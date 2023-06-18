エラー、バグ、質問 - ページ 209

新しいコメント
 
EAをダウンロードする方法を教えてください
削除済み  
KSE:

Expert Advisorのダウンロード方法を教えてください。

Expert Advisorsは、Editor (Tools -> Code Base)、またはこのポータルのCode Base セクションからダウンロードすることができます。

その後、Expert Advisorsは、㊙MQL5㊙Experts ディレクトリに配置されます。

Indicators live here \MQL5Indicators

ライブラリについてはこちらでご確認ください。

Scripts here \MQL5Scripts

追記

Expert Advisor（に限らず）をIndicatorからダウンロードした場合、Expert Advisor単体で必要なフォルダに配置する必要があります。

 

開発者の皆さん

テスターとオプティマイザーの最適化に取り組む。動作が遅くなりすぎて、仕事にならない!!!!

MT5の改善や新機能にすごく期待していたのですが、（多くはないにしろ）使えるようで使えないのが現実です。

しかも、グリッチにグリッチして、恐ろしく遅くなる...。このプラットフォームには本当にがっかりしていますし、私だけではないと思います。

Build 360: 最適化後、単一テストの実行メニューが無効になりました（写真参照）。 実行パラメータを手入力する必要がなくなりました )))

単一テストの実行]メニュー項目がアクティブになっていない...

 
Voodoo_King:

開発者の皆さん

テスター／オプティマイザーを改良する。動作が遅くなりすぎて、仕事にならない!!!!

MT5の改善や新機能にすごく期待していたのですが、機能は（少ないながらも）あるようで、使えないというのが現実です。

速度を評価するために、テストの詳細を教えてください。

ログには、計算されたティック数の指標となる、計算の実行量に必ず注目してください。通常、数千万匹のダニがいる。

どのようなコードであっても、「この行は10-20-50-100万回呼び出される」ということを考えながら書き、それに応じてコードを最適化する必要があります。

奇跡は起きない-膨大なデータには、適切なリソースが必要です。MetaTrader 5では、ローカルおよびリモートのテストエージェントを通じて、Strategy Testerの 水平方向のスケーリング能力を可能にしました。

ビルドを重ねるごとにテスターのスピードは上がり、私たちは常にパフォーマンスの向上に努めています。

しかも、グリッチにグリッチして、恐ろしく遅くなる...。このプラットフォームには本当にがっかりしていますし、私だけではないと思います。

Build 360: 最適化完了後、Run Single Test メニューが非アクティブになりました（図参照）。 実行パラメータを手入力する必要がないですね )))

おそらく、最適化がまだ完了していないため、単一テストを実行するコマンドがブロックされたままになっているのでしょう。もう一度ご確認ください。

自分で確認したところ、テストが完了すると同時に、1つのテストコマンドがブロック解除されます。

 
Ashes:

ビルド360テスターで何度か「テスターエージェントに失敗しました」というメッセージが表示されました。

誤ってローカルエージェントを3000から通常のポートにサービスとしてインストールしていませんか？ ローカルエージェントをローカルコンピュータに手動でインストールする必要はありません。

エージェント一覧のスクリーンショットを提供してください。

 
Ashes:

それは、「持っているだけ」でいいんです!次にテスターを使う頃には、ストーリーに手が入っていたかもしれません（特に今は、DCによって、完全な欠落から、曲がったデータまで、いろいろな欠点がありますから）。

ユーザーは、自分が体験している幸福感を理解していないのです設定に "DO NOT WANT, only on request of user or expert/script/indicator" というチェックボックスを追加します。また、「MT5の自動アップデートを強制されるのは嫌だ」というのもあります。

取引プラットフォームの開発に10年携わっていなければ、このようなカチッとしたものが作れたはずです。

しかし、私たちの経験から、アップデートを無効にしたり、履歴の手動ダウンロードを設定したりすることは、絶対にできないことだとはっきりわかりました。

 
Renat:

取引プラットフォームの開発に10年携わっていなければ、このようなカチッとしたものが作れたはずです。

しかし、我々の経験上、アップデートを無効にしたり、履歴の手動ダウンロードを設定することは厳禁であることは明らかです。

これはどうでしょう。


EAを起動している状態で、このメッセージが表示されると、手動で何かアクションを選択するまでターミナルが動作せず、長時間PCのそばにいないと大混乱になります。

 
Renat:

ひょっとして、3000から通常のポートにサービスとしてローカルエージェントをインストールしましたか？ ローカルエージェントをローカルコンピュータに手動でインストールする必要はありません。

エージェント一覧のスクリーンショットを提供してください。

以下は、C:¥Program Files¥MetaTrader 5¥testerのフォルダ内容です。

2010年10月30日 14:35 <dir> .
2010年10月30日 14:35 <dir> .
2010年10月30日 14:35 <DIR> logs
2010年10月30日 14:35 <DIR> Agent-127.0.0.1-3000
2010.10.30 17:55 <DIR> マネージャー
2010年10月30日 17:55 <DIR> エージェント-0.0.0.0-2000
2010.11.08 11:13:454 MACDサンプル.set
2010.11.16 01:24 422 20_200_pips_MQL5_v1.set
12.11.2010 04:20 422 is7n_trend.set
2010.11.26 01:36 <DIR> liveupdate

以前、あるビルドでテスターが動作しないことに対処するために、ローカルエージェントをインストールしようとしたことがありました。これは、あなたの数十年にわたる経験と、強制アップデートを無効にすることを断固として拒否する姿勢に対する再反論です。;)

 
sergey1294:

これはどうでしょう。


EAを起動したまま、このメッセージが表示されると、手動でアクションを選択しない限りターミナルが動作せず、長時間PCのそばにいないと大混乱になるんです。

こんなの見たことない。アップデートメッセージが表示されても、端末と テスターは通常通り動作します。時には数時間に及ぶこともあります。
 
sergey1294:

これはどうでしょう。

EAを起動したまま、このメッセージが表示されると、手動でアクションを選択しない限りターミナルが動作せず、長時間PCのそばにいないと大混乱になるんです。

このウィンドウは情報提供であり、非モーダルであり、GUIをブロックすることはありません。


これが表示されると、他のプログラムウィンドウを操作したり、他のダイアログ（例：トレード）を呼び出したりすることができます。

もちろん、このウィンドウはEAやスクリプトの動作を妨げるものではなく、端末の機能を利用して動作し続けることができます。

1...202203204205206207208209210211212213214215216...3185
新しいコメント