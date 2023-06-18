エラー、バグ、質問 - ページ 500

何が問題なのか、教えてください。

void OnTick(){ MqlDateTime time; TimeCurrent(time); Print(time.min);}

と書かれています。

アドバイザーに00分にしか取引しないように言って いるのに...ずっと取引している。

 
maryan.dirtyn:

何を書きたいのか？
  
void OnTick(){ MqlDateTime time; TimeCurrent(time); if(time.min!=00) return; Print(time.min);}

00分 でなくても...。やはりずっと書いている・・・それとも場所が悪いのか？

 
ごめん、間違えた...何か不具合がある...俺か...俺か。
 
テスターのエラー4756の原因は何ですか？
 
テスターのエラー4756の原因は何ですか？
まさか、どこで調べたら いいのかわからないなんて......))
 

調べてみたけど...どういう意味なんだろう...？"取引要求の送信失敗 しました" 3ヶ月間テストした後、突然すべてがうまくいきました...

 
調べてみたけど...どういう意味なんだろう...？"取引要求の送信失敗 しました" 3ヶ月間テストした後、突然すべてがうまくいった...

上記のエラーに加えて、ログには角括弧 [] で囲まれた理由が表示される場合があります。例えば、[無効な停止]や[無効な音量]などです。そういうのはないんですか？
 
わかったんだ・・・【無効停止】・・・。画面上のエラーは、パラメータにありました。
小さいタイムフレーム（1日未満）の商品の履歴がチャートに表示されないのはなぜですか（2009年ごろから）？これはミスなのか、それとも意図的な判断なのか？

