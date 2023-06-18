エラー、バグ、質問 - ページ 502

Renat:

デモサーバーのMetaQuotes-DemoはGMT+1、サマータイムを有効にしています。

大多数のFXブローカーは、GMT+1（夏時間は異なる）またはサマータイムをオフにしたGMT+2を使用しています。

26日の金曜日はGMT+0で、少なくとも終値は見てください。
 
Arkadiy:
そう、Metaquotes-Demoの金曜日はGMT+0だったんです、それが不思議で仕方ない。
 
Arkadiy:
はい、金曜日はMetaquotes-DemoでGMT+0でした。

金曜日にマイクロソフトのアップデートがあり、ロシアの夏時間が 変更された。このため、コンピュータの時刻が突然変更された。

早速、修正しました。

 
Renat:

金曜日にマイクロソフトのアップデートがあり、ロシアの夏時間が変更された。このため、コンピュータの時刻が突然変更された。

速やかに修正しました。

ありがとうございます。しかし、そのエラー（金曜日のGMT+0だったのは、コンピュータのトラブルによるものです）を除けば、残りの時間は中央ヨーロッパだったのですか、そしてこれからもそうなのでしょうか？ご迷惑をおかけして申し訳ございません。
 
Arkadiy:
ありがとうございます。しかし、このエラー（これはエラーです。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。
はい、夏時間を 含むGMT+1です。
 
TheXpert:
ERROR_BAD_EXE_FORMAT193 (0xC1)

1 は有効な Win32 アプリケーションではありません。-- そうなのか？


はい、リクエストを送信してください。
 
TheXpert:

FileUnlimitedTest (EURUSD,H1) Cannot open '<...>⑭FileUnlimitedWide.ex5' (193)

ファイルが利用可能です。現在あるビルドでコンパイルされています。

エラー193とは 何ですか？私の失言だと思うのですが、見つからないのです。それともサービスデスクへ？

ERROR_BAD_EXE_FORMAT193 (0xC1)

1 は有効な Win32 アプリケーションではありません。-- そうなのか？


もちろん、ソースがあるサービスデスクがベターです。
 
maryan.dirtyn:

何が問題なのか、教えてください。

は書き込みます。

アドバイザーに00分にしか取引 しないように言って いるのに...ずっと取引している。

EAにこのように指示したコードを掲載してください。
 

こんにちは。

よろしくお願いします

簡単なスクリプトがあります

void OnStart()
  {
    int h;
    int    m_integer  = 23;
    string m_string   = "EURUSD";
    double m_double   = 1.2345678;    
    
    h=FileOpen("TEST_CSV_FILE.CSV",FILE_CSV|FILE_WRITE,";");
    FileWrite(h,  
              m_integer, 
              m_string, 
              DoubleToString(NormalizeDouble(m_double,5),5));
    FileWrite(h,  
              m_integer, 
              m_string, 
              DoubleToString(NormalizeDouble(m_double,5),5));
    FileClose(h);
  }

動作後、ファイルが作成されますが、各文字の後に'.'と書かれています。(コード '00')。

こんな感じです。

16進数モードのCSVファイル

それに伴い、ファイルサイズも 2倍になっています。

私は何か間違ったことをしているのでしょうか？

 
snookeredman:

私は何か間違ったことをしているのでしょうか？

いいえ、何も問題ありません。コードページをCP_ACPに 変更することができます。そして、ドットはエディターが無効な文字を置き換えたものです。
