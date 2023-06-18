エラー、バグ、質問 - ページ 488

新しいコメント
 

Bild 489.32x.テスターの悪いところに気がつきました。の場合、最後の1時間はテスト範囲から外れる。
が、現在の日付で範囲を閉じている場合。小さな時間軸で動くシステムには、この1時間が重要かもしれません。
テスト開始の現在時刻に範囲境界を設定できると良いですね。
これにより、取引システムを最適化する際のパラメータの関連性が高まり、結果的にパフォーマンスを向上させることができると考えています。

テスト範囲

 
グラフの縮尺が正しくない


分タイムフレームで大量の取引（ほぼ全てのバー）でテスターを実行するとバグになるようです。実際には、最後に鋭い切れ目がなく斜めに直線になるはずです。

Expert Advisorに、なぜヒストリカルデータの最後に突然負けるのか聞いてみたところ、均等に負けることがわかりました :) ただ、このチャートは日付軸に沿って最後に圧縮されており、つまり、チャートの最後の1cmには10日以上あり、残りの部分には3日しかないのです。

正確にはわかりません（EAで何か失敗したのかもしれません）ので、ご確認ください。

 
Lyuk:
テスターを分単位のタイムフレームと大量の取引で 実行した場合のバグのようなもの
間違いなくバグです。SDにも要望を残しています。
 

Lyuk:

1) ......ただ、このグラフは最後の方、つまりグラフの最後の1cmのところで日付軸が圧縮されている-10日以上、それに対して他の部分は3日しかないのです。

2) 正確にはわかりません（Expert Advisorで何か失敗したのかもしれません）ので、ご確認ください。

1.チャートの末尾は大量の取引で 圧縮されている。

2.していない、まさにその通りです。このバグはもう長いことビルドからビルドへと循環しています。 いつか修正されることを望みます。

Документация по MQL5: Торговые функции / HistoryDealsTotal
Документация по MQL5: Торговые функции / HistoryDealsTotal
  • www.mql5.com
Торговые функции / HistoryDealsTotal - Документация по MQL5
 
crOss:

Bild 489.32x.テスターの悪いところに気がつきました。最後の1時間は、テスト範囲から脱落している


時間足バーの始値で エキスパートが動作していることがわかります。最後のオープンプライスは23-00だった。
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы - Документация по MQL5
 

こんにちは。私のテスターでは、あるエキスパートはOHLCよりもティックでうまく機能します。 もう一方はショートトレードでも平均30pips以上の奇跡を見せます。 テスト中の取引数、グラフィックレイアウトは同じです。 計算は違うかもしれませんが、結果はきっと正反対です :-)。リアルタイムでは初期はほぼ同じで、良いトレードもあれば悪いトレードもある・・・でもそれ以降は全く違う・・・たまに失敗しすぎです。 トレードの表示回数はわかっていますが、トレードの期間を決めているのでこのバグが表に出ることはないです。

H1

M5

Документация по MQL5: Торговые функции / HistoryDealsTotal
Документация по MQL5: Торговые функции / HistoryDealsTotal
  • www.mql5.com
Торговые функции / HistoryDealsTotal - Документация по MQL5
 

Experts "ログは、10個目の印刷をスキップする。つまり、上記のスクリプトは、9で終わる数字を印刷しない。ログではすべて正常です。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                         Test.mq5 |
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   for(int i=0;i<100;i++) Print("i=",i);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
Karlson:

こんにちは。私のテスターでは、あるエキスパートはOHLCよりもティックでうまく機能します。 もう一方はショートトレードでも平均30pips以上の奇跡を見せます。 テスト中の取引数、グラフィックレイアウトは同じです。 計算は違うかもしれませんが、結果はきっと正反対です :-)。リアルタイムでは初期はほぼ同じで、良いトレードもあれば悪いトレードもある・・・でもそれ以降は全く違う・・・たまに失敗しすぎです。 トレードの表示回数はわかっていますが、トレードの期間を決めているのでこのバグが表に出ることはないです。

結果はExpert Advisorとその価格フローに対する感度に完全に依存します。ティックテストで検査すると、最も正確な結果が得られます。
 
Swan:

Experts "ログは、10個目の印刷をスキップする。つまり、上記のスクリプトは、9で終わる数字を印刷しない。ログではすべて正常です。

ログを画面に出力する際、出力周波数をカットして動作させることで、大容量のプリンターでも速度が遅くならないように配慮しました。すべてそのままディスクに書き込まれます。
 
Renat:
画面へのログ出力は、バルクプリンターで速度が低下しないように、出力頻度をカットして動作します。すべてが変更されずにディスクに書き込まれます。

カットオフの達成可能な効果は疑問で、プリント枚数は10％減少し、完全な情報を得るにはログを見る必要があります...。

とか、テスターじゃないから急がないとか)

画面に表示するよりも、ファイルへの書き込みの 方が速いのでしょうか？

Документация по MQL5: Файловые операции / FileWrite
Документация по MQL5: Файловые операции / FileWrite
  • www.mql5.com
Файловые операции / FileWrite - Документация по MQL5
1...481482483484485486487488489490491492493494495...3185
新しいコメント