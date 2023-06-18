エラー、バグ、質問 - ページ 502 1...495496497498499500501502503504505506507508509...3185 新しいコメント Arkadiy 2011.08.28 22:52 #5011 Renat: デモサーバーのMetaQuotes-DemoはGMT+1、サマータイムを有効にしています。 大多数のFXブローカーは、GMT+1（夏時間は異なる）またはサマータイムをオフにしたGMT+2を使用しています。 26日の金曜日はGMT+0で、少なくとも終値は見てください。 Arkadiy 2011.08.28 22:54 #5012 Arkadiy: そう、Metaquotes-Demoの金曜日はGMT+0だったんです、それが不思議で仕方ない。 Renat Fatkhullin 2011.08.28 22:57 #5013 Arkadiy: はい、金曜日はMetaquotes-DemoでGMT+0でした。金曜日にマイクロソフトのアップデートがあり、ロシアの夏時間が 変更された。このため、コンピュータの時刻が突然変更された。早速、修正しました。 Arkadiy 2011.08.28 23:08 #5014 Renat: 金曜日にマイクロソフトのアップデートがあり、ロシアの夏時間が変更された。このため、コンピュータの時刻が突然変更された。 速やかに修正しました。 ありがとうございます。しかし、そのエラー（金曜日のGMT+0だったのは、コンピュータのトラブルによるものです）を除けば、残りの時間は中央ヨーロッパだったのですか、そしてこれからもそうなのでしょうか？ご迷惑をおかけして申し訳ございません。 Renat Fatkhullin 2011.08.28 23:33 #5015 Arkadiy: ありがとうございます。しかし、このエラー（これはエラーです。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。 はい、夏時間を 含むGMT+1です。 Ilyas 2011.08.29 11:06 #5016 TheXpert: ERROR_BAD_EXE_FORMAT193 (0xC1)1 は有効な Win32 アプリケーションではありません。-- そうなのか？ はい、リクエストを送信してください。 Test Account 2011.08.29 11:07 #5017 TheXpert:FileUnlimitedTest (EURUSD,H1) Cannot open '<...>⑭FileUnlimitedWide.ex5' (193)ファイルが利用可能です。現在あるビルドでコンパイルされています。エラー193とは 何ですか？私の失言だと思うのですが、見つからないのです。それともサービスデスクへ？ ERROR_BAD_EXE_FORMAT193 (0xC1)1 は有効な Win32 アプリケーションではありません。-- そうなのか？ もちろん、ソースがあるサービスデスクがベターです。 Mykola Demko 2011.08.29 13:16 #5018 maryan.dirtyn:何が問題なのか、教えてください。は書き込みます。 アドバイザーに00分にしか取引 しないように言って いるのに...ずっと取引している。 EAにこのように指示したコードを掲載してください。 snookeredman 2011.08.29 20:54 #5019 こんにちは。よろしくお願いします簡単なスクリプトがありますvoid OnStart() { int h; int m_integer = 23; string m_string = "EURUSD"; double m_double = 1.2345678; h=FileOpen("TEST_CSV_FILE.CSV",FILE_CSV|FILE_WRITE,";"); FileWrite(h, m_integer, m_string, DoubleToString(NormalizeDouble(m_double,5),5)); FileWrite(h, m_integer, m_string, DoubleToString(NormalizeDouble(m_double,5),5)); FileClose(h); }動作後、ファイルが作成されますが、各文字の後に'.'と書かれています。(コード '00')。こんな感じです。それに伴い、ファイルサイズも 2倍になっています。私は何か間違ったことをしているのでしょうか？ TheXpert 2011.08.29 21:28 #5020 snookeredman:私は何か間違ったことをしているのでしょうか？ いいえ、何も問題ありません。コードページをCP_ACPに 変更することができます。そして、ドットはエディターが無効な文字を置き換えたものです。 1...495496497498499500501502503504505506507508509...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
デモサーバーのMetaQuotes-DemoはGMT+1、サマータイムを有効にしています。
大多数のFXブローカーは、GMT+1（夏時間は異なる）またはサマータイムをオフにしたGMT+2を使用しています。26日の金曜日はGMT+0で、少なくとも終値は見てください。
はい、金曜日はMetaquotes-DemoでGMT+0でした。
金曜日にマイクロソフトのアップデートがあり、ロシアの夏時間が 変更された。このため、コンピュータの時刻が突然変更された。
早速、修正しました。
ありがとうございます。しかし、このエラー（これはエラーです。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。
FileUnlimitedTest (EURUSD,H1) Cannot open '<...>⑭FileUnlimitedWide.ex5' (193)
ファイルが利用可能です。現在あるビルドでコンパイルされています。
何が問題なのか、教えてください。
は書き込みます。
アドバイザーに00分にしか取引 しないように言って いるのに...ずっと取引している。
こんにちは。
よろしくお願いします
簡単なスクリプトがあります
動作後、ファイルが作成されますが、各文字の後に'.'と書かれています。(コード '00')。
こんな感じです。
それに伴い、ファイルサイズも 2倍になっています。
私は何か間違ったことをしているのでしょうか？
