エラー、バグ、質問 - ページ 498

新しいコメント
 
アレクサンダー
ターミナルを どのように実行 するのか、具体的に明らかにしてください。コマンドラインから？

MetaTrader 5のフォルダを開き、terminal.exeをダブルクリックします。
 

Windowsのタスクマネージャーで端末を終了 させても、「ハングアップ」したままです。

通常のプログラム起動では、Managerでプロセスを強制終了するまで、プログラムは起動しません。

毎回そうなるわけではありません。

削除済み  
tol64:

Windowsのタスクマネージャーで端末を終了させても、「ハングアップ」したままです。

通常のプログラム起動では、Managerでプロセスを強制終了するまで、プログラムは起動しません。

毎回そうなるわけではありません。

私も以前はこの現象が起きていましたが、今は起きていません（通常はビルド変更後）。
 
チャート上にループするスクリプトやエキスパートはないのですか？端末の荷降ろしの遅れの原因になることもある。
 
Renat:
チャート上にループするスクリプトやエキスパートはないのですか？端末の荷降ろしの遅れの原因になります。
まさに今回、チャートにExpert Advisorがぶら下がっていましたが、そこには無限ループはありません。ターミナルを閉じた 後、そういう瞬間が既にあったことを思い出し、今回は様子を見てみようと思い、すぐにタスクマネージャーを開いた。プロセスの中にterminal64.exeが存在した。分ほど待って、強制的に終了させた。
削除済み  
tol64:
まさにこの時、Expert Advisorはチャートにぶら下がっていましたが、そこには無限ループはありません。ターミナルを閉じた後、以前にもこのようなことがあったのを思い出し、今回は様子を見てみようと思い、すぐにタスクマネージャーを開いた。プロセスの中にterminal64.exeが存在していた。分ほど待って、強制的にプロセスを終了しました。
1分では不十分で、5～6分程度までなら端末を降ろすことは十分可能です（10分を過ぎると心配になります）。
 
tol64:
まさにこの時、Expert Advisorはチャートにぶら下がっていましたが、そこには無限ループはありません。ターミナルを閉じた後、以前にもこのようなことがあったのを思い出し、今回は様子を見てみようと思い、すぐにタスクマネージャーを開いた。プロセスの中にterminal64.exeが存在していた。1分ほど待って、強制的にプロセスを終了しました。

Expert Advisorがないとターミナルがすぐに終了してしまうのでは？

もし、すぐになら、このEAだけの問題であるということです。

 
Interesting:
1分では足りず、5〜6分までなら端末を降ろしても大丈夫です（10分を過ぎると心配になります）。

端末のアンロードが早く、1分間が非常に長い。

また、アンチウイルスソフトの起動や、端末が動作しているディスクの影響も考慮する必要があります。低速のネットワークドライブや書き込み速度3Mb/sec以下（またはそれ以下）のフラッシュドライブから、なんとか端末を起動させる人もいます。

 
Interesting:
分では足りず、5～6分程度で端末を降ろすことも十分可能です（10分を過ぎると心配になります）。

Windowsの方が早く閉まりますが...)特定のプログラムを再起動しないと「不具合」が直らないことがあります。ソフトウェアの世界では、これが普通だと私は思っています。良いソフトであれば、もちろん頻度は低くなります。MT5では、私の場合、それほど一般的ではありません。

レナート

Expert Advisorがないとターミナルがすぐに閉じてしまいますか？

もし、一気に閉じてしまったら、それはこのExpert Advisorが原因です。

今まで何度か同じExpert Advisorでターミナルを 開いたり閉じたりして みましたが、そのような事態には至りませんでした。約5秒間、端末がアンロードされた。

私の場合、多くのプログラムを同時に起動しているため、順当なところでしょう。もしかしたら、これがどこかで軋轢を生む原因になっているのかもしれません。全体として、決定的なものではありません。

削除済み  
tol64:

現在、同じExpert Advisorでターミナルを開いたり閉じたりを何度か試しましたが、そのような事態は発生しませんでした。約5秒間、端末がアンロードされた。

私の場合、多くのプログラムを同時に動かしているので、順番があるのでしょう。もしかしたら、これがどこかで軋轢を生む原因になっているのかもしれません。一般的には批判的ではない。

次回のビルド変更時に確認してください。私は新しいビルドに切り替えた後、10回ほどこの現象が起こりました。
1...491492493494495496497498499500501502503504505...3185
新しいコメント