08.25 03:16:46 MQL5 Cloud USA USDCHF: 2011年の履歴が同期されました。 2011.08.25 03:16:45 MQL5 Cloud USA USDJPY: 履歴同期完了 [7 Kb]. 2011.08.25 03:16:45 MQL5 Cloud Cyprus USDJPY: 2011年の履歴が同期されました。 2011.08.25 03:16:41 MQL5 Cloud USA USDCAD: history synchronization completed [7 Kb]. 2011.08.25 03:16:41 MQL5 Cloud USA USDCAD: 2011年の履歴が同期されました。 2011.08.25 03:16:32 MQL5 Cloud Europe GBPJPY: 履歴同期完了 [8 Kb]. 2011.08.25 03:16:32 MQL5 Cloud Europe GBPJPY: 2011年の履歴が同期されました。 2011.08.25 03:16:31 MQL5 Cloud Europe GBPCHF: 履歴の同期が完了 [9 Kb］ 2011.08.25 03:16:31 MQL5 Cloud Europe GBPCHF: 2011年の履歴が同期されました。 2011.08.25 03:16:29 MQL5 Cloud Cyprus USDCHF: 履歴の同期が完了しました [8 Kb]. 2011.08.25 03:16:29 MQL5 Cloud Cyprus USDCHF: 2011年の履歴が同期されました。 2011.08.25 03:16:22 MQL5 Cloud USA GBPJPY: 履歴同期完了 [8 Kb]. 2011.08.25 03:16:22 MQL5 Cloud USA GBPJPY: 2011年分の履歴が同期されました。 2011.08.25 03:16:21 MQL5 Cloud Cyprus USDCAD: history synchronization completed [7 Kb]. 2011.08.25 03:16:21 MQL5 Cloud Cyprus USDCAD: 2011年分の履歴が同期されました。 2011.08.25 03:16:16 MQL5 Cloud Europe EURJPY: 履歴同期完了 [8 Kb]. 2011.08.25 03:16:16 MQL5 Cloud Europe EURJPY: 2011年の履歴が同期されました。 2011.08.25 03:16:12 MQL5 Cloud Europe GBPJPY: 履歴同期完了 [8 Kb]. 2011.08.25 03:16:12 MQL5 Cloud Cyprus GBPJPY: 2011年の履歴が同期されました。 2011.08.25 03:16:03 MQL5 Cloud USA GBPCHF: 履歴の同期が完了 [9 Kb］ 2011.08.25 03:16:03 MQL5 Cloud USA GBPCHF: 2011年の履歴が同期されました。 2011.08.25 03:16:02 MQL5 Cloud Europe EURGBP: 履歴同期完了 [7 Kb]. 2011.08.25 03:16:02 MQL5 Cloud Europe EURGBP: 2011年の履歴が同期されました。 2011.08.25 03:16:01 MQL5 Cloud Cyprus GBPCHF: 履歴の同期が完了 [18 Kb］ 2011.08.25 03:16:01 MQL5 Cloud Cyprus GBPCHF: 2011年の履歴が同期されました。 2011.08.25 03:15:57 MQL5 Cloud USA EURJPY: 履歴同期完了 [8 Kb]. 2011.08.25 03:15:57 MQL5 Cloud USA EURJPY: 2011年の履歴が同期されました。 2011.08.25 03:15:53 MQL5 Cloud USA EURJPY: 履歴同期完了 [8 Kb]. 2011.08.25 03:15:53 MQL5 Cloud Cyprus EURJPY: 2011年の履歴が同期されました。 2011.08.25 03:15:43 MQL5 Cloud Cyprus EURGBP: 履歴の同期が完了 [7 Kb］ 2011.08.25 03:15:43 MQL5 Cloud Cyprus EURGBP: 2011年の履歴が同期されました。 2011.08.25 03:15:38 MQL5 Cloud Cyprus EURCHF: 履歴の同期が完了 [8 Kb］ 2011.08.25 03:15:38 MQL5 Cloud Cyprus EURCHF: 2011年の履歴が同期されました。 2011.08.25 03:15:37 MQL5 Cloud Europe EURCHF: 履歴の同期が完了 [8 Kb］ 2011.08.25 03:15:37 MQL5 Cloud Europe EURCHF: 2011年の履歴が同期されました。 2011.08.25 03:14:51 MQL5 Cloud USA EURGBP: 履歴の同期が完了 [7 Kb］ 2011.08.25 03:14:51 MQL5 Cloud USA EURGBP: 2011年の履歴が同期されました。 2011.08.25 03:14:49 MQL5 Cloud USA EURCHF: 履歴の同期が完了 [8 Kb］ 2011.08.25 03:14:49 MQL5 Cloud USA EURCHF: 2011年の履歴が同期されました。 2011.08.25 03:13:16 Core 1 コモンシンクロナイゼーション完了 2011.08.25 03:13:16 Core 1 認証 (エージェントビルド 495) 2011.08.25 03:13:15 MQL5 Cloud USAの共通同期が完了しました。 2011.08.25 03:13:15 Core 1 接続しました。 2011.08.25 03:13:14 MQL5 Cloud Europeの共通同期が完了しました。 2011.08.25 03:13:14 MQL5 Cloud Europe認可（サーバービルド495）。 2011.08.25 03:13:14 MQL5 Cloud Cyprusの共通同期が完了しました。 2011.08.25 03:13:14 MQL5 Cloud USA認可（サーバービルド495）。 2011.08.25 03:13:13 MQL5 Cloud USAに接続しました。 2011.08.25 03:13:13 MQL5 Cloud Cyprus 認証取得（サーバービルド495） 2011.08.25 03:13:13 MQL5 Cloud Europeに接続しました。 2011.08.25 03:13:13 MQL5 Cloud Cyprus 接続しました。 2011.08.25 03:13:13:13 MQL5 Cloud USA が 2.agents.mql5.com:443 に接続しています。 2011.08.25 03:13:13 MQL5 Cloud Europeが1.agents.mql5.com:443に接続しています。 2011.08.25 03:13:13 MQL5 Cloud Cyprus 3.agents.mql5.com:443 に接続中。 2011.08.25 03:13:13 Core 1から127.0.0.1:3000に接続中 2011.08.25 03:13:13 Core 1 エージェントプロセス開始 2011.08.25 03:13:12 初期タスクパックのテスターサイズは131です。 2011.08.25 03:13:12 テスター完了 最適化開始 2011.08.25 03:13:10 Tester Expertsfourth_2011_multi.ex5 on GBPUSD,M1 from 2010.10.04 00:00 to 2010.12.24 00:00 Errors, bugs, questions MetaTrader 5 Strategy Tester static array ? Anatoli Kazharski 2011.08.25 08:55 #4947 Ashes: フォーラムのバグ。 先ほど追加した記事を編集しようとすると（IE8）、なぜか編集したい文章がないまま「新しいコメント」が表示されます。 結果：編集したメッセージのテキストが消去されます。以前はそんなことなかったんですけどね。 Operaでも時々発生します。念のため、書いたものをコピーするか、先にメモ帳に書いておく必要があります)。 Anatoli Kazharski 2011.08.25 09:05 #4948 MetaDriver:MetaTrader 5 クライアントターミナル ビルド 495テスターでは、やはり大量の取引で チャートの最後が崩れてしまう。次のビルドで修正をお願いします。 ぜひ直してください。 特にチャートの終わりは、近い将来の同じストラテジーでのトレードを推定するのに重要です。チャンピオンシップは失敗の危機に瀕しています。;)-- トレイラーでアクティブに取引するExpert Advisorの例。そうですね。私も同じ悩みを抱えています。もう少し取引回数が増えると、チャートの一部が圧縮されてしまい、結果の分析ができなくなります。どこかで議論されたことがあるのでしょうか？何の関係があるのでしょうか？また、いつ頃修正されるのでしょうか？ 削除済み 2011.08.25 09:53 #4949 新しいビルドでは、時々切り替える際に、チャート上の任意のポイントから移行が始まるという問題があります。 その結果、チャートの一部に古いバーが、一部に新しいバーが表示されます。ビルド495 - 一歩後退!!!!!!! そしてもう一つの疑問は、例えば次のような状況です。
エキスパートアドバイザーから100本のバーをコピーするか、インジケーターに渡された配列から取得するか、どちらがより効率的でしょうか？I.e.質問ですが、チャートにインジケータを付けた場合、使わないバーもコピーされるのでしょうか？(MQLを使ってランタイムを 調べることは可能でしょうか？
MetaTrader 5 クライアントターミナル ビルド 495
テスターでは、やはり大量の取引でチャートの最後が崩れてしまう。
次のビルドで修正をお願いします。 ぜひ直してください。
特にチャートの終わりは、近い将来の同じストラテジーでのトレードを推定するのに重要です。チャンピオンシップは失敗の危機に瀕しています。;)
--トレーダーとして活躍するExpert Advisorの例。 彼のチャートも写真に収められている。
こんにちは。このコードでは、特に指定したTFの順番で、M5で実行するとインジケータが表示されなくなります。
最新ビルドにアップグレードすると、Bitmap Labelを 使用してビルドされたすべてのパネルが正しく表示されない、または全く表示されないという問題があります。という変更点のリストが記載されていました。
8.MQL5：ビットマップラベルの 画像に関する動作を修正しました。
具体的にどこが変わったのでしょうか？つまり、今何を直せば、また使えるようになるのか？
新しく追加された投稿を編集しようとすると（IE8）、なぜか編集したいテキストがない状態で「新しいコメント」が表示されます。
その結果、正しいメッセージのテキストが削除される。以前はそんなことなかったんですけどね。
1.489から495にアップグレードした後、MQL5.Communityのパラメータをセットアップし直すまで、クラウドエージェントに接続できませんでした（「使用中」の表示が出ません）。
2.最適化時のランのディスパッチに誤りがある（と私は思う）。
最適化を実行（2つの可変パラメータ、525回）、1つのローカルコアと3つのクラウドネットを 利用可能。その結果、クラウドエージェントによる4回の実行が行われ、その後、クラウドは終了状態になりました。残りは、おそらく（最適化を止めなければ）、地元のコアに行ったのでしょう...。
3.手順2の最適化中に、MetaTrader 5の⇄ログにテスターログが表示されなくなりました。
最適化処理を停止した後、ログ出力が再開されました。ログの断片。
そうですね。私も同じ悩みを抱えています。もう少し取引回数が増えると、チャートの一部が圧縮されてしまい、結果の分析ができなくなります。
どこかで議論されたことがあるのでしょうか？何の関係があるのでしょうか？また、いつ頃修正されるのでしょうか？
新しいビルドでは、時々切り替える際に、チャート上の任意のポイントから移行が始まるという問題があります。 その結果、チャートの一部に古いバーが、一部に新しいバーが表示されます。ビルド495 - 一歩後退!!!!!!!