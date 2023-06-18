エラー、バグ、質問 - ページ 488 1...481482483484485486487488489490491492493494495...3185 新しいコメント Ilya Belyaev 2011.08.17 20:35 #4871 Bild 489.32x.テスターの悪いところに気がつきました。の場合、最後の1時間はテスト範囲から外れる。 が、現在の日付で範囲を閉じている場合。小さな時間軸で動くシステムには、この1時間が重要かもしれません。 テスト開始の現在時刻に範囲境界を設定できると良いですね。 これにより、取引システムを最適化する際のパラメータの関連性が高まり、結果的にパフォーマンスを向上させることができると考えています。 Lyuk 2011.08.17 22:19 #4872 分タイムフレームで大量の取引（ほぼ全てのバー）でテスターを実行するとバグになるようです。実際には、最後に鋭い切れ目がなく斜めに直線になるはずです。Expert Advisorに、なぜヒストリカルデータの最後に突然負けるのか聞いてみたところ、均等に負けることがわかりました :) ただ、このチャートは日付軸に沿って最後に圧縮されており、つまり、チャートの最後の1cmには10日以上あり、残りの部分には3日しかないのです。正確にはわかりません（EAで何か失敗したのかもしれません）ので、ご確認ください。 Igor Volodin 2011.08.18 01:38 #4873 Lyuk: テスターを分単位のタイムフレームと大量の取引で 実行した場合のバグのようなもの 間違いなくバグです。SDにも要望を残しています。 Vladimir Gomonov 2011.08.18 01:42 #4874 Lyuk:1) ......ただ、このグラフは最後の方、つまりグラフの最後の1cmのところで日付軸が圧縮されている-10日以上、それに対して他の部分は3日しかないのです。2) 正確にはわかりません（Expert Advisorで何か失敗したのかもしれません）ので、ご確認ください。1.チャートの末尾は大量の取引で 圧縮されている。2.していない、まさにその通りです。このバグはもう長いことビルドからビルドへと循環しています。 いつか修正されることを望みます。 Документация по MQL5: Торговые функции / HistoryDealsTotal www.mql5.com Торговые функции / HistoryDealsTotal - Документация по MQL5 Igor Volodin 2011.08.18 01:42 #4875 crOss:Bild 489.32x.テスターの悪いところに気がつきました。最後の1時間は、テスト範囲から脱落している 時間足バーの始値で エキスパートが動作していることがわかります。最後のオープンプライスは23-00だった。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы - Документация по MQL5 Olegs Kucerenko 2011.08.18 03:57 #4876 こんにちは。私のテスターでは、あるエキスパートはOHLCよりもティックでうまく機能します。 もう一方はショートトレードでも平均30pips以上の奇跡を見せます。 テスト中の取引数、グラフィックレイアウトは同じです。 計算は違うかもしれませんが、結果はきっと正反対です :-)。リアルタイムでは初期はほぼ同じで、良いトレードもあれば悪いトレードもある・・・でもそれ以降は全く違う・・・たまに失敗しすぎです。 トレードの表示回数はわかっていますが、トレードの期間を決めているのでこのバグが表に出ることはないです。 Документация по MQL5: Торговые функции / HistoryDealsTotal www.mql5.com Торговые функции / HistoryDealsTotal - Документация по MQL5 Aleksey Lebedev 2011.08.18 05:59 #4877 Experts "ログは、10個目の印刷をスキップする。つまり、上記のスクリプトは、9で終わる数字を印刷しない。ログではすべて正常です。//+------------------------------------------------------------------+ //| Test.mq5 | //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { for(int i=0;i<100;i++) Print("i=",i); } //+------------------------------------------------------------------+ Renat Fatkhullin 2011.08.18 06:17 #4878 Karlson:こんにちは。私のテスターでは、あるエキスパートはOHLCよりもティックでうまく機能します。 もう一方はショートトレードでも平均30pips以上の奇跡を見せます。 テスト中の取引数、グラフィックレイアウトは同じです。 計算は違うかもしれませんが、結果はきっと正反対です :-)。リアルタイムでは初期はほぼ同じで、良いトレードもあれば悪いトレードもある・・・でもそれ以降は全く違う・・・たまに失敗しすぎです。 トレードの表示回数はわかっていますが、トレードの期間を決めているのでこのバグが表に出ることはないです。 結果はExpert Advisorとその価格フローに対する感度に完全に依存します。ティックテストで検査すると、最も正確な結果が得られます。 Renat Fatkhullin 2011.08.18 06:19 #4879 Swan:Experts "ログは、10個目の印刷をスキップする。つまり、上記のスクリプトは、9で終わる数字を印刷しない。ログではすべて正常です。 ログを画面に出力する際、出力周波数をカットして動作させることで、大容量のプリンターでも速度が遅くならないように配慮しました。すべてそのままディスクに書き込まれます。 Aleksey Lebedev 2011.08.18 06:45 #4880 Renat: 画面へのログ出力は、バルクプリンターで速度が低下しないように、出力頻度をカットして動作します。すべてが変更されずにディスクに書き込まれます。カットオフの達成可能な効果は疑問で、プリント枚数は10％減少し、完全な情報を得るにはログを見る必要があります...。 とか、テスターじゃないから急がないとか)画面に表示するよりも、ファイルへの書き込みの 方が速いのでしょうか？ Документация по MQL5: Файловые операции / FileWrite www.mql5.com Файловые операции / FileWrite - Документация по MQL5 1...481482483484485486487488489490491492493494495...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Bild 489.32x.テスターの悪いところに気がつきました。の場合、最後の1時間はテスト範囲から外れる。
が、現在の日付で範囲を閉じている場合。小さな時間軸で動くシステムには、この1時間が重要かもしれません。
テスト開始の現在時刻に範囲境界を設定できると良いですね。
これにより、取引システムを最適化する際のパラメータの関連性が高まり、結果的にパフォーマンスを向上させることができると考えています。
分タイムフレームで大量の取引（ほぼ全てのバー）でテスターを実行するとバグになるようです。実際には、最後に鋭い切れ目がなく斜めに直線になるはずです。
Expert Advisorに、なぜヒストリカルデータの最後に突然負けるのか聞いてみたところ、均等に負けることがわかりました :) ただ、このチャートは日付軸に沿って最後に圧縮されており、つまり、チャートの最後の1cmには10日以上あり、残りの部分には3日しかないのです。
正確にはわかりません（EAで何か失敗したのかもしれません）ので、ご確認ください。
テスターを分単位のタイムフレームと大量の取引で 実行した場合のバグのようなもの
Lyuk:
1) ......ただ、このグラフは最後の方、つまりグラフの最後の1cmのところで日付軸が圧縮されている-10日以上、それに対して他の部分は3日しかないのです。
2) 正確にはわかりません（Expert Advisorで何か失敗したのかもしれません）ので、ご確認ください。
1.チャートの末尾は大量の取引で 圧縮されている。
2.していない、まさにその通りです。このバグはもう長いことビルドからビルドへと循環しています。 いつか修正されることを望みます。
Bild 489.32x.テスターの悪いところに気がつきました。最後の1時間は、テスト範囲から脱落している
こんにちは。私のテスターでは、あるエキスパートはOHLCよりもティックでうまく機能します。 もう一方はショートトレードでも平均30pips以上の奇跡を見せます。 テスト中の取引数、グラフィックレイアウトは同じです。 計算は違うかもしれませんが、結果はきっと正反対です :-)。リアルタイムでは初期はほぼ同じで、良いトレードもあれば悪いトレードもある・・・でもそれ以降は全く違う・・・たまに失敗しすぎです。 トレードの表示回数はわかっていますが、トレードの期間を決めているのでこのバグが表に出ることはないです。
Experts "ログは、10個目の印刷をスキップする。つまり、上記のスクリプトは、9で終わる数字を印刷しない。ログではすべて正常です。
こんにちは。私のテスターでは、あるエキスパートはOHLCよりもティックでうまく機能します。 もう一方はショートトレードでも平均30pips以上の奇跡を見せます。 テスト中の取引数、グラフィックレイアウトは同じです。 計算は違うかもしれませんが、結果はきっと正反対です :-)。リアルタイムでは初期はほぼ同じで、良いトレードもあれば悪いトレードもある・・・でもそれ以降は全く違う・・・たまに失敗しすぎです。 トレードの表示回数はわかっていますが、トレードの期間を決めているのでこのバグが表に出ることはないです。
Experts "ログは、10個目の印刷をスキップする。つまり、上記のスクリプトは、9で終わる数字を印刷しない。ログではすべて正常です。
画面へのログ出力は、バルクプリンターで速度が低下しないように、出力頻度をカットして動作します。すべてが変更されずにディスクに書き込まれます。
カットオフの達成可能な効果は疑問で、プリント枚数は10％減少し、完全な情報を得るにはログを見る必要があります...。
とか、テスターじゃないから急がないとか)
画面に表示するよりも、ファイルへの書き込みの 方が速いのでしょうか？