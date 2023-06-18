エラー、バグ、質問 - ページ 501

220Volt:

小さいタイムフレーム（1日未満）の商品の履歴がチャートに表示されないのはなぜですか（2009年ごろから）？これはミスなのか、それとも意図的な判断なのか？

設定にアンリミテッドは入って いますか？
この設定はどこにあるのでしょうか？

 
この設定はどこにあるのでしょうか？

サービス => 設定 => チャート => 無制限
そんなことより、ポイントは、2009年以降に日棒を下回ろうとすると、日棒が次の時間まで行ってしまうこと、2009年以前は日棒があることです

 
小さいタイムフレーム（1日未満）の商品の履歴がチャートに表示されないのはなぜですか（2009年ごろから）？エラーなのか、意図的なものなのか。

すべてのブローカーがディープヒストリーをアップロードしているわけではありません。

サーバー欄にMetaQuotesと入力し、Enterキーを押して、デモサーバーに接続します。

そして、表示されたMetaQuotes-Demoサーバーでデモ口座を開設してください。

 

こんにちは、ジェントルマン。旧友との間の議論を解決するのに役立つ - どの時間が開発者から、MT5端末で使用されている、すでにそこにあるとブローカーからのようで、我々はmetaquotesについて議論されています。そうでなければ、どちらかが日曜日を生き延びることができない。ありがとうございます。金曜日 - マーケット概況の時刻がグリニッジで、ローソク足もグリニッジを基準にしていた、確かにそれは覚えています、自分も見ていました。

全編が分単位なので、ハーフタイムが違うとチャートが一致しないことがあるのでは？

 
全編が分単位なので、ハーフタイムが違うとチャートが一致しないことがあるのでは？

履歴はすべて分単位で、他の時間軸はそこからだけ構築されます。
ありがとうございました。

 
こんにちは、ジェントルマン。旧友との間の議論を解決するのに役立つ - どの時間が開発者から、MT5端末で使用されている、すでにそこにあるとブローカーからのようで、我々はmetaquotesについて議論されています。そうでなければ、どちらかが日曜日を生き延びることができない。ありがとうございます。金曜日は......マーケットレビューの時間はグリニッジで、キャンドルもグリニッジで作られていましたね、確かにそれは覚えています、自分も見てました。

MetaQuotes-DemoのデモサーバーはGMT+1、サマータイム 付きです。

大多数のFXブローカーは、GMT+1（夏時間は異なる）またはサマータイムをオフにしたGMT+2を使用しています。

