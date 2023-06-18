エラー、バグ、質問 - ページ 420

Im_hungry:

これは、バッファがコピーされたかどうか（成功したかどうか）を確認するために使用されます。

これで、新しいバーの インダクタを呼び出すと

そして、それがなければ、ゼロ値しか得られないのです!

そして、バーが出るたびにRAMがどんどん縮小していく...。

なぜ？

1.これらの行を初期化ブロック - OnInit()に移動するか、どちらかを試してみてください。または機能内のインジケーターの正しい取り扱い。

  ArraySetAsSeries(Buf,true);
  handle=iCustom(NULL,0,"V",Symbol_1,Symbol_2,Depth,ExpKoef,DateStart);

2) ハンドルが無効であることを確認した方が良い、そうすれば不必要な問題は発生しない（初期化ブロックでも可能であり、通常は実行される）。

3.私見では、このような形で関数内部をチェックする方が正しいのではないかと思います（実装に関する指摘もあります）。

  if((handle=INVALID_HANDLE)||(copied<1))
  {
  //Битый указатель или ошибка при копировании данных из буфера.
  }
sergey1294:
正しい方法

いくつかのバリエーションがあります。

1.最も簡単な方法（ローカル版のターミナルをよく使う場合）は、ショートカットからコマンドラインをコピーし、適切なキーを追加して、スタート -> 実行で実行することです。

2.メインショートカットのコマンドラインを適宜変更する（数カ所変更する必要がある場合もある）

3.現在のショートカットを「MetaTrader 5 - Portable」としてコピーし、新しいショートカットのコマンドラインに適切なキーを追加します。

ほとんどの場合、それは最良の選択です。

4.リムーバブルディスクやフラッシュドライブを使った変種では、ターミナルのあるフォルダーにバッチファイルを作成し、例えば「Portable.bat」という名前で、次のテキストを配置するとより便利です。

terminal.exe /portable
このファイルを使って手動でターミナルを 起動するか、フラッシュドライブのドライブ名が変更されていない場合は、オプション1-3で実行ファイルを直接起動する可能性が生まれます。
 
Interesting:

ありがとうございます。
 
sergey1294:
ありがとう、やってみるよ。

うまくいきません、スクリーンショットです。


sergey1294:

2つのオプションのいずれかをお試しください。

1. - "C:\Program Files\MetaTrader 5 - 64\terminal64.exe" /portable (насколько помню правильный)
2. - "C:\Program Files\MetaTrader 5 - 64\terminal64.exe /portable" (только между файлом и ключом следует оставить пробел).
 
Interesting:

1. - "C:\Program Files\MetaTrader 5 - 64\terminal64.exe" /portable (насколько помню правильный)
 
sergey1294:

アカウント開設ができない、リストにサーバーがない。サーバーのアドレスを教えてください。
sergey1294:
くそー、アカウントが開かず、リストにサーバーがない。サーバーのアドレスは誰が教えてくれるのですか？

1.MQサーバー -access.metatrader5.com:443(参加者のページのChampionship 2010 セクションで指定).

また、新規アカウント登録フォームの「Add new account in format ...」という行に記載されています。

2.古いプロジェクトは、キーなしでターミナルを実行することで、「新しい家」に転送することができます。

Automated Trading Championship 2010
  • championship.mql5.com
Automated Trading Championship 2010
 

ビジュアライザーは、ポータブルモードでも動作しません。 

HL      0       Tester  08:18:37        MetaTester 5 x64 build 468 (16 Jun 2011)
EG      0       Server  08:18:37        MetaTester 5 started on 127.0.0.1:3000
DI      0       Startup 08:18:37        initialization finished
DM      0       127.0.0.1       08:18:37        login (build 468)
QE      0       Network 08:18:37        3788 bytes of group info loaded
QP      0       Network 08:18:37        1490 bytes of tester parameters loaded
QG      0       Network 08:18:37        3268 bytes of input parameters loaded
MM      0       Network 08:18:37        346 bytes of selected symbols loaded
RH      0       Tester  08:18:37        expert file added: Experts\Advisors\Expert3EMA.ex5. 154435 bytes loaded
DS      0       Tester  08:18:37        initial deposit 5000.00 USD, leverage 1:100
EJ      0       Tester  08:18:37        successfully initialized
GP      0       Network 08:18:37        164 Kb of total initialization data received
FI      0       Tester  08:18:37        Pentium Dual-Core  T4300 @ 2.10 GHz, 3001 MB
NP      0       Symbols 08:18:37        EURUSD: symbol synchronized, 2904 bytes of symbol info received
IF      2       History 08:28:37        history EURUSD synchronization timeout
PS      2       History 08:28:37        symbol EURUSD synchronization error
EH      0       Tester  08:28:37        cannot get history EURUSD,H1
HM      0       Tester  08:28:37        log file "C:\Program Files\MetaTrader 5 - 64\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20110617.log" written
FO      0       Tester  08:29:53        tester agent shutdown
 
sergey1294:

ビジュアライザーは、ポータブルモードでも動作しません。


はい、UACが有効な場合にビジュアライザーが動作しない問題があります。

