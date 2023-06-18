エラー、バグ、質問 - ページ 489

Vigor:
Expert Advisorが1時間足の始値で 動作していることがわかります。最後のオープンプライスは23-00だった。

間違っている - m30、私の写真でもわかりますね。M5でバグを発見。

 
Swan:

カットオフの達成効果は疑問で、プリント枚数は10％減少し、詳しい情報はログを見なければならない...。

確認しましょう、10通ごとに切られてはいけません。


画面に表示するよりも、ファイルへの書き込みの 方が速いのでしょうか？

何千行もあるのなら、間違いなく速い。速度の差は約100倍以上。
 
Renat:
Renatさん、テスターを現在の時刻まで 実行できるようにできませんか？
相場が明らかに崩れ始めた時などは非常に便利なのですが、取引終了まで待たなければならず、システムを再調整する可能性もないのです。

crOss:

同じパスが2つあるのに、なぜ結果が違うのか」という疑問が生じないように、あえて締切日を最後にしたのです。残念ながら、これはすべての最適化結果にも影響を与える大規模な状況です。スコアが入るところから、最後の最後まで、みんな問題が多すぎるでしょう。

もしかしたら、今後調整することになるかもしれません。

 
Renat:

もっとシンプルにできるはずなのに、こんな設定ができるととてもうれしい...。最適化の開始時に「現在時刻」を記憶します。
次の最適化が始まるまで、テスターはこの範囲を右の境界として動作し、テストランも行います。そうすると、同じように走らせても同じ結果になります。羊は元気、狼は満足 ))))

テスト走行での最後の1時間のドロップアウトはどうですか？さらに、テスターが00:00:00から起動するのではなく、必要な時に起動することに気づきました（写真参照）。

さらに、多通貨のExpert Advisorを作成する際に、ある問題に直面しました。
テストでは、特定のシンボルに対して同時に取得される相場は、チャートの名前によって異なります（写真参照）。
特に1時間未満の時間枠では、このような価格変動により、多くのシンボルのシステム全体の結果が大きく変化することがあります（H1）。

 
crOss:

テスターは、空の履歴で作業する際の潜在的なエラーを避けるため、最初から100本の小節でテストを開始します。したがって、テストは 00:00:00 には開始されません。
 
crOss:

問題箇所をもっと詳しく示してみてください。添付の画像はあまり鮮明ではありません。

 
Renat:
テスターは、空の履歴で作業する際の潜在的なエラーを避けるため、最初から100小節でテストを開始します。したがって、テストは 00:00 には開始されません。

ほとんどの場合、空にはならないので、それを確認し、テスターはそれに応じて動作するはずです（空の場合、100小節戻し、そうでない場合、00:00から開始します）。
OKです。タイムフレーム5分、100バー= 500分/ 60〜8.3時間。 そして、テストは2時間後に開始さ れます。それも腑に落ちない。
 後の1時間はどこへ行くのか テスターの終了時刻は、現在の日付の前のリミットの23:00です。なぜ23時59分59秒ではないのか？最後の1時間は全く余分なものではありません )))

レナート

Expert Advisorは、以下のような形式のOnTick()ハンドラを持っています。

void OnTick()
{
double ask = SymbolInfoDouble("EURCHF", SYMBOL_ASK);
double bid = SymbolInfoDouble("EURCHF",SYMBOL_BID);

Print("ask: ", ask, " bid: ", bid);
}

EURUSDチャートのテスト実行では、EURCHFチャートのテスト実行とは異なる相場が得られます（例：EURUSDチャート）。
テストの範囲とタイムフレーム、そしてクォートを受け取るシンボルは変わりませんが SymbolInfoDouble("EURCHF",...).
このように、選択した記号によって、テストの結果が異なることがわかります。同じであるべきだ。



 
Renat:
結果は、審査員自身と価格の流れに対する感性に完全に依存する。ティックワイズでテストすると、最も正確な結果が得られます。
私の計算では、Expert Advisorは形成されている現在のバーを使用している場合、この現象は可能だと思います。
 

crOssさん、多通貨のテストをするときに、OnTickを使うと違うツールを選択した場合、結果が違ってくる可能性があるということです。特に、Expert Advisorをオープンプライスで 実行した場合。

ティックの流れは常に同じなので、ある楽器のバーは常に他の楽器のバーより先に開かれます。また、ある楽器のティックは、同じ時間が表示されていても、他の楽器のティックより常に早くなります。ちなみに、バーが開くのは0秒ぴったりではなく、何秒後か、何分後かでもいいのです。

つまり、ある商品のバーの始値でテストした場合、他の商品の対応するバーはまだ開いていません。また、他のシンボルのバーが開くのをテストする場合、最初の楽器の対応するバーはすでに開いています。

だからこそ、差が出ることもある

