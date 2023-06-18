エラー、バグ、質問 - ページ 498 1...491492493494495496497498499500501502503504505...3185 新しいコメント Andrey Sharov 2011.08.27 01:46 #4971 アレクサンダーターミナルを どのように実行 するのか、具体的に明らかにしてください。コマンドラインから？ MetaTrader 5のフォルダを開き、terminal.exeをダブルクリックします。 Anatoli Kazharski 2011.08.27 09:50 #4972 Windowsのタスクマネージャーで端末を終了 させても、「ハングアップ」したままです。通常のプログラム起動では、Managerでプロセスを強制終了するまで、プログラムは起動しません。毎回そうなるわけではありません。 削除済み 2011.08.27 11:01 #4973 tol64:Windowsのタスクマネージャーで端末を終了させても、「ハングアップ」したままです。通常のプログラム起動では、Managerでプロセスを強制終了するまで、プログラムは起動しません。毎回そうなるわけではありません。 私も以前はこの現象が起きていましたが、今は起きていません（通常はビルド変更後）。 Renat Fatkhullin 2011.08.27 14:26 #4974 チャート上にループするスクリプトやエキスパートはないのですか？端末の荷降ろしの遅れの原因になることもある。 Anatoli Kazharski 2011.08.27 14:55 #4975 Renat: チャート上にループするスクリプトやエキスパートはないのですか？端末の荷降ろしの遅れの原因になります。 まさに今回、チャートにExpert Advisorがぶら下がっていましたが、そこには無限ループはありません。ターミナルを閉じた 後、そういう瞬間が既にあったことを思い出し、今回は様子を見てみようと思い、すぐにタスクマネージャーを開いた。プロセスの中にterminal64.exeが存在した。分ほど待って、強制的に終了させた。 削除済み 2011.08.27 15:00 #4976 tol64: まさにこの時、Expert Advisorはチャートにぶら下がっていましたが、そこには無限ループはありません。ターミナルを閉じた後、以前にもこのようなことがあったのを思い出し、今回は様子を見てみようと思い、すぐにタスクマネージャーを開いた。プロセスの中にterminal64.exeが存在していた。分ほど待って、強制的にプロセスを終了しました。 1分では不十分で、5～6分程度までなら端末を降ろすことは十分可能です（10分を過ぎると心配になります）。 Renat Fatkhullin 2011.08.27 15:10 #4977 tol64: まさにこの時、Expert Advisorはチャートにぶら下がっていましたが、そこには無限ループはありません。ターミナルを閉じた後、以前にもこのようなことがあったのを思い出し、今回は様子を見てみようと思い、すぐにタスクマネージャーを開いた。プロセスの中にterminal64.exeが存在していた。1分ほど待って、強制的にプロセスを終了しました。Expert Advisorがないとターミナルがすぐに終了してしまうのでは？もし、すぐになら、このEAだけの問題であるということです。 Renat Fatkhullin 2011.08.27 15:12 #4978 Interesting: 1分では足りず、5〜6分までなら端末を降ろしても大丈夫です（10分を過ぎると心配になります）。端末のアンロードが早く、1分間が非常に長い。また、アンチウイルスソフトの起動や、端末が動作しているディスクの影響も考慮する必要があります。低速のネットワークドライブや書き込み速度3Mb/sec以下（またはそれ以下）のフラッシュドライブから、なんとか端末を起動させる人もいます。 Anatoli Kazharski 2011.08.27 16:22 #4979 Interesting: 分では足りず、5～6分程度で端末を降ろすことも十分可能です（10分を過ぎると心配になります）。Windowsの方が早く閉まりますが...)特定のプログラムを再起動しないと「不具合」が直らないことがあります。ソフトウェアの世界では、これが普通だと私は思っています。良いソフトであれば、もちろん頻度は低くなります。MT5では、私の場合、それほど一般的ではありません。レナートExpert Advisorがないとターミナルがすぐに閉じてしまいますか？ もし、一気に閉じてしまったら、それはこのExpert Advisorが原因です。今まで何度か同じExpert Advisorでターミナルを 開いたり閉じたりして みましたが、そのような事態には至りませんでした。約5秒間、端末がアンロードされた。私の場合、多くのプログラムを同時に起動しているため、順当なところでしょう。もしかしたら、これがどこかで軋轢を生む原因になっているのかもしれません。全体として、決定的なものではありません。 削除済み 2011.08.27 17:29 #4980 tol64: 現在、同じExpert Advisorでターミナルを開いたり閉じたりを何度か試しましたが、そのような事態は発生しませんでした。約5秒間、端末がアンロードされた。私の場合、多くのプログラムを同時に動かしているので、順番があるのでしょう。もしかしたら、これがどこかで軋轢を生む原因になっているのかもしれません。一般的には批判的ではない。 次回のビルド変更時に確認してください。私は新しいビルドに切り替えた後、10回ほどこの現象が起こりました。 1...491492493494495496497498499500501502503504505...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
チャート上にループするスクリプトやエキスパートはないのですか？端末の荷降ろしの遅れの原因になります。
まさにこの時、Expert Advisorはチャートにぶら下がっていましたが、そこには無限ループはありません。ターミナルを閉じた後、以前にもこのようなことがあったのを思い出し、今回は様子を見てみようと思い、すぐにタスクマネージャーを開いた。プロセスの中にterminal64.exeが存在していた。分ほど待って、強制的にプロセスを終了しました。
Expert Advisorがないとターミナルがすぐに終了してしまうのでは？
もし、すぐになら、このEAだけの問題であるということです。
端末のアンロードが早く、1分間が非常に長い。
また、アンチウイルスソフトの起動や、端末が動作しているディスクの影響も考慮する必要があります。低速のネットワークドライブや書き込み速度3Mb/sec以下（またはそれ以下）のフラッシュドライブから、なんとか端末を起動させる人もいます。
Windowsの方が早く閉まりますが...)特定のプログラムを再起動しないと「不具合」が直らないことがあります。ソフトウェアの世界では、これが普通だと私は思っています。良いソフトであれば、もちろん頻度は低くなります。MT5では、私の場合、それほど一般的ではありません。
レナート
今まで何度か同じExpert Advisorでターミナルを 開いたり閉じたりして みましたが、そのような事態には至りませんでした。約5秒間、端末がアンロードされた。
私の場合、多くのプログラムを同時に起動しているため、順当なところでしょう。もしかしたら、これがどこかで軋轢を生む原因になっているのかもしれません。全体として、決定的なものではありません。
