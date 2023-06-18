エラー、バグ、質問 - ページ 500 1...493494495496497498499500501502503504505506507...3185 新しいコメント Mario 2011.08.28 18:58 #4991 何が問題なのか、教えてください。void OnTick(){ MqlDateTime time; TimeCurrent(time); Print(time.min);}と書かれています。アドバイザーに00分にしか取引しないように言って いるのに...ずっと取引している。 --- 2011.08.28 18:59 #4992 maryan.dirtyn:何が問題なのか、教えてください。と書かれています。 何を書きたいのか？ Mario 2011.08.28 19:03 #4993 void OnTick(){ MqlDateTime time; TimeCurrent(time); if(time.min!=00) return; Print(time.min);} 00分 でなくても...。やはりずっと書いている・・・それとも場所が悪いのか？ Mario 2011.08.28 19:05 #4994 ごめん、間違えた...何か不具合がある...俺か...俺か。 Mario 2011.08.28 19:48 #4995 テスターのエラー4756の原因は何ですか？ Anatoli Kazharski 2011.08.28 19:51 #4996 maryan.dirtyn: テスターのエラー4756の原因は何ですか？ まさか、どこで調べたら いいのかわからないなんて......)) Mario 2011.08.28 19:52 #4997 調べてみたけど...どういう意味なんだろう...？"取引要求の送信 に失敗 しました" 3ヶ月間テストした後、突然すべてがうまくいきました... Anatoli Kazharski 2011.08.28 20:21 #4998 maryan.dirtyn:調べてみたけど...どういう意味なんだろう...？"取引要求の送信 に失敗 しました" 3ヶ月間テストした後、突然すべてがうまくいった... 上記のエラーに加えて、ログには角括弧 [] で囲まれた理由が表示される場合があります。例えば、[無効な停止]や[無効な音量]などです。そういうのはないんですか？ Mario 2011.08.28 20:52 #4999 わかったんだ・・・【無効停止】・・・。画面上のエラーは、パラメータにありました。 削除済み 2011.08.28 21:48 #5000 小さいタイムフレーム（1日未満）の商品の履歴がチャートに表示されないのはなぜですか（2009年ごろから）？これはミスなのか、それとも意図的な判断なのか？ 1...493494495496497498499500501502503504505506507...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
何が問題なのか、教えてください。
と書かれています。
アドバイザーに00分にしか取引しないように言って いるのに...ずっと取引している。
何が問題なのか、教えてください。
と書かれています。
00分 でなくても...。やはりずっと書いている・・・それとも場所が悪いのか？
テスターのエラー4756の原因は何ですか？
調べてみたけど...どういう意味なんだろう...？"取引要求の送信 に失敗 しました" 3ヶ月間テストした後、突然すべてがうまくいきました...
調べてみたけど...どういう意味なんだろう...？"取引要求の送信 に失敗 しました" 3ヶ月間テストした後、突然すべてがうまくいった...
小さいタイムフレーム（1日未満）の商品の履歴がチャートに表示されないのはなぜですか（2009年ごろから）？これはミスなのか、それとも意図的な判断なのか？