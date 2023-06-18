エラー、バグ、質問 - ページ 499 1...492493494495496497498499500501502503504505506...3185 新しいコメント Ilya Belyaev 2011.08.27 18:20 #4981 496を構築。Win32です。フレッシュ )))オプティマイザーが処理中にフリーズする...エージェントはFINISHEDとなり、好きなだけそこに留まることができます。 削除されたREMOTEエージェントを無効にしてから有効にすることで、手動で処理を復元することしかできません。 そして、次のヒヤリハットまで。 Renat Fatkhullin 2011.08.27 18:58 #4982 crOss:496を構築。Win32です。フレッシュ )))1) クラウドサーバー利用か、ローカル＋リモートのみか？2) リモートエージェントとの通信が途絶えないか？3）遺伝子が効いていたのか、完全にやりすぎだったのか？ Ilya Belyaev 2011.08.27 19:54 #4983 Renat:1) クラウドサーバーは使用されましたか、それともローカル＋リモートのみですか？2）リモートエージェントとの通信が途絶えることはなかったか？3）遺伝子が効いていたのか、完全にやりすぎだったのか？1) クラウドサーバーは使用していません。ローカル＋リモートのみ。ローカルだけが動いていれば、ハングアップすることはありません。 2）通信が安定していること。 3）遺伝子が働いていた（バランス＋最大回復因子） Denis Lysenko 2011.08.27 22:31 #4984 ひとことお願いします。機能があります。int NewWave_Manager(int ai_0, int ai_4, int ai_8,const double &ada_12[][6],...配列 ada_12 が "値で" 渡されているのがわかると思います。であれば、次のようにします。 double mymas[][6]; ArrayCopy(mymas,ada_12);で、ada_12 を mymass で代用すると、関数内のいたるところで、インジケータの計算 結果が変わってしまう =( Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Функции обработки событий www.mql5.com Основы языка / Функции / Функции обработки событий - Документация по MQL5 削除済み 2011.08.27 22:48 #4985 配列mymassのサイズを設定(ArrayResize())して、コピーされた要素数を確認する。 Yedelkin 2011.08.27 22:49 #4986 Expert:見ての通り、ada_12配列は「値で」渡されます。配列ada_12は "参照渡し "です。もうひとつは、const指定子が 指定されていることです。 ArrayCopy() 関数を扱ったわけではありませんが、その記述には1次元配列しか含まれて いません。肝心なことはわかりません。アレイのシリアルナンバーは同じですか？ Denis Lysenko 2011.08.28 00:00 #4987 220Volt:配列mymassのサイズを設定してみて( ArrayResize() )、コピーされた要素数をチェックする。次元が存在せず、次元1においてコピーされた要素の数＝0である場合。 削除済み 2011.08.28 00:46 #4988 ///次元がない場合、および次元が1の場合、コピーされる要素の数は0///である。受信機の大きさをソースと同じにする。ソースサイズ = ArraySize(配列ソース);ArrayResize(配列レシーバ、サイズ); 削除済み 2011.08.28 00:51 #4989 この場合、size =ArrayRange(source, 0)となります。 TheXpert 2011.08.28 12:04 #4990 FileUnlimitedTest (EURUSD,H1) Cannot open '<...>⑭FileUnlimitedWide.ex5' (193)ファイルが利用可能です。現在あるビルドでコンパイルされています。エラー193とは 何ですか？私の失言だと思うのですが、見つからないのです。それともサービスデスクへ？ ERROR_BAD_EXE_FORMAT193 (0xC1)1 は有効な Win32 アプリケーションではありません。-- そうなのか？ 1...492493494495496497498499500501502503504505506...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
オプティマイザーが処理中にフリーズする...エージェントはFINISHEDとなり、好きなだけそこに留まることができます。
削除されたREMOTEエージェントを無効にしてから有効にすることで、手動で処理を復元することしかできません。
そして、次のヒヤリハットまで。
1) クラウドサーバーは使用されましたか、それともローカル＋リモートのみですか？
2）リモートエージェントとの通信が途絶えることはなかったか？
3）遺伝子が効いていたのか、完全にやりすぎだったのか？
1) クラウドサーバーは使用していません。ローカル＋リモートのみ。ローカルだけが動いていれば、ハングアップすることはありません。
2）通信が安定していること。
3）遺伝子が働いていた（バランス＋最大回復因子）
ひとことお願いします。
機能があります。
配列 ada_12 が "値で" 渡されているのがわかると思います。
であれば、次のようにします。
で、ada_12 を mymass で代用すると、関数内のいたるところで、インジケータの計算 結果が変わってしまう =(
見ての通り、ada_12配列は「値で」渡されます。
配列ada_12は "参照渡し "です。もうひとつは、const指定子が 指定されていることです。
ArrayCopy() 関数を扱ったわけではありませんが、その記述には1次元配列しか含まれて いません。肝心なことはわかりません。
アレイのシリアルナンバーは同じですか？
配列mymassのサイズを設定してみて( ArrayResize() )、コピーされた要素数をチェックする。
次元が存在せず、次元1においてコピーされた要素の数＝0である場合。
///次元がない場合、および次元が1の場合、コピーされる要素の数は0///である。
受信機の大きさをソースと同じにする。ソースサイズ = ArraySize(配列ソース);ArrayResize(配列レシーバ、サイズ);
この場合、size =ArrayRange(source, 0)となります。
FileUnlimitedTest (EURUSD,H1) Cannot open '<...>⑭FileUnlimitedWide.ex5' (193)
ファイルが利用可能です。現在あるビルドでコンパイルされています。
エラー193とは 何ですか？私の失言だと思うのですが、見つからないのです。それともサービスデスクへ？ERROR_BAD_EXE_FORMAT193 (0xC1)
1 は有効な Win32 アプリケーションではありません。-- そうなのか？