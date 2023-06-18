エラー、バグ、質問 - ページ 244 1...237238239240241242243244245246247248249250251...3185 新しいコメント Yedelkin 2010.12.23 14:11 #2431 AlexSTAL: 願わくば、開発者がまだ私たちの声を聞いて、この浮遊バグを捕まえる手助けをしてくれることを......。 私も全く同じです（パソコンをスリープさせることがあることを考えると）。サーバーのMQです。マウスでグラフを動かすと治る。サービスデスクに関しては、私のリクエストに応えてくれます。昨日、「端末がどのアクセスポイントで動作していたのか、はっきりさせてください」という質問を受けました。ログにそのような情報が見つからなかったので、はっきりしませんでした。ですから、もし現在のセッションが中断されず、問題がある場合は、サービスデスクに書き込み、「アクセスポイント」について尋ねてください。 Igor Chepiga 2010.12.24 12:35 #2432 SoundChip:ここ数日、テスターウィンドウを開くと端末がシャット ダウンしてしまう。何が問題なのだろう・・・？ ここで、入力で 定義する変数の数に80個 という制限が あることが判明した。すると、テスターが不具合を起こし、端末をシャットダウンしてしまう。 Yedelkin 2010.12.24 12:39 #2433 SoundChip: Вот, разобрался, оказывается есть ограничение на количество переменных, определяемых через input - 80. Далее тестер начинает глючить и отключать терминал. 以下、開発者の回答です。https://www.mql5.com/ru/forum/2838 В чём дело? При открытии вкладки тестера стратегий вылетает торговый терминал. С чем это может быть связанно? www.mql5.com При открытии вкладки тестера стратегий вылетает торговый терминал. Igor Chepiga 2010.12.24 12:50 #2434 Yedelkin: 以下は、開発者からの回答です。https://www.mql5.com/ru/forum/2838 やばい、1週間前にメールで問い合わせたけど、まともな回答が返ってこない。 自分で考えたらエラーが出たと発表された。パイプなんです。 gisip 2010.12.24 13:13 #2435 こんにちは。遺伝的アルゴリズム」を使ったテストでは、入力変数の組み合わせによってはスキップされ、テストされないことがあるのですが、教えてください。質問：これは意図的にやっているのでしょうか？ Генетические алгоритмы - это просто! 2010.05.25Andrey Dikwww.mql5.com В статье автор расскажет об эволюционных вычислениях с использованием генетического алгоритма собственной реализации. Будет показано на примерах функционирование алгоритма, даны практические рекомендации по его использованию. Rashid Umarov 2010.12.24 13:20 #2436 gisip:こんにちは。遺伝的アルゴリズム」を使ったテストでは、入力変数の組み合わせによってはスキップされ、テストされないことがあるのですが、教えてください。質問：これは意図的にやっているのでしょうか？ Optimization Modes とGenetic Algorithms - Mathematical Apparatus の記事をご覧ください。なお、こちらの記事「Genetic Algorithms - It's Simple! Yedelkin 2010.12.24 13:20 #2437 SoundChip: やばい、1週間前にサービス部門に手紙を出したけど、まともな答えが返ってこない。自分で考えたらエラーが出たと発表された。パイプ お客様のご要望が見つかりませんでした。 Igor Chepiga 2010.12.24 13:21 #2438 SoundChip: やばい、1週間前にサービス部門に手紙を出したけど、まともな答えが返ってこない。 自分で考えたらエラーが出たと発表された。パイプ すみません、サーヴィスエクにではなく、フォーラムに書き込んでしまったことが判明しました:) vda 2010.12.24 15:17 #2439 助けてインジケータは正常に動作し、すべて表示、計算されますが新しいティックが来ると、ゼロになり、線が新たに作られます。 といった感じで、これ で、すべてが元に戻る。 そして、新しいダニの到来で再び。もしかしたら、誰かが... vda 2010.12.24 15:31 #2440 この機能でゼロになるようです（ティック到着時） b1=ExtStdDev1Buffer[i+ExtStdDevShift]; b2=ExtStdDev2Buffer[i+ExtStdDevShift];}ObjectSetString(0,Label+"11",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(b1,5)); ObjectSetString(0,Label+"10",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(b2,5)); double d1=A1/1000.0*b1; double d2=A2/1000.0*b2; ObjectSetString(0,Label+"15",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(d1,5)); ObjectSetString(0,Label+"14",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(d2,5)); 1...237238239240241242243244245246247248249250251...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
願わくば、開発者がまだ私たちの声を聞いて、この浮遊バグを捕まえる手助けをしてくれることを......。
ここ数日、テスターウィンドウを開くと端末がシャット ダウンしてしまう。何が問題なのだろう・・・？
SoundChip:
Вот, разобрался, оказывается есть ограничение на количество переменных, определяемых через input - 80. Далее тестер начинает глючить и отключать терминал.
以下は、開発者からの回答です。https://www.mql5.com/ru/forum/2838
こんにちは。
遺伝的アルゴリズム」を使ったテストでは、入力変数の組み合わせによってはスキップされ、テストされないことがあるのですが、教えてください。
質問：これは意図的にやっているのでしょうか？
こんにちは。
遺伝的アルゴリズム」を使ったテストでは、入力変数の組み合わせによってはスキップされ、テストされないことがあるのですが、教えてください。
質問：これは意図的にやっているのでしょうか？
Optimization Modes とGenetic Algorithms - Mathematical Apparatus の記事をご覧ください。
なお、こちらの記事「Genetic Algorithms - It's Simple!
やばい、1週間前にサービス部門に手紙を出したけど、まともな答えが返ってこない。自分で考えたらエラーが出たと発表された。パイプ
やばい、1週間前にサービス部門に手紙を出したけど、まともな答えが返ってこない。 自分で考えたらエラーが出たと発表された。パイプ
助けてインジケータは正常に動作し、すべて表示、計算されますが
新しいティックが来ると、ゼロになり、線が新たに作られます。
といった感じで、これ
で、すべてが元に戻る。
そして、新しいダニの到来で再び。もしかしたら、誰かが...
この機能でゼロになるようです（ティック到着時）
b1=ExtStdDev1Buffer[i+ExtStdDevShift];
b2=ExtStdDev2Buffer[i+ExtStdDevShift];
}
ObjectSetString(0,Label+"11",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(b1,5));
ObjectSetString(0,Label+"10",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(b2,5));
double d1=A1/1000.0*b1;
double d2=A2/1000.0*b2;
ObjectSetString(0,Label+"15",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(d1,5));
ObjectSetString(0,Label+"14",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(d2,5));