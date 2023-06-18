エラー、バグ、質問 - ページ 244

AlexSTAL:

願わくば、開発者がまだ私たちの声を聞いて、この浮遊バグを捕まえる手助けをしてくれることを......。

私も全く同じです（パソコンをスリープさせることがあることを考えると）。サーバーのMQです。マウスでグラフを動かすと治る。サービスデスクに関しては、私のリクエストに応えてくれます。昨日、「端末がどのアクセスポイントで動作していたのか、はっきりさせてください」という質問を受けました。ログにそのような情報が見つからなかったので、はっきりしませんでした。ですから、もし現在のセッションが中断されず、問題がある場合は、サービスデスクに書き込み、「アクセスポイント」について尋ねてください。
 
SoundChip:

ここ数日、テスターウィンドウを開くと端末がシャット ダウンしてしまう。何が問題なのだろう・・・？

ここで、入力で 定義する変数の数に80個 という制限が あることが判明した。すると、テスターが不具合を起こし、端末をシャットダウンしてしまう。
 

SoundChip:
Вот, разобрался, оказывается есть ограничение на количество переменных, определяемых через input - 80. Далее тестер начинает глючить и отключать терминал. 

以下、開発者の回答です。https://www.mql5.com/ru/forum/2838
Yedelkin:
以下は、開発者からの回答です。https://www.mql5.com/ru/forum/2838
やばい、1週間前にメールで問い合わせたけど、まともな回答が返ってこない。 自分で考えたらエラーが出たと発表された。パイプなんです。
 

こんにちは。

遺伝的アルゴリズム」を使ったテストでは、入力変数の組み合わせによってはスキップされ、テストされないことがあるのですが、教えてください。

質問：これは意図的にやっているのでしょうか？

gisip:

こんにちは。

遺伝的アルゴリズム」を使ったテストでは、入力変数の組み合わせによってはスキップされ、テストされないことがあるのですが、教えてください。

質問：これは意図的にやっているのでしょうか？


Optimization Modes とGenetic Algorithms - Mathematical Apparatus の記事をご覧ください。

なお、こちらの記事「Genetic Algorithms - It's Simple!

 
SoundChip:
やばい、1週間前にサービス部門に手紙を出したけど、まともな答えが返ってこない。自分で考えたらエラーが出たと発表された。パイプ
お客様のご要望が見つかりませんでした。
 
SoundChip:
やばい、1週間前にサービス部門に手紙を出したけど、まともな答えが返ってこない。 自分で考えたらエラーが出たと発表された。パイプ
すみません、サーヴィスエクにではなく、フォーラムに書き込んでしまったことが判明しました:)
 

助けてインジケータは正常に動作し、すべて表示、計算されますが

新しいティックが来ると、ゼロになり、線が新たに作られます。


といった感じで、これ



で、すべてが元に戻る。



そして、新しいダニの到来で再び。もしかしたら、誰かが...

 

この機能でゼロになるようです（ティック到着時）


b1=ExtStdDev1Buffer[i+ExtStdDevShift];
b2=ExtStdDev2Buffer[i+ExtStdDevShift];
}
ObjectSetString(0,Label+"11",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(b1,5));
ObjectSetString(0,Label+"10",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(b2,5));

double d1=A1/1000.0*b1;
double d2=A2/1000.0*b2;

ObjectSetString(0,Label+"15",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(d1,5));
ObjectSetString(0,Label+"14",OBJPROP_TEXT,DoubleToString(d2,5));
