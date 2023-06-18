エラー、バグ、質問 - ページ 499

496を構築。Win32です。フレッシュ )))

オプティマイザーが処理中にフリーズする...エージェントはFINISHEDとなり、好きなだけそこに留まることができます。
削除されたREMOTEエージェントを無効にしてから有効にすることで、手動で処理を復元することしかできません。
そして、次のヒヤリハットまで。

 
crOss:

3）遺伝子が効いていたのか、完全にやりすぎだったのか？

 
Renat:

1) クラウドサーバーは使用していません。ローカル＋リモートのみ。ローカルだけが動いていれば、ハングアップすることはありません。
2）通信が安定していること。
3）遺伝子が働いていた（バランス＋最大回復因子）

 

ひとことお願いします。

機能があります。

int NewWave_Manager(int ai_0, int ai_4, int ai_8,const double &ada_12[][6],...

配列 ada_12 が "値で" 渡されているのがわかると思います。

であれば、次のようにします。

   double mymas[][6];
   ArrayCopy(mymas,ada_12);

で、ada_12 を mymass で代用すると、関数内のいたるところで、インジケータの計算 結果が変わってしまう =(

配列mymassのサイズを設定(ArrayResize())して、コピーされた要素数を確認する。

 
Expert:

見ての通り、ada_12配列は「値で」渡されます。

配列ada_12は "参照渡し "です。もうひとつは、const指定子が 指定されていることです。

ArrayCopy() 関数を扱ったわけではありませんが、その記述には1次元配列しか含まれて いません。肝心なことはわかりません。

アレイのシリアルナンバーは同じですか？

 
220Volt:

配列mymassのサイズを設定してみて( ArrayResize() )、コピーされた要素数をチェックする。

次元が存在せず、次元1においてコピーされた要素の数＝0である場合。

///次元がない場合、および次元が1の場合、コピーされる要素の数は0///である。

受信機の大きさをソースと同じにする。ソースサイズ = ArraySize(配列ソース);ArrayResize(配列レシーバ、サイズ);

この場合、size =ArrayRange(source, 0)となります。

 

FileUnlimitedTest (EURUSD,H1) Cannot open '<...>⑭FileUnlimitedWide.ex5' (193)

ファイルが利用可能です。現在あるビルドでコンパイルされています。

エラー193とは 何ですか？私の失言だと思うのですが、見つからないのです。それともサービスデスクへ？

ERROR_BAD_EXE_FORMAT193 (0xC1)

1 は有効な Win32 アプリケーションではありません。-- そうなのか？

