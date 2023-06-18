エラー、バグ、質問 - ページ 501 1...494495496497498499500501502503504505506507508...3185 新しいコメント Anatoli Kazharski 2011.08.28 21:59 #5001 220Volt:小さいタイムフレーム（1日未満）の商品の履歴がチャートに表示されないのはなぜですか（2009年ごろから）？これはミスなのか、それとも意図的な判断なのか？ 設定にアンリミテッドは入って いますか？ 削除済み 2011.08.28 22:02 #5002 この設定はどこにあるのでしょうか？ Anatoli Kazharski 2011.08.28 22:07 #5003 220Volt:この設定はどこにあるのでしょうか？ サービス => 設定 => チャート => 無制限 削除済み 2011.08.28 22:09 #5004 そんなことより、ポイントは、2009年以降に日棒を下回ろうとすると、日棒が次の時間まで行ってしまうこと、2009年以前は日棒があることです Renat Fatkhullin 2011.08.28 22:32 #5005 220Volt:小さいタイムフレーム（1日未満）の商品の履歴がチャートに表示されないのはなぜですか（2009年ごろから）？エラーなのか、意図的なものなのか。すべてのブローカーがディープヒストリーをアップロードしているわけではありません。サーバー欄にMetaQuotesと入力し、Enterキーを押して、デモサーバーに接続します。そして、表示されたMetaQuotes-Demoサーバーでデモ口座を開設してください。 Arkadiy 2011.08.28 22:39 #5006 こんにちは、ジェントルマン。旧友との間の議論を解決するのに役立つ - どの時間が開発者から、MT5端末で使用されている、すでにそこにあるとブローカーからのようで、我々はmetaquotesについて議論されています。そうでなければ、どちらかが日曜日を生き延びることができない。ありがとうございます。金曜日 - マーケット概況の時刻がグリニッジで、ローソク足もグリニッジを基準にしていた、確かにそれは覚えています、自分も見ていました。 削除済み 2011.08.28 22:40 #5007 全編が分単位なので、ハーフタイムが違うとチャートが一致しないことがあるのでは？ Renat Fatkhullin 2011.08.28 22:44 #5008 220Volt:全編が分単位なので、ハーフタイムが違うとチャートが一致しないことがあるのでは？ 履歴はすべて分単位で、他の時間軸はそこからだけ構築されます。 削除済み 2011.08.28 22:45 #5009 ありがとうございました。 Renat Fatkhullin 2011.08.28 22:45 #5010 Arkadiy:こんにちは、ジェントルマン。旧友との間の議論を解決するのに役立つ - どの時間が開発者から、MT5端末で使用されている、すでにそこにあるとブローカーからのようで、我々はmetaquotesについて議論されています。そうでなければ、どちらかが日曜日を生き延びることができない。ありがとうございます。金曜日は......マーケットレビューの時間はグリニッジで、キャンドルもグリニッジで作られていましたね、確かにそれは覚えています、自分も見てました。MetaQuotes-DemoのデモサーバーはGMT+1、サマータイム 付きです。大多数のFXブローカーは、GMT+1（夏時間は異なる）またはサマータイムをオフにしたGMT+2を使用しています。 1...494495496497498499500501502503504505506507508...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
小さいタイムフレーム（1日未満）の商品の履歴がチャートに表示されないのはなぜですか（2009年ごろから）？これはミスなのか、それとも意図的な判断なのか？
この設定はどこにあるのでしょうか？
この設定はどこにあるのでしょうか？
そんなことより、ポイントは、2009年以降に日棒を下回ろうとすると、日棒が次の時間まで行ってしまうこと、2009年以前は日棒があることです
小さいタイムフレーム（1日未満）の商品の履歴がチャートに表示されないのはなぜですか（2009年ごろから）？エラーなのか、意図的なものなのか。
すべてのブローカーがディープヒストリーをアップロードしているわけではありません。
サーバー欄にMetaQuotesと入力し、Enterキーを押して、デモサーバーに接続します。
そして、表示されたMetaQuotes-Demoサーバーでデモ口座を開設してください。
こんにちは、ジェントルマン。旧友との間の議論を解決するのに役立つ - どの時間が開発者から、MT5端末で使用されている、すでにそこにあるとブローカーからのようで、我々はmetaquotesについて議論されています。そうでなければ、どちらかが日曜日を生き延びることができない。ありがとうございます。金曜日 - マーケット概況の時刻がグリニッジで、ローソク足もグリニッジを基準にしていた、確かにそれは覚えています、自分も見ていました。
全編が分単位なので、ハーフタイムが違うとチャートが一致しないことがあるのでは？
全編が分単位なので、ハーフタイムが違うとチャートが一致しないことがあるのでは？
ありがとうございました。
こんにちは、ジェントルマン。旧友との間の議論を解決するのに役立つ - どの時間が開発者から、MT5端末で使用されている、すでにそこにあるとブローカーからのようで、我々はmetaquotesについて議論されています。そうでなければ、どちらかが日曜日を生き延びることができない。ありがとうございます。金曜日は......マーケットレビューの時間はグリニッジで、キャンドルもグリニッジで作られていましたね、確かにそれは覚えています、自分も見てました。
MetaQuotes-DemoのデモサーバーはGMT+1、サマータイム 付きです。
大多数のFXブローカーは、GMT+1（夏時間は異なる）またはサマータイムをオフにしたGMT+2を使用しています。