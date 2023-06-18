エラー、バグ、質問 - ページ 420 1...413414415416417418419420421422423424425426427...3185 新しいコメント 削除済み 2011.06.17 06:36 #4191 Im_hungry:これは、バッファがコピーされたかどうか（成功したかどうか）を確認するために使用されます。これで、新しいバーの インダクタを呼び出すと そして、それがなければ、ゼロ値しか得られないのです!そして、バーが出るたびにRAMがどんどん縮小していく...。 なぜ？1.これらの行を初期化ブロック - OnInit()に移動するか、どちらかを試してみてください。または機能内のインジケーターの正しい取り扱い。 ArraySetAsSeries(Buf,true); handle=iCustom(NULL,0,"V",Symbol_1,Symbol_2,Depth,ExpKoef,DateStart);2) ハンドルが無効であることを確認した方が良い、そうすれば不必要な問題は発生しない（初期化ブロックでも可能であり、通常は実行される）。3.私見では、このような形で関数内部をチェックする方が正しいのではないかと思います（実装に関する指摘もあります）。 if((handle=INVALID_HANDLE)||(copied<1)) { //Битый указатель или ошибка при копировании данных из буфера. } 削除済み 2011.06.17 06:53 #4192 sergey1294: 正しい方法いくつかのバリエーションがあります。1.最も簡単な方法（ローカル版のターミナルをよく使う場合）は、ショートカットからコマンドラインをコピーし、適切なキーを追加して、スタート -> 実行で実行することです。2.メインショートカットのコマンドラインを適宜変更する（数カ所変更する必要がある場合もある）3.現在のショートカットを「MetaTrader 5 - Portable」としてコピーし、新しいショートカットのコマンドラインに適切なキーを追加します。ほとんどの場合、それは最良の選択です。4.リムーバブルディスクやフラッシュドライブを使った変種では、ターミナルのあるフォルダーにバッチファイルを作成し、例えば「Portable.bat」という名前で、次のテキストを配置するとより便利です。terminal.exe /portable このファイルを使って手動でターミナルを 起動するか、フラッシュドライブのドライブ名が変更されていない場合は、オプション1-3で実行ファイルを直接起動する可能性が生まれます。 Sergey Gritsay 2011.06.17 06:55 #4193 Interesting:いくつかのバリエーションがあります。1.最も簡単な方法（ローカル版のターミナルをよく使う場合）は、ショートカットからコマンドラインをコピーし、適切なキーを追加して、スタート -> 実行で実行することです。2.メインショートカットのコマンドラインを適宜変更します（数カ所変更する必要があるかもしれません）。3.現在のショートカットを「MetaTrader 5 - Portable」としてコピーし、新しいショートカットのコマンドラインに適切なキーを追加します。ほとんどの場合、それは最良の選択です。4.リムーバブルディスクやフラッシュドライブを使う場合は、ターミナルのあるフォルダーにバッチファイルを作成し、例えば"Portable.bat"という名前で、次のテキストを配置するのがよいでしょう。 このファイルを使って手動でターミナルを 起動するか、フラッシュドライブの名前を変更しない場合は、オプション1-3で実行ファイルを直接実行する可能性を作成します。 ありがとうございます。 Sergey Gritsay 2011.06.17 07:09 #4194 sergey1294: ありがとう、やってみるよ。うまくいきません、スクリーンショットです。 削除済み 2011.06.17 07:20 #4195 sergey1294:うまくいきません、スクリーンショットです。2つのオプションのいずれかをお試しください。1. - "C:\Program Files\MetaTrader 5 - 64\terminal64.exe" /portable (насколько помню правильный) 2. - "C:\Program Files\MetaTrader 5 - 64\terminal64.exe /portable" (только между файлом и ключом следует оставить пробел). Sergey Gritsay 2011.06.17 07:25 #4196 Interesting:2つのオプションのいずれかをお試しください。はい、このように始まります。1. - "C:\Program Files\MetaTrader 5 - 64\terminal64.exe" /portable (насколько помню правильный) Sergey Gritsay 2011.06.17 07:43 #4197 sergey1294:そう、それがきっかけで アカウント開設ができない、リストにサーバーがない。サーバーのアドレスを教えてください。 削除済み 2011.06.17 07:50 #4198 sergey1294: くそー、アカウントが開かず、リストにサーバーがない。サーバーのアドレスは誰が教えてくれるのですか？1.MQサーバー -access.metatrader5.com:443(参加者のページのChampionship 2010 セクションで指定).また、新規アカウント登録フォームの「Add new account in format ...」という行に記載されています。2.古いプロジェクトは、キーなしでターミナルを実行することで、「新しい家」に転送することができます。 Automated Trading Championship 2010 championship.mql5.com Automated Trading Championship 2010 Sergey Gritsay 2011.06.17 08:32 #4199 ビジュアライザーは、ポータブルモードでも動作しません。 HL 0 Tester 08:18:37 MetaTester 5 x64 build 468 (16 Jun 2011) EG 0 Server 08:18:37 MetaTester 5 started on 127.0.0.1:3000 DI 0 Startup 08:18:37 initialization finished DM 0 127.0.0.1 08:18:37 login (build 468) QE 0 Network 08:18:37 3788 bytes of group info loaded QP 0 Network 08:18:37 1490 bytes of tester parameters loaded QG 0 Network 08:18:37 3268 bytes of input parameters loaded MM 0 Network 08:18:37 346 bytes of selected symbols loaded RH 0 Tester 08:18:37 expert file added: Experts\Advisors\Expert3EMA.ex5. 154435 bytes loaded DS 0 Tester 08:18:37 initial deposit 5000.00 USD, leverage 1:100 EJ 0 Tester 08:18:37 successfully initialized GP 0 Network 08:18:37 164 Kb of total initialization data received FI 0 Tester 08:18:37 Pentium Dual-Core T4300 @ 2.10 GHz, 3001 MB NP 0 Symbols 08:18:37 EURUSD: symbol synchronized, 2904 bytes of symbol info received IF 2 History 08:28:37 history EURUSD synchronization timeout PS 2 History 08:28:37 symbol EURUSD synchronization error EH 0 Tester 08:28:37 cannot get history EURUSD,H1 HM 0 Tester 08:28:37 log file "C:\Program Files\MetaTrader 5 - 64\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20110617.log" written FO 0 Tester 08:29:53 tester agent shutdown Test Account 2011.06.17 09:34 #4200 sergey1294:ビジュアライザーは、ポータブルモードでも動作しません。 はい、UACが有効な場合にビジュアライザーが動作しない問題があります。 1...413414415416417418419420421422423424425426427...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
これは、バッファがコピーされたかどうか（成功したかどうか）を確認するために使用されます。
これで、新しいバーの インダクタを呼び出すとそして、それがなければ、ゼロ値しか得られないのです!
そして、バーが出るたびにRAMがどんどん縮小していく...。
なぜ？
1.これらの行を初期化ブロック - OnInit()に移動するか、どちらかを試してみてください。または機能内のインジケーターの正しい取り扱い。
2) ハンドルが無効であることを確認した方が良い、そうすれば不必要な問題は発生しない（初期化ブロックでも可能であり、通常は実行される）。
3.私見では、このような形で関数内部をチェックする方が正しいのではないかと思います（実装に関する指摘もあります）。
正しい方法
いくつかのバリエーションがあります。
1.最も簡単な方法（ローカル版のターミナルをよく使う場合）は、ショートカットからコマンドラインをコピーし、適切なキーを追加して、スタート -> 実行で実行することです。
2.メインショートカットのコマンドラインを適宜変更する（数カ所変更する必要がある場合もある）
3.現在のショートカットを「MetaTrader 5 - Portable」としてコピーし、新しいショートカットのコマンドラインに適切なキーを追加します。
ほとんどの場合、それは最良の選択です。
4.リムーバブルディスクやフラッシュドライブを使った変種では、ターミナルのあるフォルダーにバッチファイルを作成し、例えば「Portable.bat」という名前で、次のテキストを配置するとより便利です。このファイルを使って手動でターミナルを 起動するか、フラッシュドライブのドライブ名が変更されていない場合は、オプション1-3で実行ファイルを直接起動する可能性が生まれます。
ありがとう、やってみるよ。
うまくいきません、スクリーンショットです。
2つのオプションのいずれかをお試しください。
はい、このように始まります。
そう、それがきっかけで
くそー、アカウントが開かず、リストにサーバーがない。サーバーのアドレスは誰が教えてくれるのですか？
1.MQサーバー -access.metatrader5.com:443(参加者のページのChampionship 2010 セクションで指定).
また、新規アカウント登録フォームの「Add new account in format ...」という行に記載されています。
2.古いプロジェクトは、キーなしでターミナルを実行することで、「新しい家」に転送することができます。
ビジュアライザーは、ポータブルモードでも動作しません。
はい、UACが有効な場合にビジュアライザーが動作しない問題があります。